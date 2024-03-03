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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 бер, 2024 09:40
Bobua написав: flyman написав: ЛАД написав:
Это само собой.
Но вопрос не только в импотенции.
Страны "глобального Юга" относятся к РФ достаточно благосклонно - от нейтралитета до дружбы (в т.ч. Китай, Индия, ЮАР, саудиты и ряд других). А их вложения в доллар и евро очень большие. Запад боится, что конфискация активов РФ по политическим причинам вызовет опасения этих (да и других стран) за их активы и может вызвать массовый отток средств с тяжёлыми последствиями как для финансовой системы, так и вообще экономики Запада.
во шо буде отток?
В шіткойєни, юань, дерев"яний, рупію, ріал?
Гривня!
19% в овдп...
а чому не бетон?
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Додано: Нед 03 бер, 2024 10:15
BIGor написав: Denik написав: akurt написав:
Інший спосіб життя - "загострений/заточений" саме під життя в кредит.
Це слово - "страшилка" для українців, бо багатьох обдурили суттєво.
В США та Канаді - це НОРМА життя.
Я ж наводив цифри та факти: якщо ти використовуєш в місяць від 1 до 25% кредитних коштів - та вчасно гасиш ті суми - це підвищує твій "кредитний рейтинг", підвищує довіру суспільства до тебе. тобі всюди включають "зелене світло", тебе люблять і орендодавці, і автосалони, і роботодавці, і страхові компанії.
Реально кожен без виключення мешканець США, Канади та інших країн був би сильно здивований, прочитавши Фінансовий форум України, де так лякають всіх кредитами/іпотеками.
Та ніхто нікого не лякає кредитами іпотеками. Просто тобі пофіг на ті кредити бо нецікаво, коли ти в 19 років маєш перший депозит. При закінченні університету в 22 маєш десь заощаджень як середньорічну зарплату. В 23 в якості експерименту з деверсифікації заощаджень маєш незначні інвестиції на фондовому ринку. В 26 купуєш переше житло, в 28 - в нього переїжджаєш. Десь в цей же час починаєш торкатися зарплат на світовому ринку праці, а не на локальному. В 31 - купуєш дачу біля моря. В 33 - вже маєш ФОП, інвойси, продаж валютної виручки, крім того заробляєш на фондовому ринку, маєш держоблігіції. В 34 - купуєш електромобіль, щоб не копійки не платити оркам за пальне. В 36 - купуєш ще одну житлову нерухомість в столиці.
Це все на фоні 2 кризи 2008 та 2014, і коли війна стає повномасштабною - тобі є що і кого захищати. Ти на волонтерку можеш витратити до 500 тис. грн з власних доходів, бо загалом можеш організувати волонтерки на кілька мільйонів гривень.
І хай собі за океаном хтось грається в кредитний рейтинг. Кожному своє. В кожного своя доля і свій шлях широкий...
Прям успішний-успіх
, наш маленький наполеон ніяк не може себе нахвалити.
А де великий наполеончик? Пише книжку правдивих історій про торгівлю турецькою курортною нерухомістю і зимовими чоботами для роботи в мороз -30 градусів?
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Додано: Нед 03 бер, 2024 10:42
slonomag написав:
А может и не будут, а просто пост-фактом придет письмо через 3 года с 400% штрафом от той суммы что она не доплатила ранее.
Тобто якщо декларацію прийняли і гроші перерахували, то це не значить що все ок?
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Додано: Нед 03 бер, 2024 11:15
Richi написав: Бетон написав:
Мой тесть золотые руки, всю жизнь в теплосетях, варит всё, делает любые схемы отопления, после инфарктов, перешёл на работу в обслуживание. Педант, порядочный. Отношение руководства как к куску говна, хотя он пытается переделать инженерку, чтобы работала.
Уговорил переехать в Германию. Собирается наконец то. Мне кажется его там будут ценить, а не так как здесь
Хрень полная в которую никогда не поверю! Вы вообще какого работника хотите? Каждый на форуме, какого бы подчинённого хотел? Порядочного, педанта, на которого можно положиться и доверить работу. Который не накосячит, т.к. все издержки нести работодателю. Если он может взять ответственность на себя, то его Архимедова сила выносит на верх и летит ровно столько на сколько хватает компетенции. Это мечта любого руководителя иметь за спиной человека на которого можно положиться. Наверно он как человек и тесть - хороший, а работник - кусок говна и поэтому к нему и относятся соответственно. Простите за прямоту.
P.S. Чем хреновее работник, тем он более высокого мнения о себе и считает, что на нём всё держится (из наблюдений)
Так он скромнее некуда. по педантичности и скромности вылитый немец. Делает всю жизнь что скажут, но на совесть. Ему там самое место.
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