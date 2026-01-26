RSS
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Який дохід мають
водії таксі в Україні

Який дохід мають водії таксі в Україні
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 13:52

Який дохід мають водії таксі в Україні

Пропонуємо до обговорення:
За даними сервісу пошуку роботи Work.ua, щомісячна середня зарплата водія таксі в Україні становить 37 500 грн, що на 15% більше, ніж торік.

Дивися повний текст
Який дохід мають водії таксі в Україні
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100773
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 13:52

"Попит на водіїв таксі загалом по країні знизився — зараз на сервісі пошуку роботи доступно на 12% пропозицій більше, ніж наприкінці січня минулого року."

Я правильно расшифровал эту логику, что вакансий водителей стало на 12% больше и это показывает, что спрос на водителей уменьшился? Авангардно.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6618
З нами з: 23.03.18
Подякував: 106 раз.
Подякували: 810 раз.
 
Профіль
 
3
9
1
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 14:21

Re: Який дохід мають водії таксі в Україні

В статье ни слова о том, по сколько часов в сутки, по сколько дней в месяце должен работать таксист, какие существуют комиссии (27.5% забирает УКлон, далее, плата за аренду авто 5-10 тыс грн в неделю), плюс налоги, плюс топливо, ....

Могли бы просто какой-то пример привести конкретного водителя. А то люди приезжают в Киев, идут в такси, а на выходе что-то не сходится баланс.
Примат
 
Повідомлень: 682
З нами з: 09.12.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
 
