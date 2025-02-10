Багато громадян України обрали як безпечний притулок Іспанію. За даними Євростату, кількість українських біженців там сягнула понад 230 тисяч.
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Скільки коштує жити в Іспанії (житло, харчі, транспорт та інше)
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Додано: Вів 06 тра, 2025 10:58
Скільки коштує жити в Іспанії (житло, харчі, транспорт...
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Скільки коштує жити в Іспанії (житло, харчі, транспорт та інше)
Додано: Вів 06 тра, 2025 10:58
Зовсім неправда,обід в Мадриді не 20€ а 13 і досить смачний,паливо не 1,7 а 1,3
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