Додано: Нед 17 тра, 2026 17:34

Хомякоид написав: Оказіваеться люди едут с центра в пригород. Взято с DOU



Складне питання. Я переїхав з центру в в ближнє передмістя після зими, з квартири, яка виморажувалась цієї зими, в домі, в який прилетів минулого року шахед. Щоб вивільнити кошти, бо зрозумів, що мені пощастило один раз, але не факт що далі не трапиться гірше... А війна і не думає продовжуватись. Довго вагався, чи взяти всі гроші та махнути на якісь Філіпіни... Але поборов це бажання і купив в передмісті іншу квартиру



Інший індивід пише

У кінці 2021 році продав квартиру, щоб докласти все що скопив і купити будинок в кілька км від Київа. Пожив там 2-3 місяца. Почалася війна. 4-5 місяців жили у Івано-Франковську. З червня 2022 по січень 2023 пожив у будинку. У січні 2023 виїхав, живу в Польщі. В ітоге за майже 5 років пожив в будинку біля місяців 10 і вже особо не маю ілюзій що у найближчи роки там побуваю.

Ого, аж дві людиниАле якщо без жартів, тема цілком має право на життя ще з епохи ковіду. Є свої нюанси і мінуси, і в умовах обстрілів і відключень не завжди ситуація краще, проте все залежить від того, з якою локацією і будинком в Києві порівнювати.Не дуже зрозуміло ваше здивування. Такі кейси і були давно і будутьП.С. Не дуже правда зрозуміло, як там дехто планував отак взяти й махнути на Філіпіни. Навіть за ґрубі гроші вийде не тільки лиш у всіх