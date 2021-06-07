RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
«Наша місія — прогодувати
росіян». Французька група...

«Наша місія — прогодувати росіян». Французька група...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 21:57

«Наша місія — прогодувати росіян». Французька група...

Пропонуємо до обговорення:
Група Bonduelle, значний світовий виробник продуктів харчування із Франції, продовжить ведення бізнесу в рф. У цьому вона «бачить свою місію».

Дивися повний текст
«Наша місія — прогодувати росіян». Французька група компаній Bonduelle продовжить працювати у рф
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97752
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 21:57

Брехня
konjkov_il29
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14
З нами з: 04.03.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленський: Кожна наша дитина буде отримувати відсоток... 1, 2
R2 » Пон 07 чер, 2021 11:15
10 8912
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 чер, 2021 20:50
Вкладчик1234
Місія МВФ повернеться до України після зняття обмежень...
R2 » П'ят 05 бер, 2021 11:36
2 356
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 бер, 2021 13:08
Ragnar
Галина Третьякова: у 2025 році наша країна стане 11-ю з...
R2 » Сер 08 лип, 2020 10:12
2 740
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лип, 2020 16:49
sjv1960

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.