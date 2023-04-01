|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 01 кві, 2023 17:01
Получаю ЗП в чешских кронах, имеею гривневый кредит, раньше посылал деньги через paysend на карту сенс банка, но после того как закрыли iBox банк этот перевод стал дорогим. Кто то может подсказать дешевые способы?
-
kianushkolosov
-
-
- Повідомлень: 91
- З нами з: 22.01.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор