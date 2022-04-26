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Українцям спростили процедуру
отримання посвідчення...

Українцям спростили процедуру отримання посвідчення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 14:57

Українцям спростили процедуру отримання посвідчення...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів України спростив процедуру навчання та отримання посвідчення водія у Сервісних центрах МВС.

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Українцям спростили процедуру отримання посвідчення водія: що змінилося
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 14:57

Офигительно упростили. Учить теорию по Zoom никто и раньше не запрещал (и даже по факту так преподавали). Количество часов в школе вообще не имеет никакого значения потому, что объём, который нужно вызубрить и потом сдавать остался тот же. Ещё отменили внутренний экзамен по теории в автошколе, но он по сути и был на усмотрение школы. Зато (про что журналисты скромно умалчивают):
- "теоретичну підготовку, за результатами якої заклад видаватиме слухачу відповідне свідоцтво, яке буде дійсне протягом одного року". До этого такое свидетельство действовало два года.
- "Допуск до навчання з практичного керування транспортними засобами лише після успішного складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС". Раньше практика обычно начиналась где-то в середине теоретического курса и за 2-2.5 месяца уже получался готов к сдаче обоих экзаменов на права. Теперь будет на все 4 месяца. А гайцы будут тормозить учебные машины и проверять бумажку о сдаче теоретического экзамена (причём, пока даже форма этой бумажки не разработана).

В общем, всё для людей, как обычно.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 15:46

Re: Українцям спростили процедуру отримання посвідчення...

moveton написав:Офигительно упростили. Учить теорию по Zoom никто и раньше не запрещал (и даже по факту так преподавали). Количество часов в школе вообще не имеет никакого значения потому, что объём, который нужно вызубрить и потом сдавать остался тот же. Ещё отменили внутренний экзамен по теории в автошколе, но он по сути и был на усмотрение школы. Зато (про что журналисты скромно умалчивают):
- "теоретичну підготовку, за результатами якої заклад видаватиме слухачу відповідне свідоцтво, яке буде дійсне протягом одного року". До этого такое свидетельство действовало два года.
- "Допуск до навчання з практичного керування транспортними засобами лише після успішного складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС". Раньше практика обычно начиналась где-то в середине теоретического курса и за 2-2.5 месяца уже получался готов к сдаче обоих экзаменов на права. Теперь будет на все 4 месяца. А гайцы будут тормозить учебные машины и проверять бумажку о сдаче теоретического экзамена (причём, пока даже форма этой бумажки не разработана).

В общем, всё для людей, как обычно.
Щодо останнього все логічно, насправді, якого біса сідати за кермо (навіть як учень), якщо не знаєш (не здав) теорію по пдд
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 16:10

  Faceless написав:
moveton написав:Офигительно упростили. Учить теорию по Zoom никто и раньше не запрещал (и даже по факту так преподавали). Количество часов в школе вообще не имеет никакого значения потому, что объём, который нужно вызубрить и потом сдавать остался тот же. Ещё отменили внутренний экзамен по теории в автошколе, но он по сути и был на усмотрение школы. Зато (про что журналисты скромно умалчивают):
- "теоретичну підготовку, за результатами якої заклад видаватиме слухачу відповідне свідоцтво, яке буде дійсне протягом одного року". До этого такое свидетельство действовало два года.
- "Допуск до навчання з практичного керування транспортними засобами лише після успішного складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС". Раньше практика обычно начиналась где-то в середине теоретического курса и за 2-2.5 месяца уже получался готов к сдаче обоих экзаменов на права. Теперь будет на все 4 месяца. А гайцы будут тормозить учебные машины и проверять бумажку о сдаче теоретического экзамена (причём, пока даже форма этой бумажки не разработана).

В общем, всё для людей, как обычно.
Щодо останнього все логічно, насправді, якого біса сідати за кермо (навіть як учень), якщо не знаєш (не здав) теорію по пдд

Для наработки мышечной памяти (если машина "на палке")? -- так-то "езда" и "знание ПДД" -- вообще никак не связанные навыки...
Да и (если по чесноку) для учебного телепания в правой полосе достаточно знать светофор/зебру да пару знаков (вроде кирпич/одностороннее). При этом знать их нужно вживую, а не картинку "три разноцветных кружочка". Для всего остального у инструктора мат и свой набор педалей есть...
Поэтому что конкретно этим запретом улучшить хотят -- решительно непонятно, увы.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 16:25

  Faceless написав:Щодо останнього все логічно, насправді, якого біса сідати за кермо (навіть як учень), якщо не знаєш (не здав) теорію по пдд

Вот потому у нас это и зовётся "упрощением". На самом деле ПДД и так по жизни обязывают (п. 24.3) при учебной езде знать и выполнять ПДД. Но они всё таки не проводят равенство между знанием в объёме, которое нужно для текущего практического занятия, и сдачей экзамена по полному курсу. AFAIK даже при советском союзе теорию и практику совмещали. Сидящего рядом инструктора более чем достаточно, чтобы просветить по необходимым прямо сейчас аспектам правил и не дать их нарушить. А вот обучение гораздо эффективнее, когда ты теорию сразу же и закрепляешь на практике.

Я уж не говорю о том, что в самой автомобильной стране мира и автошкола с сертифицированным персоналом и спецавтомобилями дело сугубо добровольное: учись, как хочешь и на чём хочешь. Естественно, до того, как придёшь в полицию сдавать оба экзамена. Аварийность при этом в пересчёте на количество водителей куда ниже, чем в Украине. Но у нас движение в эту сторону, видимо, будет "усложнением" и поэтому не допустимо.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 15:03

О да, то, чего и добиваются. Щас все будут считать, что рынок крипты - скам. Этого и добиваются крупные киты. Им нужно по максимуму избавиться от всех хомяков и оставить их внизу, чтобы потом начать мощный памп. Точно такая же ситуация была когда в 2018 биток до 3К обвалили
minecraftduxa
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