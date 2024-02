Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 1847184818491850 Додано: Пон 12 лют, 2024 13:38 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Не подскажете, на сколько порций рассчитан набор по Госстату?. Не подскажете, на сколько порций рассчитан набор по Госстату?.

Здається на 5.

Додано: Пон 12 лют, 2024 13:47 Интересно. какие цены напишет rjkz по НЙ.

Вопрос к akurt.

Вы написали, что это цены в самом дорогом штате - Калифорнии. А сеть SafeWay к какому уровню относится?

Вопрос к akurt.

Додано: Пон 12 лют, 2024 14:19 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: та олів'є набір





Ковбаса варена молочна, Картопля, Морква, Зелений горошок, Огірки консервовані, Огірки свіжі, Яйця курячі, Майонез





Ковбаса варена молочна, Картопля, Морква, Зелений горошок, Огірки консервовані, Огірки свіжі, Яйця курячі, Майонез та олів'є набірКовбаса варена молочна, Картопля, Морква, Зелений горошок, Огірки консервовані, Огірки свіжі, Яйця курячі, Майонез

Это набор столичный.

Набор оливье:

Рябчики, картошка, каперсы, корнишоны, огурцы св.(?), яйца перепелиные, раки, красная икра,...

Це набір столичний.
Набір оливье:

Рябчики, картошка, каперсы, корнишоны, огурцы св.(?), яйца перепелиные, раки, красная икра,...

Список не полный, пишу по памяти. Да и точный рецепт Оливье сохранил в тайне, есть рецепты, восстановленные по ощущениям едоков.

Додано: Пон 12 лют, 2024 14:22 Дюрі-бачі написав: Gastarbaiter написав: Не стоит всех жителей США считать кочевниками. Как и не стоит всех жителей Украины считать привязанными к дому. И там, и там есть разные люди.

Звісно, молодь схильна мігрувати. А от що мене дуже здивувало - це коли пенсіонери в США продають свій будинок і їдуть в інший штат, от це для українця за гранню розуміння. Ну якщо б їхали так, щоб жити в сусідньому будинку з дітьми то це було б якесь пояснення, але тут самі в інший штат...

Звісно, молодь схильна мігрувати. А от що мене дуже здивувало - це коли пенсіонери в США продають свій будинок і їдуть в інший штат, от це для українця за гранню розуміння. Ну якщо б їхали так, щоб жити в сусідньому будинку з дітьми то це було б якесь пояснення, але тут самі в інший штат... Звісно, молодь схильна мігрувати. А от що мене дуже здивувало - це коли пенсіонери в США продають свій будинок і їдуть в інший штат, от це для українця за гранню розуміння. Ну якщо б їхали так, щоб жити в сусідньому будинку з дітьми то це було б якесь пояснення, але тут самі в інший штат...

У США більш різноманітний клімат. Повджобувавши 20-30 років десь на Алясці, цілком природне бажання провести старість у теплій Флориді. Так само, як колись люди після праці "на сєвєрах" на пенсію їхали на узбережжя Чорного моря. В сучасній Україні клімат усюди приблизно однаковий. Раніше був Крим і багато забезпечених пенсіонерів саме туди й їхало. Зараз куди їхати з Києва? У віддалене село, де до найближчої лікарні буде 1,5 години розбитими дорогами а з розваг - лузгання насіння на лавці?

В Закарпатті до війни половина населення "вджобувала" десь "на півночі", в Італії чи в Чехії 11 місяців в році, а жила тут кілька тижнів, але домом вважали Закарпаття, куди й повертались на пенсію жити. Я про цю ключову відмінність пишу, що американцю в голову рідко приходить "вджобувати" в Каліфорнії чи на Алясці, а жити в Флориді... Різна ментальність.



slonomag написав: пока дети с тобой живут, ты покупаешь большой дом с 5 комнатами. Через 10-15 лет они съзжают, к тому моменту ипотека выплачена на 90%, продаешь этот дом, покупаешь обычную квартиру в Аликанте/Валенсии/другом городе, уже без привязке к школам, всяким кружкам и тд, еще и сдача остается на погулять. пока дети с тобой живут, ты покупаешь большой дом с 5 комнатами. Через 10-15 лет они съзжают, к тому моменту ипотека выплачена на 90%, продаешь этот дом, покупаешь обычную квартиру в Аликанте/Валенсии/другом городе, уже без привязке к школам, всяким кружкам и тд, еще и сдача остается на погулять.

А передати дім у спадок (подарувати, продати чи як там мінімізувати податки) сину, щоб він там з онуками жив і звільнився із кредитного рабства... Кажу ж: інша ментальність...



Сибарит написав: Это набор столичный. Это набор столичный.

Питання не до мене

https://index.minfin.com.ua/ua/markets/ ... olivie.php В Закарпатті до війни половина населення "вджобувала" десь "на півночі", в Італії чи в Чехії 11 місяців в році, а жила тут кілька тижнів, але домом вважали Закарпаття, куди й повертались на пенсію жити. Я про цю ключову відмінність пишу, що американцю в голову рідко приходить "вджобувати" в Каліфорнії чи на Алясці, а жити в Флориді... Різна ментальність.А передати дім у спадок (подарувати, продати чи як там мінімізувати податки) сину, щоб він там з онуками жив і звільнився із кредитного рабства... Кажу ж: інша ментальність...Питання не до мене Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 12 лют, 2024 14:55, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Додано: Пон 12 лют, 2024 15:35 ЛАД написав: Интересно. какие цены напишет rjkz по НЙ.

Вопрос к akurt.

Вы написали, что это цены в самом дорогом штате - Калифорнии. А сеть SafeWay к какому уровню относится?

Вопрос к akurt.

Вы написали, что это цены в самом дорогом штате - Калифорнии. А сеть SafeWay к какому уровню относится? Интересно. какие цены напишетпо НЙ.Вопрос кВы написали, что это цены в самом дорогом штате - Калифорнии. А сеть SafeWay к какому уровню относится?

Це типу нашого АТБ - але розмірами втричі більший.

На відміну від АТБ:

- карколомні вибір овочів та фруктів з усіх країн світу. Квіти (букети орієнтовно 14 доларів).

- карколомний вибір вин та міцних алкогольних напоїв. Цікавий маркетинговий хід: можна взяти картонну коробку з ручками та поставити туди 6 пляшок будь-яких напоїв; наприклад, червоні вина за ціною від 10 до 34 доларів) - на касі автоматична знижка в 10%. Дуже зручно взяти спершу упаковку з 4-х яловичих стейків (приблизно 10 доларів за фунт) + така коробка з винами - та йти додому запалювати газовий комплекс барбекю (дуже розповсюджена забавка - в середині ховається газовий балон, закривається зверху - є термометр - зазвичай швидко в середині температура підіймається до 200-240 градусів). Поки готуються стейки - йде дегустація вин компанією.

- великий вибір полівітамінів, харчових добавок або звичайних речей типу аспіріну.



Більш високий рівень супермаркетів - ціни вищі - кращій вибір риби та морепродуктів, сирів (здається в SafeWay взагалі немає морепродуктів) - дорожчі вина - це WHOLE FOODS (Whole Foods Market has more than 500 retail and non-retail locations in the US, Canada and UK) та Trader's Joes.

https://www.traderjoes.com/home



На практиці часто комбінують: наприклад, вина беруть в SafeWay (завжди значно дешевше), а морепродукти або сири - в одному з останніх.

Це типу нашого АТБ - але розмірами втричі більший.
На відміну від АТБ:
- карколомні вибір овочів та фруктів з усіх країн світу. Квіти (букети орієнтовно 14 доларів).
- карколомний вибір вин та міцних алкогольних напоїв. Цікавий маркетинговий хід: можна взяти картонну коробку з ручками та поставити туди 6 пляшок будь-яких напоїв; наприклад, червоні вина за ціною від 10 до 34 доларів) - на касі автоматична знижка в 10%. Дуже зручно взяти спершу упаковку з 4-х яловичих стейків (приблизно 10 доларів за фунт) + така коробка з винами - та йти додому запалювати газовий комплекс барбекю (дуже розповсюджена забавка - в середині ховається газовий балон, закривається зверху - є термометр - зазвичай швидко в середині температура підіймається до 200-240 градусів). Поки готуються стейки - йде дегустація вин компанією.
- великий вибір полівітамінів, харчових добавок або звичайних речей типу аспіріну.

Більш високий рівень супермаркетів - ціни вищі - кращій вибір риби та морепродуктів, сирів (здається в SafeWay взагалі немає морепродуктів) - дорожчі вина - це WHOLE FOODS (Whole Foods Market has more than 500 retail and non-retail locations in the US, Canada and UK) та Trader's Joes.

https://www.traderjoes.com/home

На практиці часто комбінують: наприклад, вина беруть в SafeWay (завжди значно дешевше), а морепродукти або сири - в одному з останніх.

У SafeWay є ще своя мережа АЗС - там можна заправлятися дешевше, якщо є їх дисконтна картка.

