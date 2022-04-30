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Що потрібно знати, якщо
зібралися переказати гроші з...

Що потрібно знати, якщо зібралися переказати гроші з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 12:20

Що потрібно знати, якщо зібралися переказати гроші з...

Пропонуємо до обговорення:
На перший погляд здається, що в переказах грошей з картки на картку немає нічого складного. Насправді, існує багато нюансів: ліміти, обмеження на кількість операцій та багато іншого. Водночас немає єдиного стандарту. Кожен банк самостійно встановлює правила, за якими працюють його картки.

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Що потрібно знати, якщо зібралися переказати гроші з картки на картку іншого банку
R2
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 12:20

"Следует отметить, что оба банка — и ПриватБанк, и monobank — не берут комиссии за переводы на карты других банков."

Моно только без комиссии, Приват на другие всегда был и есть комисс.
Monk23
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 14:57

  Monk23 написав:Моно только без комиссии, Приват на другие всегда был и есть комисс.

Видимо, журналист "0,5% (min 5 грн)" за комис не считает.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 18:54

Обмеження переказів коштів за кордон

R2 Під час воєнного стану діють обмеження на перекази з України за кордон.Сьогодні більшість переказів з України за кордон заборонені. Вийняток – оплата витрат за кордоном, пов’язаних зі смертю громадян, лікуванням в медичних закладах та транспортуванням хворих.
Фізичні особи можуть купувати активи, які безпосередньо обмінюються на грошові кошти та належать до операцій «quasi cash», використовуючи лише власну іноземну валюту, у межах ліміту 100 тис. грн на місяць. Фізичні особи також можуть в межах окремого ліміту у 100 тис. грн на місяць здійснювати транскордонні Р2Р-перекази з рахунків, відкритих у банках у національній валюті. Проте операції «quasi cash» із відповідних рахунків тимчасово заборонені.
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 16:42

Де це у приват немає комісії? З своєї зарплатної приват хотів перевести на свою картку моно - за 10 тис комісія 313 з копійками.
snake74
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 17:07

  snake74 написав:Де це у приват немає комісії? З своєї зарплатної приват хотів перевести на свою картку моно - за 10 тис комісія 313 з копійками.

А чего так много-то? 0.5% - 50 грн должно быть. Или это какие-то особые тарифы зряплатной карты? Не говоря уж о том, что есть и СЭП за 3 грн - надо на карту, значит на карту.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 18:10

moveton СЕП за 3 гривны на карточный счет уже давно в прошлом.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 18:36

  lubarec написав:moveton СЕП за 3 гривны на карточный счет уже давно в прошлом.

Попробовал - да, со счёта физика не даёт уже. С предпринимательского ещё можно. Но и ладно. Как я уже выше сказал, нам сообщили, что 0.5% - это не комис - надо верить.
moveton
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