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Компенсація за зруйноване житло: граничну площу...
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Додано: Чет 05 тра, 2022 09:17
Пропонуємо до обговорення:
У законопроєкті про компенсації за пошкодження або знищення нерухомості внаслідок бойових дій максимальне обмеження площі може бути збільшено до 250 квадратних метрів.
Дивися повний текст Компенсація за зруйноване житло: граничну площу приватних будинків пропонують збільшити
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R2
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Додано: Чет 05 тра, 2022 09:18
Давайте сразу 1000. А то в 150 кв.м. как поместиться, особенно, если семья из 3-4 человек :)
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summacut
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