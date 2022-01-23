В Ужгороді затримали українця, який намагався перемістити через кордон зі Словаччиною валюту на майже мільйон гривень.
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В Ужгороді прикордонники затримали «мільйонера», який перелазив через паркан у Словаччину
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Додано: Чет 05 тра, 2022 19:22
В Ужгороді прикордонники затримали «мільйонера», який...
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В Ужгороді прикордонники затримали «мільйонера», який перелазив через паркан у Словаччину
Додано: Чет 05 тра, 2022 19:22
От тільки ви описали шахраїв лише з боку орендодавців, що далеко є неповною картиною, адже також на цьому ринку вистачає шахраїв-орендарів, про яких вам варто було б теж написати статтю, щоб бути об'єктивними.
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