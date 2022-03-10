У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №7348, яким пропонується посилити відповідальність за корупційні діяння під час дії воєнного стану.
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Корупцію під час воєнного стану хочуть прирівняти до державної зради
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Додано: Пон 09 тра, 2022 17:05
Корупцію під час воєнного стану хочуть прирівняти до...
Пропонуємо до обговорення:
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Корупцію під час воєнного стану хочуть прирівняти до державної зради
Додано: Пон 09 тра, 2022 17:05
1. Кто и коим образом будет исполнять этот "Закон"?
2. Кто и как будет принимать решение о правомерности принятых мер к Судьям, Прокурорам, депутантам,... и еже приравненных к ним?
3. Будет ли "улица с фонарями" для каждой гниды или всё решают деньги?(вернее их количество)
4. Кто будет нести ответственность(финансовую) за результат их деятельности, - как факт назначения на Должность?
5. Определены ли "границы" КОРРУПЦИИ -?
Ибо, для получения "копейки" не гнушаются и нынешние на постах организовывать "нарушения со штрафом"? Под эгидой широкой души ДАЇ, и заведомо коррупционного Законодательства.
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Додано: Пон 09 тра, 2022 17:21
Re: Корупцію під час воєнного стану хочуть прирівняти до...
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