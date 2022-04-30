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Що потрібно знати, якщо
зібралися переказати гроші з...

Що потрібно знати, якщо зібралися переказати гроші з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 12:20

Що потрібно знати, якщо зібралися переказати гроші з...

Пропонуємо до обговорення:
На перший погляд здається, що в переказах грошей з картки на картку немає нічого складного. Насправді, існує багато нюансів: ліміти, обмеження на кількість операцій та багато іншого. Водночас немає єдиного стандарту. Кожен банк самостійно встановлює правила, за якими працюють його картки.

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Що потрібно знати, якщо зібралися переказати гроші з картки на картку іншого банку
R2
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 12:20

"Следует отметить, что оба банка — и ПриватБанк, и monobank — не берут комиссии за переводы на карты других банков."

Моно только без комиссии, Приват на другие всегда был и есть комисс.
Monk23
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 14:57

  Monk23 написав:Моно только без комиссии, Приват на другие всегда был и есть комисс.

Видимо, журналист "0,5% (min 5 грн)" за комис не считает.
moveton
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