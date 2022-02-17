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Експерти прогнозують
«вражаюче» падіння Bitcoin

Експерти прогнозують «вражаюче» падіння Bitcoin
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 08:44

Експерти прогнозують «вражаюче» падіння Bitcoin

Пропонуємо до обговорення:
Bitcoin у п'ятницю прорвався нижче ключового рівня підтримки після того, як у четвер у США стався великий розпродаж акцій, що налякало криптовалютний ринок і призвело до падіння BTC приблизно на 10%.

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Експерти прогнозують «вражаюче» падіння Bitcoin
R2
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 08:44

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konjkov_il29
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