|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 14 кві, 2024 22:45
Прямо візуалізація фрази одного хлопця з Рівненщини:
«Життя дається людині один раз і прожити його треба там, щоб не було боляче за безцільно прожиті роки».
Він так писав десь 100 років тому.
То переїжджаємо?
P.S. Залишилося визначити: там всім дають? Там на всіх чекають?
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 9580
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3560 раз.
- Подякували: 1255 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 14 кві, 2024 22:59
akurt написав:
Прямо візуалізація фрази одного хлопця з Рівненщини:
«Життя дається людині один раз і прожити його треба там, щоб не було боляче за безцільно прожиті роки».
Він так писав десь 100 років тому.
То переїжджаємо?
P.S. Залишилося визначити: там всім дають? Там на всіх чекають?
Загальновідомо що Париж побудований за принципом 15 min city
, але місто взагалі не приязне до емігрантів (та і взагалі приїзжих), хіба що студентом там починати своє життя. Бачив відео де нормальна жінка живе в квартирі розміром 9 м2. А ось тут чоловік живе на 9 м2 за 750 Євро. Ікеєвський стілець за 6 Євро в цій квартирі доставляє
.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 8842
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1323 раз.
- Подякували: 1729 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 14 кві, 2024 23:57
BIGor написав: akurt написав:
Прямо візуалізація фрази одного хлопця з Рівненщини:
«Життя дається людині один раз і прожити його треба там, щоб не було боляче за безцільно прожиті роки».
Він так писав десь 100 років тому.
То переїжджаємо?
P.S. Залишилося визначити: там всім дають? Там на всіх чекають?
Загальновідомо що Париж побудований за принципом 15 min city
, але місто взагалі не приязне до емігрантів (та і взагалі приїзжих), хіба що студентом там починати своє життя. Бачив відео де нормальна жінка живе в квартирі розміром 9 м2. А ось тут чоловік живе на 9 м2 за 750 Євро. Ікеєвський стілець за 6 Євро в цій квартирі доставляє
.
15 м2 КРЖН в пішій доступності ШТР це жиррр!
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34677
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1580 раз.
- Подякували: 2767 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 15 кві, 2024 05:19
А мені подобається: пан flyman - автор епохальної наукової праці в трьох томах «Інфляція в тих 196 країнах світу, в яких я ніколи в житті не був, та в найближчі 1/3 сторіччя вже не буду» вам дає непогану пораду своїм останнім реченням:
«15 м2 КРЖН в пішій доступності ШТР це жиррр!»
Одягаєте на тапці галоші - і в підвал!
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 9580
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3560 раз.
- Подякували: 1255 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|