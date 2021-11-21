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ТОП-5 дешевих автомобілів із «вічними» двигунами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 тра, 2022 17:32
Пропонуємо до обговорення:
Експерти відібрали кілька популярних бюджетних машин, під капотом яких стоїть надійний, максимально простий та безвідмовний силовий агрегат — ідеальне відображення спокійної, передбачуваної роботи.
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R2
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Додано: Чет 12 тра, 2022 17:32
присутствие Лады Гранты в рейтинге в 2022 году в разгар российской агрессии против Украины, в то время как: а) эта модель не продается в Украине, б) эта модель уже не производится в России так как РФ не может найти заменителей иностранных комплектующих - это приговор и констатация полной профнепригодности для людей называющих себя почему то "журналистами"
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redmax11
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