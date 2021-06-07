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«Наша місія — прогодувати росіян». Французька група...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 07 тра, 2022 21:57
Пропонуємо до обговорення:
Група Bonduelle, значний світовий виробник продуктів харчування із Франції, продовжить ведення бізнесу в рф. У цьому вона «бачить свою місію».
Дивися повний текст «Наша місія — прогодувати росіян». Французька група компаній Bonduelle продовжить працювати у рф
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Додано: Суб 07 тра, 2022 21:57
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