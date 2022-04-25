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Світ вступає в епоху «дорогого
долара»: що українцям...

Світ вступає в епоху «дорогого долара»: що українцям...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 15:41

Світ вступає в епоху «дорогого долара»: що українцям...

Пропонуємо до обговорення:
Глобальна валютна система входить у так званий період «дорогого долара».

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Світ вступає в епоху «дорогого долара»: що українцям робити з валютою
R2
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 15:41

"Простым украинцам эксперт советует запасти несколько сот долларов «под подушкой» и пока не продавать накопления в этой валюте"
Только эксперт настоящий стратег и не уточняет, как запасать доллары, когда безналичная покупка запрещена, а наличная разрешена достаточно условно. Но за оптимизм, что сейчас день ещё недостаточно чёрный, чтобы продавать доллары, спасибо.
moveton
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