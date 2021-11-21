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ТОП-5 дешевих автомобілів із «вічними» двигунами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 тра, 2022 17:32
Пропонуємо до обговорення:
Експерти відібрали кілька популярних бюджетних машин, під капотом яких стоїть надійний, максимально простий та безвідмовний силовий агрегат — ідеальне відображення спокійної, передбачуваної роботи.
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R2
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Додано: Чет 12 тра, 2022 17:32
присутствие Лады Гранты в рейтинге в 2022 году в разгар российской агрессии против Украины, в то время как: а) эта модель не продается в Украине, б) эта модель уже не производится в России так как РФ не может найти заменителей иностранных комплектующих - это приговор и констатация полной профнепригодности для людей называющих себя почему то "журналистами"
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redmax11
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Додано: Суб 14 тра, 2022 00:07
Просто переклали якусь рашистську статтю. Наявність гавноваза і "Соларіс"...
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kavuzaiurii
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Додано: Суб 14 тра, 2022 07:22
Кончана машина,так само як її виробники кончані кацапи....
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kozachui
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Додано: Суб 14 тра, 2022 11:35
Хьонде Соляріс це виключно кацапська машина. У нас як і більшості цивілізованого світу їх називають Акцент. лада гранта взагалі відрижки диких орків. Що обидва корита роблять в українському списку не відомо...
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donavan106
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Додано: Суб 14 тра, 2022 16:36
У нас Соларісів не було ніколи - це Accent у нас... Хоть би повстидались постити з рашистських ресурсів...
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bogdan_andreyko
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Додано: Пон 16 тра, 2022 11:26
Шановні користувачі, дані не з російського джерела. Сайт першоджерело зазначений у новині.
З повагою, Ірина
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Ірина_
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Додано: Пон 16 тра, 2022 11:32
ОМ 601, 602 до сих пор ездят. уже по несколько миллионов пробеги
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vitaliian
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Додано: Пон 16 тра, 2022 12:59
1. гольф 4 с 1.9
2. Школа Октавия тур с 00 годов с любым двигателем
3. Ауди А3 А4 с тем же 1.9
4. Фольцваген пассат б5
5. Мерседес 124
Дёшево и сердито. И ваш список курит в сторонке.
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aleksey_bessonov02
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Додано: Пон 16 тра, 2022 19:16
Фольцваген кадди и гольф дизель 2.0sdi
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vvbr
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