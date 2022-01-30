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МВС пропонує запровадити
штрафи за порушення у сфері...

МВС пропонує запровадити штрафи за порушення у сфері...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 15:08

МВС пропонує запровадити штрафи за порушення у сфері...

Пропонуємо до обговорення:
МВС із депутатами розробили законопроєкт, яким хочуть запровадити штрафи за порушення у сфері підготовки водіїв.

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МВС пропонує запровадити штрафи за порушення у сфері підготовки водіїв: розміри штрафів
R2
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 15:08

Теорию и сейчас нет проблем сдать без взятки. Не знаю обязательна ли автошкола для теории, но вообще в неё походить полезно и не дорого. С практикой куда хуже.
moveton
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