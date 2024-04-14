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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2051205220532054
Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 22:45

Прямо візуалізація фрази одного хлопця з Рівненщини:
«Життя дається людині один раз і прожити його треба там, щоб не було боляче за безцільно прожиті роки».
Він так писав десь 100 років тому.
То переїжджаємо?
P.S. Залишилося визначити: там всім дають? Там на всіх чекають?
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 22:59

  akurt написав:Прямо візуалізація фрази одного хлопця з Рівненщини:
«Життя дається людині один раз і прожити його треба там, щоб не було боляче за безцільно прожиті роки».
Він так писав десь 100 років тому.
То переїжджаємо?
P.S. Залишилося визначити: там всім дають? Там на всіх чекають?

Загальновідомо що Париж побудований за принципом 15 min city, але місто взагалі не приязне до емігрантів (та і взагалі приїзжих), хіба що студентом там починати своє життя. Бачив відео де нормальна жінка живе в квартирі розміром 9 м2. А ось тут чоловік живе на 9 м2 за 750 Євро. Ікеєвський стілець за 6 Євро в цій квартирі доставляє :D .
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 23:57

  BIGor написав:
  akurt написав:Прямо візуалізація фрази одного хлопця з Рівненщини:
«Життя дається людині один раз і прожити його треба там, щоб не було боляче за безцільно прожиті роки».
Він так писав десь 100 років тому.
То переїжджаємо?
P.S. Залишилося визначити: там всім дають? Там на всіх чекають?

Загальновідомо що Париж побудований за принципом 15 min city, але місто взагалі не приязне до емігрантів (та і взагалі приїзжих), хіба що студентом там починати своє життя. Бачив відео де нормальна жінка живе в квартирі розміром 9 м2. А ось тут чоловік живе на 9 м2 за 750 Євро. Ікеєвський стілець за 6 Євро в цій квартирі доставляє :D .

15 м2 КРЖН в пішій доступності ШТР це жиррр!
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 05:19

А мені подобається: пан flyman - автор епохальної наукової праці в трьох томах «Інфляція в тих 196 країнах світу, в яких я ніколи в житті не був, та в найближчі 1/3 сторіччя вже не буду» вам дає непогану пораду своїм останнім реченням:
«15 м2 КРЖН в пішій доступності ШТР це жиррр!»
Одягаєте на тапці галоші - і в підвал!
akurt
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  #<1 ... 2051205220532054
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