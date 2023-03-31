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#<1 ... 517518519520 Додано: Чет 30 бер, 2023 23:45 stm написав: rjkz написав: 120+куе. Для него это стоило ноль. Зиро.

Сомневаюсь, что хотя-бы %% 10 украинских пенсионеров живут лучше, чем американские пенсы на социале.

Можете мне поверить. 120+куе. Для него это стоило ноль. Зиро.Сомневаюсь, что хотя-бы %% 10 украинских пенсионеров живут лучше, чем американские пенсы на социале.Можете мне поверить.

Я Вам верю. А теперь внимание вопрос. Ваши родители в Украине или с Вами. Ибо статистика для них печальна с больницами. Я Вам верю. А теперь внимание вопрос. Ваши родители в Украине или с Вами. Ибо статистика для них печальна с больницами.

Давайте так, это очень личное.

Одно могу сказать - моих родителей в Украине нет.

Больше не спрашивайте. Давайте так, это очень личное.Одно могу сказать - моих родителей в Украине нет.Больше не спрашивайте. rjkz

Повідомлень: 14361 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7564 раз. Подякували: 4575 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 бер, 2023 23:48 Wisznia2021 написав: antey1969 написав: Wisznia2021

"Он чуть меня самого не свел с ума, доказывая мне, что меня нет" ("Мастер и Маргарита")...

Вот как мне вам доказать, что у нас здесь украинские дети ходят вместе с немецкими, сирийскими, афганскими и т. д. вместе в одни и те же классы?

Или что наши украинские родители участвуют вместе с немецкими в одних и тех же родительских собраниях, обсуждают одни и те же вопросы.

Украинская правда говорит четко и ясно "пошли в немецкие школы".

В Германии нарушить право на получение образования детьми - это просто немыслимо. С этим строго.

А в ответ аааа-ниверю-ниправда-вывсеврете - просто идеальная позиция))) "Он чуть меня самого не свел с ума, доказывая мне, что меня нет" ("Мастер и Маргарита")...Вот как мне вам доказать, что у нас здесь украинские дети ходят вместе с немецкими, сирийскими, афганскими и т. д. вместе в одни и те же классы?Или что наши украинские родители участвуют вместе с немецкими в одних и тех же родительских собраниях, обсуждают одни и те же вопросы.Украинская правда говорит четко и ясно "пошли в немецкие школы".В Германии нарушить право на получение образования детьми - это просто немыслимо. С этим строго.А в ответ аааа-ниверю-ниправда-вывсеврете - просто идеальная позиция)))

Я поняла, в чем моя ошибка:))- я думала, что дети УЧАТСЯ , а дети просто сидят( читай: штаны протирают) вместе с немецкими детьми. Но вы тоже могли бы уточнить, что они просто " присутствуют" в классе. Хотя, в этом тоже есть момент обучения: hören, так сказать. Я поняла, в чем моя ошибка:))- я думала, что дети УЧАТСЯ , а дети просто сидят( читай: штаны протирают) вместе с немецкими детьми. Но вы тоже могли бы уточнить, что они просто " присутствуют" в классе. Хотя, в этом тоже есть момент обучения: hören, так сказать.



Почему?

Я привел пример - мои дети стартовали с американского НЕ"интеграционного" класса в обычной паблик скул с рейтингом 8/10.

Просто первые годы были нелегкими.

Сейчас учеба идет нормально. Почему?Я привел пример - мои дети стартовали с американского НЕ"интеграционного" класса в обычной паблик скул с рейтингом 8/10.Просто первые годы были нелегкими.Сейчас учеба идет нормально. rjkz

Повідомлень: 14361 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7564 раз. Подякували: 4575 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 бер, 2023 01:07 rjkz написав: Как мои дети пошли в американскую школу?

Старший хоть немного на курсы ходил (что для ребенка в 6 лет дадут курсы?)

Младший знал с десяток слов.

Школа без ESL.

Идет на Инглише урок и идет. Как мои дети пошли в американскую школу?Старший хоть немного на курсы ходил (что для ребенка в 6 лет дадут курсы?)Младший знал с десяток слов.Школа без ESL.Идет на Инглише урок и идет.

У меня внук 6 лет пошел в 1 класс паблик скул (сейчас заканчивает мидл).



Там и аборигенов учили английскому, у некоторых словарный запас родного языка не очень. Были дети из корейских и мексиканских семей, у них английский далеко не нейтив.



Дети очень быстро схватывают язык, это обусловлено физиологией развивающегося мозга. У меня внук 6 лет пошел в 1 класс паблик скул (сейчас заканчивает мидл).Там и аборигенов учили английскому, у некоторых словарный запас родного языка не очень. Были дети из корейских и мексиканских семей, у них английский далеко не нейтив.Дети очень быстро схватывают язык, это обусловлено физиологией развивающегося мозга. Востаннє редагувалось Starikan в П'ят 31 бер, 2023 04:24, всього редагувалось 1 раз. Starikan 2 Повідомлень: 19223 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2459 раз. Подякували: 3057 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 бер, 2023 04:18 Starikan написав: rjkz написав: Как мои дети пошли в американскую школу?

Старший хоть немного на курсы ходил (что для ребенка в 6 лет дадут курсы?)

Младший знал с десяток слов.

Школа без ESL.

Идет на Инглише урок и идет. Как мои дети пошли в американскую школу?Старший хоть немного на курсы ходил (что для ребенка в 6 лет дадут курсы?)Младший знал с десяток слов.Школа без ESL.Идет на Инглише урок и идет.

У меня внук 6 лет пошел в 1 класс паблик скул (сейчас заканчивает мидл).



Там и аборигенов учили английскому, у некоторых словарный запас родного языка не очень. Были дети из корейских и мексиканских семей, у них английский далеко не нейтив. У меня внук 6 лет пошел в 1 класс паблик скул (сейчас заканчивает мидл).Там и аборигенов учили английскому, у некоторых словарный запас родного языка не очень. Были дети из корейских и мексиканских семей, у них английский далеко не нейтив.



Мои дети начали в обычном классе, хотя там и китайцы и арабы и несколько из стран бсовка были, но на Инглише не было упора. Во время ковида занимались дома и жена сидела на полу между партами и помогала то одному то второму. У самой Инглиш не фонтан, особеннно по приезду был.

Дети очень быстро схватывают язык, это обусловлено физиологией развивающегося мозга.

Полностью согласен.

Есть исследование, что пикапнуть язык могут дети до 11 лет, чем раньше - тем лучше. Потом надо учить. Это был тоже мотив для быстрейшего попадания в среду.



А вот у меня в 76 лет listening идет очень плохо, хотя пишу грамотно и читаю многое почти свободно. Всегда прошу говорить медленней, не понимаю американской скороговорки. Да и практика в былые времена ограничивалась ЕвроИнглиш.



Мне почти полтинник. Та-же фигня. Правда начал учить Инглиш с нуля в 40+. Мои дети начали в обычном классе, хотя там и китайцы и арабы и несколько из стран бсовка были, но на Инглише не было упора. Во время ковида занимались дома и жена сидела на полу между партами и помогала то одному то второму. У самой Инглиш не фонтан, особеннно по приезду был.Полностью согласен.Есть исследование, что пикапнуть язык могут дети до 11 лет, чем раньше - тем лучше. Потом надо учить. Это был тоже мотив для быстрейшего попадания в среду.Мне почти полтинник. Та-же фигня. Правда начал учить Инглиш с нуля в 40+. rjkz

Повідомлень: 14361 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7564 раз. Подякували: 4575 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 бер, 2023 07:28 rjkz написав: andrijk777 написав: rjkz написав: 1.Сейчас ей 51 год, то есть в 94 ей было +/- 22-23 года.

2.Если Вы, ввиду возраста, помните начало-середину 90-х, то у Вас не должно было возникнуть многих заданных вопросов касательно Украины.

3. В финансах спецом она стала уже в США.

4. Не знаю или она платила за учебу, скорее нет. Я, и Вам в том числе, рассказывал на похороненной ветке "Глобализация"(прообраз данной ветки), что для понаехов-резидентов для помощи в адаптации предусмотрен единоразовый грант на послешкольное образование. Далеко не все о нем в курсе. Одни его используют на колледж/университет, кого-то разводят на него на бесполезных курсах. Грант покрывает почти полностью учебу, но дается только тем, кто не имел любого послешкольного образования в своей стране или в США или в третьей стране.

5. Как попала в США - могу догадываться, но однозначно не скажу. Зачастую, у каждого свой путь в США. Выиграть Гринкарту - вероятность ниже 0,5%.

6. Сколько лет занял путь к финдиру - не знаю. Там был такой момент, что она поработала года 3, потом они взяли дом в мортгидж и ей было далеко и напряжно ездить, тем более что муж ее не водил машину, а родители уже совсем стали немочные (у отца, ныне покойного, ампутированные ноги), ребенок требовал внимания. И она собралась уходить. Ее стали уговаривать остаться, предложили повышение в должности и зарплате, дали послабление в возможности приезжать в офис позже и один день в неделю работать из дома (еще тогда!). Она оценила такой жест и осталась. Далее подробности - в какой год кем она становилась и тп - не интересовался. 1.Сейчас ей 51 год, то есть в 94 ей было +/- 22-23 года.2.Если Вы, ввиду возраста, помните начало-середину 90-х, то у Вас не должно было возникнуть многих заданных вопросов касательно Украины.3. В финансах спецом она стала уже в США.4. Не знаю или она платила за учебу, скорее нет. Я, и Вам в том числе, рассказывал на похороненной ветке "Глобализация"(прообраз данной ветки), что для понаехов-резидентов для помощи в адаптации предусмотрен единоразовый грант на послешкольное образование. Далеко не все о нем в курсе. Одни его используют на колледж/университет, кого-то разводят на него на бесполезных курсах. Грант покрывает почти полностью учебу, но дается только тем, кто не имел любого послешкольного образования в своей стране или в США или в третьей стране.5. Как попала в США - могу догадываться, но однозначно не скажу. Зачастую, у каждого свой путь в США. Выиграть Гринкарту - вероятность ниже 0,5%.6. Сколько лет занял путь к финдиру - не знаю. Там был такой момент, что она поработала года 3, потом они взяли дом в мортгидж и ей было далеко и напряжно ездить, тем более что муж ее не водил машину, а родители уже совсем стали немочные (у отца, ныне покойного, ампутированные ноги), ребенок требовал внимания. И она собралась уходить. Ее стали уговаривать остаться, предложили повышение в должности и зарплате, дали послабление в возможности приезжать в офис позже и один день в неделю работать из дома (еще тогда!). Она оценила такой жест и осталась. Далее подробности - в какой год кем она становилась и тп - не интересовался.

Ну порівнювати 1994 і 2023 роки - абсолютно некоректно.

В 1994 для майже будь-якого українця США був раєм на Землі. Ніхто не думав їхати мені чи ні.

Але з того часу життя в Україні сильно покращилось а США по-моєму вже не ті.

Тому не зовсім розумію навіщо тягнути сюди ці кейси з 1994 року?

По-моєму в 2014 багато виїхали, тягніть сюди свіжі кейси з 2014. Ну порівнювати 1994 і 2023 роки - абсолютно некоректно.В 1994 для майжеСША був раєм на Землі. Ніхто не думав їхати мені чи ні.Але з того часу життя в Україні сильно покращилось а США по-моєму вже не ті.Тому не зовсім розумію навіщо тягнути сюди ці кейси з 1994 року?По-моєму в 2014 багато виїхали, тягніть сюди свіжі кейси з 2014.



Пост был ответом на другой пост, утверждавший, в общем, что эмигрантам кроме как работать на тяжелой, непристижной и низкооплачиваемой работе, в США ничего не светит.

Свежее?

В 2019 году приехал львовянин в НЙ, пошел работать электриком на стройку.

24 доллара в час сходу и 27 через 3 месяца.

Полгода проработал на особом объекте, где ему платили 108-160 долларов в час.

Параллельно учился на курсах QA. Закончил, начал искать работу. Искал довольно долго - были предложнния из других городов, но не хотнл уезжать из НЙ.

Год назад нашел. 90 куе в год. К НГ получил хороший бонус и повышение зп на 20%. Годится? Пост был ответом на другой пост, утверждавший, в общем, что эмигрантам кроме как работать на тяжелой, непристижной и низкооплачиваемой работе, в США ничего не светит.Свежее?В 2019 году приехал львовянин в НЙ, пошел работать электриком на стройку.24 доллара в час сходу и 27 через 3 месяца.Полгода проработал на особом объекте, где ему платили 108-160 долларов в час.Параллельно учился на курсах QA. Закончил, начал искать работу. Искал довольно долго - были предложнния из других городов, но не хотнл уезжать из НЙ.Год назад нашел. 90 куе в год. К НГ получил хороший бонус и повышение зп на 20%. Годится?

чомусь на форумі не намагаються зрозуміти, що сказав інший форумчанин, а все одно гнуть свою лінію...



те, що спочатку доведеться працювати на некваліфікованій роботі (наприклад в Канаді)- та ви це теж не заперечуєте. й головна ідея була в тому, що спочатку доведеться почати з меншого, декому з початку. а там, якщо людина з головою потім якось проб'ється - це факт - але це час - років 10-15. - це ви теж не заперечуєте.



просто як на мене є такий момент, що якщо людина щось досягла в України та вік вже значний - то вже нема сенсу їхати. хіба що за медициною - але на дійсно якісну медицину гроші ще потрібно заробити. а так мортидж, пенсія. тоді вже краще дати дитині освіту тут, а там вже студент нехай штурмує закордон. бо часто еміграція заради дітей, а самим емігрантам важко. їхати з перспективою жити на фудстемпи в соціальному житлі - не бачу сенсу, я більше тут зароблю.



а щодо пенсії тут - то як в тому анекдоті:"дід онуку, який втикає в планшет - я в твоєму віці вже работав. онук дивиться на діда - а я в твоєму віці ще буду работати "



й коли ви наводите приклади, то треба ж розуміти, що бувають будь-які випадки, але є так річ, як статистика - яка вірогідність дуже щасливого випадку та що буває частіше всього.



й знову ж таки - мова. от ви кажете, рік інтенсивно вчили мову - клас. а в мене немає можливості вчити так мову, бо робота, діти. приймаю закид, що не можу організувати свій час , але якби я міг дозволити собі рік не працювати та оплачувати вивчення англійської - гадаю за рік би теж впорався, но то таке...



я не проти еміграції, але треба розуміти - це дуже тяжка праця роками, й тільки потім - вже такі чудові історії про досягнення - але не у всіх й людям, які роблять руками - легше. якщо ти працюєш більше головою - то залежить, саме чим ти займаєшся. а так дещо в Америці не потрібно, своїх вистачає розумників чомусь на форумі не намагаються зрозуміти, що сказав інший форумчанин, а все одно гнуть свою лінію...те, що спочатку доведеться працювати на некваліфікованій роботі (наприклад в Канаді)- та ви це теж не заперечуєте. й головна ідея була в тому, що спочатку доведеться почати з меншого, декому з початку. а там, якщо людина з головою потім якось проб'ється - це факт - але це час - років 10-15. - це ви теж не заперечуєте.просто як на мене є такий момент, що якщо людина щось досягла в України та вік вже значний - то вже нема сенсу їхати. хіба що за медициною - але на дійсно якісну медицину гроші ще потрібно заробити. а так мортидж, пенсія. тоді вже краще дати дитині освіту тут, а там вже студент нехай штурмує закордон. бо часто еміграція заради дітей, а самим емігрантам важко. їхати з перспективою жити на фудстемпи в соціальному житлі - не бачу сенсу, я більше тут зароблю.а щодо пенсії тут - то як в тому анекдоті:"дід онуку, який втикає в планшет - я в твоєму віціработав. онук дивиться на діда - а я в твоєму віцібуду работатий коли ви наводите приклади, то треба ж розуміти, що бувають будь-які випадки, але є так річ, як статистика - яка вірогідність дуже щасливого випадку та що буває частіше всього.й знову ж таки - мова. от ви кажете, рік інтенсивно вчили мову - клас. а в мене немає можливості вчити так мову, бо робота, діти. приймаю закид, що не можу організувати свій час, але якби я міг дозволити собі рік не працювати та оплачувати вивчення англійської - гадаю за рік би теж впорався, но то таке...я не проти еміграції, але треба розуміти - це дуже тяжка праця роками, й тільки потім - вже такі чудові історії про досягнення - але не у всіхй людям, які роблять руками - легше. якщо ти працюєш більше головою - то залежить, саме чим ти займаєшся. а так дещо в Америці не потрібно, своїх вистачає розумників Shaman

Повідомлень: 2931 З нами з: 29.09.19 Подякував: 400 раз. Подякували: 885 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 бер, 2023 08:10 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: я не проти еміграції, але треба розуміти - це дуже тяжка праця роками, й тільки потім - вже такі чудові історії про досягнення - але не у всіх я не проти еміграції, але треба розуміти - це дуже тяжка праця роками, й тільки потім - вже такі чудові історії про досягнення - але не у всіх

А на батьківщині всі виходить працюють на пів-сили і всі досягають саксесу?

В мене взагалі не вийшло ніякої різниці. Що в Україні тяжко працював, що за кордоном. А на батьківщині всі виходить працюють на пів-сили і всі досягають саксесу?В мене взагалі не вийшло ніякої різниці. Що в Україні тяжко працював, що за кордоном. BIGor

Повідомлень: 7423 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1131 раз. Подякували: 1559 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 бер, 2023 08:15 А в Украине деньги с неба падают, вообще не надо працювати Чукча2

Повідомлень: 2060 З нами з: 03.12.13 Подякував: 457 раз. Подякували: 291 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 бер, 2023 08:24 Чукча2 написав: А в Украине деньги с неба падают, вообще не надо працювати А в Украине деньги с неба падают, вообще не надо працювати

Часом буває і так, що падають.

Просто, як правільно сказав один емігрант про Канаду:,, В Україні ти знаешь, хто кому Кум, сват, брат, а в Канаді ні. Дома ти оточений певним колом найомств, яке дозволяє значно економити кошти, ну наприклад, йду до знайомого стоматолога, який поставить пломбу вдвічі дешевше ніж в приватній клініці, маю механіка на гаражах, який відкапіталив мені двіжок, теж думаю, якщо не вдвічі, то в півтора раза дешевше, причому, скоріш за все і якісніше ніж у офіціалів, які крім ТО за шалені гроші більше нічого не вміють робити.А за кордоном ти попадеш скоріш за все, враховуючи незнання місцевої мови в середовище, такі самих емігрантів, які приїхали раніше, не факт, що вони не захочуть за рахунок тебе поправити своє матеріальне становище. Часом буває і так, що падають.Просто, як правільно сказав один емігрант про Канаду:,, В Україні ти знаешь, хто кому Кум, сват, брат, а в Канаді ні. Дома ти оточений певним колом найомств, яке дозволяє значно економити кошти, ну наприклад, йду до знайомого стоматолога, який поставить пломбу вдвічі дешевше ніж в приватній клініці, маю механіка на гаражах, який відкапіталив мені двіжок, теж думаю, якщо не вдвічі, то в півтора раза дешевше, причому, скоріш за все і якісніше ніж у офіціалів, які крім ТО за шалені гроші більше нічого не вміють робити.А за кордоном ти попадеш скоріш за все, враховуючи незнання місцевої мови в середовище, такі самих емігрантів, які приїхали раніше, не факт, що вони не захочуть за рахунок тебе поправити своє матеріальне становище. Bolt Повідомлень: 1751 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 116 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 бер, 2023 08:32 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Shaman написав: я не проти еміграції, але треба розуміти - це дуже тяжка праця роками, й тільки потім - вже такі чудові історії про досягнення - але не у всіх я не проти еміграції, але треба розуміти - це дуже тяжка праця роками, й тільки потім - вже такі чудові історії про досягнення - але не у всіх

А на батьківщині всі виходить працюють на пів-сили і всі досягають саксесу?

В мене взагалі не вийшло ніякої різниці. Що в Україні тяжко працював, що за кордоном. А на батьківщині всі виходить працюють на пів-сили і всі досягають саксесу?В мене взагалі не вийшло ніякої різниці. Що в Україні тяжко працював, що за кордоном. Тільки, судячи з ваших дописів, сума доходу залишилася, як і в Україні, але податки стали вище. Тільки, судячи з ваших дописів, сума доходу залишилася, як і в Україні, але податки стали вище. Faceless

Модератор Повідомлень: 32831 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1378 раз. Подякували: 7705 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 517518519520 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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