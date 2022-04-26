Кабінет Міністрів України спростив процедуру навчання та отримання посвідчення водія у Сервісних центрах МВС.
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Українцям спростили процедуру отримання посвідчення водія: що змінилося
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Додано: Сер 11 тра, 2022 14:57
Українцям спростили процедуру отримання посвідчення...
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Українцям спростили процедуру отримання посвідчення водія: що змінилося
Додано: Сер 11 тра, 2022 14:57
Офигительно упростили. Учить теорию по Zoom никто и раньше не запрещал (и даже по факту так преподавали). Количество часов в школе вообще не имеет никакого значения потому, что объём, который нужно вызубрить и потом сдавать остался тот же. Ещё отменили внутренний экзамен по теории в автошколе, но он по сути и был на усмотрение школы. Зато (про что журналисты скромно умалчивают):
- "теоретичну підготовку, за результатами якої заклад видаватиме слухачу відповідне свідоцтво, яке буде дійсне протягом одного року". До этого такое свидетельство действовало два года.
- "Допуск до навчання з практичного керування транспортними засобами лише після успішного складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС". Раньше практика обычно начиналась где-то в середине теоретического курса и за 2-2.5 месяца уже получался готов к сдаче обоих экзаменов на права. Теперь будет на все 4 месяца. А гайцы будут тормозить учебные машины и проверять бумажку о сдаче теоретического экзамена (причём, пока даже форма этой бумажки не разработана).
В общем, всё для людей, как обычно.
Додано: Сер 11 тра, 2022 15:46
Re: Українцям спростили процедуру отримання посвідчення...
Щодо останнього все логічно, насправді, якого біса сідати за кермо (навіть як учень), якщо не знаєш (не здав) теорію по пдд
Додано: Сер 11 тра, 2022 16:10
Для наработки мышечной памяти (если машина "на палке")? -- так-то "езда" и "знание ПДД" -- вообще никак не связанные навыки...
Да и (если по чесноку) для учебного телепания в правой полосе достаточно знать светофор/зебру да пару знаков (вроде кирпич/одностороннее). При этом знать их нужно вживую, а не картинку "три разноцветных кружочка". Для всего остального у инструктора мат и свой набор педалей есть...
Поэтому что конкретно этим запретом улучшить хотят -- решительно непонятно, увы.
Додано: Сер 11 тра, 2022 16:25
Вот потому у нас это и зовётся "упрощением". На самом деле ПДД и так по жизни обязывают (п. 24.3) при учебной езде знать и выполнять ПДД. Но они всё таки не проводят равенство между знанием в объёме, которое нужно для текущего практического занятия, и сдачей экзамена по полному курсу. AFAIK даже при советском союзе теорию и практику совмещали. Сидящего рядом инструктора более чем достаточно, чтобы просветить по необходимым прямо сейчас аспектам правил и не дать их нарушить. А вот обучение гораздо эффективнее, когда ты теорию сразу же и закрепляешь на практике.
Я уж не говорю о том, что в самой автомобильной стране мира и автошкола с сертифицированным персоналом и спецавтомобилями дело сугубо добровольное: учись, как хочешь и на чём хочешь. Естественно, до того, как придёшь в полицию сдавать оба экзамена. Аварийность при этом в пересчёте на количество водителей куда ниже, чем в Украине. Но у нас движение в эту сторону, видимо, будет "усложнением" и поэтому не допустимо.
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