Українцям спростили процедуру отримання посвідчення...

Додано: Сер 11 тра, 2022 16:25

Faceless написав: Щодо останнього все логічно, насправді, якого біса сідати за кермо (навіть як учень), якщо не знаєш (не здав) теорію по пдд Щодо останнього все логічно, насправді, якого біса сідати за кермо (навіть як учень), якщо не знаєш (не здав) теорію по пдд

Вот потому у нас это и зовётся "упрощением". На самом деле ПДД и так по жизни обязывают (п. 24.3) при учебной езде знать и выполнять ПДД. Но они всё таки не проводят равенство между знанием в объёме, которое нужно для текущего практического занятия, и сдачей экзамена по полному курсу. AFAIK даже при советском союзе теорию и практику совмещали. Сидящего рядом инструктора более чем достаточно, чтобы просветить по необходимым прямо сейчас аспектам правил и не дать их нарушить. А вот обучение гораздо эффективнее, когда ты теорию сразу же и закрепляешь на практике.Я уж не говорю о том, что в самой автомобильной стране мира и автошкола с сертифицированным персоналом и спецавтомобилями дело сугубо добровольное: учись, как хочешь и на чём хочешь. Естественно, до того, как придёшь в полицию сдавать оба экзамена. Аварийность при этом в пересчёте на количество водителей куда ниже, чем в Украине. Но у нас движение в эту сторону, видимо, будет "усложнением" и поэтому не допустимо.