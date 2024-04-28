Жизнь - она такая.
Сценарии круче, чем в кино.
История не выдумана: рассказали вчера участники событий. И это я еще не все пересказал.
Рад, что всем понравилось.
Там еще был интересный момент: я все не мог понять, какой у участников событий статус в США - ведь просто так и жить не будешь, и сдавать на водителя-дальнобойщика, и официально (вроде как) работать.
Оказалось, что подана петиция на получение Green-card (мать одного из участников событий живет в США), но «что-то пошло не так».
Ну а вообще реально сейчас в печали пребывают.
Ну и «малобюджетным» фильмом сложно назвать: реально очень состоятельные люди по «прошлой жизни» (в основном за счет мамы жены неудавшегося дальнобойщика), жена в ужасе от того, что оставаться в США далее невозможно, но и вернуться в Украину невозможно, так как муж однозначно рвется на фронт…
Вот вам и сценарий для фильма. Жизнь - она круче…
P.S. Для специалистов по языкам народов мира:
«Испанский язык в Мексике (исп. Español mexicano) — группа наречий, диалектов и социолектов, составляющих особый языковой вариант испанского языка в Мексике и опирающихся на языковую норму мексиканской столицы — города Мехико, которая является литературным стандартом этого варианта (приведена цитата из открытого источника).
Так то вот: «Español mexicano». Так «испанский», или «мексиканский»?
Так что в моем тексте законно применен термин в отношении «группа наречий, диалектов и социолектов, составляющих особый языковой вариант испанского языка». За последние 2 недели я лично посетил два мексиканских ресторана в двух разных штатах США и не мене 2-х раз "общался" с мексиканскими работниками. Конечно, я не мог отличить «настоящий испанский язык» от «ненастоящего», потому и написал так, как написал. Приятно, что обратили внимание.
Это примерно, как в Закарпатье называть украинский языком тот язык, на котором говорят местные жители (например, лично я НИЧЕГО не понимал из того, что говорили люди, которых я подвозил по трассе к самому известному в Украине озеру).
Ну или, например, как-то в Румынии в ресторане обслуживала официантка - как оказалось - девушка из Молдовы, и я спросил о том, чем отличается молдавский язык от румынского (алфавит разный). Она подумала и ответила: «Это тот же румынский, но как жаргонный».
Вот вам и "мексиканский язык" мексиканцев в США...
Español mexicano...