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Ціни зростають: скільки
коштує бензин на ОККО, WOG,...

Ціни зростають: скільки коштує бензин на ОККО, WOG,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 18:31

Ціни зростають: скільки коштує бензин на ОККО, WOG,...

Пропонуємо до обговорення:
Ситуація з пальним в Україні залишається досить складною: на АЗС спостерігається дефіцит пального, черги за бензином та високі ціни на нього.

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Ціни зростають: скільки коштує бензин на ОККО, WOG, «БРСМ» та «Укрнафті»
R2
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 18:31

як раз на ОККО Пульс 95 тільки і є. Ціна 39,75 грн/л. З карткою клієнта до 20 л можна взяти. Черги в місті (Львів). За містом залив без проблем (чекав 10 хв). Хоча треба визнати що не на всіх заправках паливо є взагалі
ruslan42212
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