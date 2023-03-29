|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 бер, 2023 14:32
Bolt написав:
Залежить, як працювати. Я заїжджав зранку на роботу, окреслив пару гайок, потімїхав на дачу будував будинок. За чотири роки, роботи, якраз встиг побудуватись. Якщо на роботі немає, що красти, кради робочій час.
Аж огидно читати. А потім люди дивуються, звідки такі ЗП жебрацькі в держсекторі
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 32826
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1377 раз.
- Подякували: 7704 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Сер 29 бер, 2023 14:42
Faceless написав: Bolt написав:
Залежить, як працювати. Я заїжджав зранку на роботу, окреслив пару гайок, потімїхав на дачу будував будинок. За чотири роки, роботи, якраз встиг побудуватись. Якщо на роботі немає, що красти, кради робочій час.
Аж огидно читати. А потім люди дивуються, звідки такі ЗП жебрацькі в держсекторі
це не люди, це "електорат"...
-
bamper
-
-
- Повідомлень: 4582
- З нами з: 22.05.08
- Подякував: 187 раз.
- Подякували: 1708 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 бер, 2023 14:53
Bolt написав:
Залежить, як працювати. Я заїжджав зранку на роботу, окреслив пару гайок, потімїхав на дачу будував будинок. За чотири роки, роботи, якраз встиг побудуватись. Якщо на роботі немає, що красти, кради робочій час.
Зараз такого вже немає, якщо не по-блату. А якщо є, то з мізерною зарплатою.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 4561
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 186 раз.
- Подякували: 270 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 бер, 2023 15:09
Faceless написав: Bolt написав:
Залежить, як працювати. Я заїжджав зранку на роботу, окреслив пару гайок, потімїхав на дачу будував будинок. За чотири роки, роботи, якраз встиг побудуватись. Якщо на роботі немає, що красти, кради робочій час.
Аж огидно читати. А потім люди дивуються, звідки такі ЗП жебрацькі в держсекторі
То не був держ сектор, ТзОВ,, ЛАЗ". Пан Чуркін пиляв бюджет під Евро 2012, і нам дещо перепадало. До речі уважно прочитайте біографію п. Шмигаля.(приблизно середина нульових)
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 1743
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 бер, 2023 15:14
andrijk777 написав: Bolt написав:
Залежить, як працювати. Я заїжджав зранку на роботу, окреслив пару гайок, потімїхав на дачу будував будинок. За чотири роки, роботи, якраз встиг побудуватись. Якщо на роботі немає, що красти, кради робочій час.
Зараз такого вже немає, якщо не по-блату. А якщо є, то з мізерною зарплатою.
До речі одна з двох робіт з більше десятка, на яку я влаштувався без блата і знайомств. Як раз перебував черговий раз на біржі, був ярмарок вакансій і там була вакансія інженера-конструктора(прямо, як моєму дипломі).
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 1743
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 бер, 2023 15:16
Bolt написав: Faceless написав: Bolt написав:
Залежить, як працювати. Я заїжджав зранку на роботу, окреслив пару гайок, потімїхав на дачу будував будинок. За чотири роки, роботи, якраз встиг побудуватись. Якщо на роботі немає, що красти, кради робочій час.
Аж огидно читати. А потім люди дивуються, звідки такі ЗП жебрацькі в держсекторі
То не був держ сектор, ТзОВ,, ЛАЗ". Пан Чуркін пиляв бюджет під Евро 2012, і нам дещо перепадало. До речі уважно прочитайте біографію п. Шмигаля.(приблизно середина нульових)
Та будь де це огидно. Сором як створювати такі "вакансії", так і "працювати" там.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 32826
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1377 раз.
- Подякували: 7704 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|