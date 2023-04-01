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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 523524525526
Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 17:01

Как переслать деньги

Получаю ЗП в чешских кронах, имеею гривневый кредит, раньше посылал деньги через paysend на карту сенс банка, но после того как закрыли iBox банк этот перевод стал дорогим. Кто то может подсказать дешевые способы?
kianushkolosov
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