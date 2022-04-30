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Що потрібно знати, якщо зібралися переказати гроші з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 08 тра, 2022 12:20
Пропонуємо до обговорення:
На перший погляд здається, що в переказах грошей з картки на картку немає нічого складного. Насправді, існує багато нюансів: ліміти, обмеження на кількість операцій та багато іншого. Водночас немає єдиного стандарту. Кожен банк самостійно встановлює правила, за якими працюють його картки.
Дивися повний текст Що потрібно знати, якщо зібралися переказати гроші з картки на картку іншого банку
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R2
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Додано: Нед 08 тра, 2022 12:20
"Следует отметить, что оба банка — и ПриватБанк, и monobank — не берут комиссии за переводы на карты других банков."
Моно только без комиссии, Приват на другие всегда был и есть комисс.
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Monk23
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Додано: Нед 08 тра, 2022 14:57
Monk23 написав:
Моно только без комиссии, Приват на другие всегда был и есть комисс.
Видимо, журналист "0,5% (min 5 грн)" за комис не считает.
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moveton
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Додано: Пон 09 тра, 2022 18:54
R2 Під час воєнного стану діють обмеження на перекази з України за кордон.Сьогодні більшість переказів з України за кордон заборонені. Вийняток – оплата витрат за кордоном, пов’язаних зі смертю громадян, лікуванням в медичних закладах та транспортуванням хворих.
Фізичні особи можуть купувати активи, які безпосередньо обмінюються на грошові кошти та належать до операцій «quasi cash», використовуючи лише власну іноземну валюту, у межах ліміту 100 тис. грн на місяць. Фізичні особи також можуть в межах окремого ліміту у 100 тис. грн на місяць здійснювати транскордонні Р2Р-перекази з рахунків, відкритих у банках у національній валюті. Проте операції «quasi cash» із відповідних рахунків тимчасово заборонені.
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Додано: Вів 10 тра, 2022 16:42
Де це у приват немає комісії? З своєї зарплатної приват хотів перевести на свою картку моно - за 10 тис комісія 313 з копійками.
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snake74
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Додано: Вів 10 тра, 2022 17:07
snake74 написав:
Де це у приват немає комісії? З своєї зарплатної приват хотів перевести на свою картку моно - за 10 тис комісія 313 з копійками.
А чего так много-то? 0.5% - 50 грн должно быть. Или это какие-то особые тарифы зряплатной карты? Не говоря уж о том, что есть и СЭП за 3 грн - надо на карту, значит на карту.
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moveton
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Додано: Вів 10 тра, 2022 18:10
moveton СЕП за 3 гривны на карточный счет уже давно в прошлом.
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lubarec
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Додано: Вів 10 тра, 2022 18:36
lubarec написав:moveton
СЕП за 3 гривны на карточный счет уже давно в прошлом.
Попробовал - да, со счёта физика не даёт уже. С предпринимательского ещё можно. Но и ладно. Как я уже выше сказал, нам сообщили, что 0.5% - это не комис - надо верить.
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moveton
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