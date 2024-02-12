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Додано: Пон 12 лют, 2024 13:38
Re: Еміграція, заробітчанство
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 12 лют, 2024 15:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 12 лют, 2024 13:47
Интересно. какие цены напишет rjkz по НЙ.
Вопрос к akurt.
Вы написали, что это цены в самом дорогом штате - Калифорнии. А сеть SafeWay к какому уровню относится?
Додано: Пон 12 лют, 2024 14:19
Re: Еміграція, заробітчанство
Это набор столичный.
Набор оливье:
Рябчики, картошка, каперсы, корнишоны, огурцы св.(?), яйца перепелиные, раки, красная икра,...
Список не полный, пишу по памяти. Да и точный рецепт Оливье сохранил в тайне, есть рецепты, восстановленные по ощущениям едоков.
Додано: Пон 12 лют, 2024 14:22
У США більш різноманітний клімат. Повджобувавши 20-30 років десь на Алясці, цілком природне бажання провести старість у теплій Флориді. Так само, як колись люди після праці "на сєвєрах" на пенсію їхали на узбережжя Чорного моря. В сучасній Україні клімат усюди приблизно однаковий. Раніше був Крим і багато забезпечених пенсіонерів саме туди й їхало. Зараз куди їхати з Києва? У віддалене село, де до найближчої лікарні буде 1,5 години розбитими дорогами а з розваг - лузгання насіння на лавці?
Додано: Пон 12 лют, 2024 14:54
Re: Еміграція, заробітчанство
В Закарпатті до війни половина населення "вджобувала" десь "на півночі", в Італії чи в Чехії 11 місяців в році, а жила тут кілька тижнів, але домом вважали Закарпаття, куди й повертались на пенсію жити. Я про цю ключову відмінність пишу, що американцю в голову рідко приходить "вджобувати" в Каліфорнії чи на Алясці, а жити в Флориді... Різна ментальність.
А передати дім у спадок (подарувати, продати чи як там мінімізувати податки) сину, щоб він там з онуками жив і звільнився із кредитного рабства... Кажу ж: інша ментальність...
Питання не до мене
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 12 лют, 2024 14:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 12 лют, 2024 15:35
Це типу нашого АТБ - але розмірами втричі більший.
На відміну від АТБ:
- карколомні вибір овочів та фруктів з усіх країн світу. Квіти (букети орієнтовно 14 доларів).
- карколомний вибір вин та міцних алкогольних напоїв. Цікавий маркетинговий хід: можна взяти картонну коробку з ручками та поставити туди 6 пляшок будь-яких напоїв; наприклад, червоні вина за ціною від 10 до 34 доларів) - на касі автоматична знижка в 10%. Дуже зручно взяти спершу упаковку з 4-х яловичих стейків (приблизно 10 доларів за фунт) + така коробка з винами - та йти додому запалювати газовий комплекс барбекю (дуже розповсюджена забавка - в середині ховається газовий балон, закривається зверху - є термометр - зазвичай швидко в середині температура підіймається до 200-240 градусів). Поки готуються стейки - йде дегустація вин компанією.
- великий вибір полівітамінів, харчових добавок або звичайних речей типу аспіріну.
Більш високий рівень супермаркетів - ціни вищі - кращій вибір риби та морепродуктів, сирів (здається в SafeWay взагалі немає морепродуктів) - дорожчі вина - це WHOLE FOODS (Whole Foods Market has more than 500 retail and non-retail locations in the US, Canada and UK) та Trader's Joes.
На практиці часто комбінують: наприклад, вина беруть в SafeWay (завжди значно дешевше), а морепродукти або сири - в одному з останніх.
У SafeWay є ще своя мережа АЗС - там можна заправлятися дешевше, якщо є їх дисконтна картка.
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