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Скільки коштує жити в Іспанії
(житло, харчі, транспорт...

Скільки коштує жити в Іспанії (житло, харчі, транспорт...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 10:58

Скільки коштує жити в Іспанії (житло, харчі, транспорт...

Пропонуємо до обговорення:
Багато громадян України обрали як безпечний притулок Іспанію. За даними Євростату, кількість українських біженців там сягнула понад 230 тисяч.

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Скільки коштує жити в Іспанії (житло, харчі, транспорт та інше)
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 10:58

Зовсім неправда,обід в Мадриді не 20€ а 13 і досить смачний,паливо не 1,7 а 1,3
sshrotchuk
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