Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2098209921002101 Додано: Вів 30 кві, 2024 17:27 rjkz написав: akurt написав: rjkz написав: Чтобы проиллюстрировать банковскую систему США.

Сегодня, 30 апреля, перевел сумму со своего счета в одном банке на счет в другом. Пишет, что сумма будет доступна 6 мая.

Приват24 вспоминается с легкой ностальжи. Чтобы проиллюстрировать банковскую систему США.Сегодня, 30 апреля, перевел сумму со своего счета в одном банке на счет в другом. Пишет, что сумма будет доступна 6 мая.Приват24 вспоминается с легкой ностальжи.

Якщо додати до цього обмеження суми переказу з одного рахунка в банку на інший рахунок в цьому банку в 10 000$, то у всіх точно сльози з очей підуть.

Єдине, чому можна закривати очі на негаразди в обслуговуванні клієнта, це те, що немає обмежень на суму SWIFT-переказів.

Правда, там теж є ложка дьогтю: комісія банка НЕ залежить від суми переказу і складає 45$.

Для дрібних переказів дуже незручно. Якщо додати до цього обмеження суми переказу з одного рахунка в банку на інший рахунок в цьому банку в 10 000$, то у всіх точно сльози з очей підуть.Єдине, чому можна закривати очі на негаразди в обслуговуванні клієнта, це те, що немає обмежень на суму SWIFT-переказів.Правда, там теж є ложка дьогтю: комісія банка НЕ залежить від суми переказу і складає 45$.Для дрібних переказів дуже незручно.



Есть и другие средства переводп Есть и другие средства переводп

А что вы имеет к ввиду?

Всякие там Western Union имеют ограничения по суммам и хотят «конские» проценты.

Ничего выгоднее чем SWIFT-перевод на мой взгляд не придумали: надежная внутрибанковская система с комиссиями от 15$ за перевод в суммах в районе 25 000$.

Обратите внимание: первое, чего НЕ лишили агрессора - это SWIFT-переводы.

Первое, что закрыли для украинцев - это SWIFT-переводы. А что вы имеет к ввиду?Всякие там Western Union имеют ограничения по суммам и хотят «конские» проценты.Ничего выгоднее чем SWIFT-перевод на мой взгляд не придумали: надежная внутрибанковская система с комиссиями от 15$ за перевод в суммах в районе 25 000$.Обратите внимание: первое, чего НЕ лишили агрессора - это SWIFT-переводы.Первое, что закрыли для украинцев - это SWIFT-переводы. akurt

Повідомлень: 9637 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3577 раз. Подякували: 1262 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 кві, 2024 17:34 Frant написав: Пане Акурт, ви не втомились писати по 100 повідомлень на 5 форумах щоденно?

І все - переповіді байок з чужих вуст, які часто протирічать одне іншому! Пане Акурт, ви не втомились писати по 100 повідомлень на 5 форумах щоденно?І все - переповіді байок з чужих вуст, які часто протирічать одне іншому!

Чергове доведення того, як мудро зробили власники порталу, випускаючи на сцену оце позорище:

Воно застосовує відомий з підручників НКВД прийом - метод «Гнилого оселедця» - це коли кидає на людину відро власного лайна (в підручнику: «оселедцем треба вимазати») тобто набір всілякої бздури, видумки та вигадок - і чекає, щоби людина виправдовувалася.

Реально класний» хід конем» зробили організатори Фінансового форуму України: всім стає зрозумілим, звідки серед українців беруться зрадники та колаборанти.

Ось вони тут.

З відром лайна та виваркою гнидоти.



Вас попередили: бережіть себе та своїх дітей.

Слава Богу, що це позорище є відимим.

Гірше було би, якщо модератори його б не тримали. Чергове доведення того, як мудро зробили власники порталу, випускаючи на сцену оце позорище:Воно застосовує відомий з підручників НКВД прийом - метод «Гнилого оселедця» - це коли кидає на людину відро власного лайна (в підручнику: «оселедцем треба вимазати») тобто набір всілякої бздури, видумки та вигадок - і чекає, щоби людина виправдовувалася.Реально класний» хід конем» зробили організатори Фінансового форуму України: всім стає зрозумілим, звідки серед українців беруться зрадники та колаборанти.Ось вони тут.З відром лайна та виваркою гнидоти.Вас попередили: бережіть себе та своїх дітей.Слава Богу, що це позорище є відимим.Гірше було би, якщо модератори його б не тримали. akurt

Повідомлень: 9637 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3577 раз. Подякували: 1262 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 кві, 2024 17:53 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Всякие там Western Union имеют ограничения по суммам и хотят «конские» проценты. Всякие там Western Union имеют ограничения по суммам и хотят «конские» проценты.

ИМХО Свіфт в світі - це як Приват в Україні: дорого, не дуже зручно, але всі користуються. Навіть з Китаю шлють Свіфтом... ИМХО Свіфт в світі - це як Приват в Україні: дорого, не дуже зручно, але всі користуються. Навіть з Китаю шлють Свіфтом... Дюрі-бачі

Повідомлень: 2991 З нами з: 29.07.22 Подякував: 532 раз. Подякували: 386 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 кві, 2024 18:03 akurt написав: rjkz написав: akurt написав: Якщо додати до цього обмеження суми переказу з одного рахунка в банку на інший рахунок в цьому банку в 10 000$, то у всіх точно сльози з очей підуть.

Єдине, чому можна закривати очі на негаразди в обслуговуванні клієнта, це те, що немає обмежень на суму SWIFT-переказів.

Правда, там теж є ложка дьогтю: комісія банка НЕ залежить від суми переказу і складає 45$.

Для дрібних переказів дуже незручно. Якщо додати до цього обмеження суми переказу з одного рахунка в банку на інший рахунок в цьому банку в 10 000$, то у всіх точно сльози з очей підуть.Єдине, чому можна закривати очі на негаразди в обслуговуванні клієнта, це те, що немає обмежень на суму SWIFT-переказів.Правда, там теж є ложка дьогтю: комісія банка НЕ залежить від суми переказу і складає 45$.Для дрібних переказів дуже незручно.



Есть и другие средства переводп Есть и другие средства переводп

А что вы имеет к ввиду?

Всякие там Western Union имеют ограничения по суммам и хотят «конские» проценты.

Ничего выгоднее чем SWIFT-перевод на мой взгляд не придумали: надежная внутрибанковская система с комиссиями от 15$ за перевод в суммах в районе 25 000$.

Обратите внимание: первое, чего НЕ лишили агрессора - это SWIFT-переводы.

Первое, что закрыли для украинцев - это SWIFT-переводы. А что вы имеет к ввиду?Всякие там Western Union имеют ограничения по суммам и хотят «конские» проценты.Ничего выгоднее чем SWIFT-перевод на мой взгляд не придумали: надежная внутрибанковская система с комиссиями от 15$ за перевод в суммах в районе 25 000$.Обратите внимание: первое, чего НЕ лишили агрессора - это SWIFT-переводы.Первое, что закрыли для украинцев - это SWIFT-переводы.



ZELLE, Wire ZELLE, Wire rjkz

Повідомлень: 16606 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8341 раз. Подякували: 5215 раз. Профіль 6 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 кві, 2024 18:10 Дюрі-бачі написав: akurt написав: Всякие там Western Union имеют ограничения по суммам и хотят «конские» проценты. Всякие там Western Union имеют ограничения по суммам и хотят «конские» проценты.

ИМХО Свіфт в світі - це як Приват в Україні: дорого, не дуже зручно, але всі користуються. Навіть з Китаю шлють Свіфтом... ИМХО Свіфт в світі - це як Приват в Україні: дорого, не дуже зручно, але всі користуються. Навіть з Китаю шлють Свіфтом...

Ну на тему "дорого"...

А чи дорого?



Колись я відправляв СВІФТ-перекази з України через ПриватБанк - 13 доларів + 0,5% від суми переказу.

Наприклад, за переказ 5 000 доларів платилося: 13 доларів +0,5%х5000=28 доларів.

Ще були обмеження по сумах переказів - здається не більше 5 000 доларів. Ще треба було надавати документи - кому, для чого, від кого.

Найнижча комісія була - здається - в "Правекс-банку". Фіксована і досить низька.



На практиці:

- SWIFT-переказ із США на БУДЬ-ЯКУ (!!!) суму - 45 доларів. наприклад, за переказ 50 000 доларів клієнт заплатить 45 доларів або 0,09%. Це дорого?

- SWIFT-переказ із Польщі мій приятель під час відпочинку в Закопане відправляв синові в США - 10 злотих було (дані за 2017 рік).

- SWIFT-переказ із (ZIRAAT bank) Туреччини - ліміт 25 000 доларів на добу - комісія 14 (!) доларів. Або 0,056%.

Я би не сказав, що це дорого: реально копійки.

Як правило: менше доби - і гроші на рахунку отримувача.



Як на мене, то СВІФТ-перекази ефективні - найефективніші - при суттєвих сумах переказу - наприклад 5000+$. "Підводні камені" можуть бути: банк-отримувач може брати додатковий відсоток за зарахування грошей, які заходять у безготівковій формі. Тут треба знайомитися з тарифами конкретного банку. Така комісія може бути фіксованою, наприклад, 15 доларів. А може бути в якості відсотка - тут треба бути уважним - 0,15% є нормальним, а 0,5% - грабіжницьким. Тоді на рахунки в таких банках не варто робити перекази. Простіше та дешевше відкрити рахунок в іншому банку. Ну на тему "дорого"...А чи дорого?Колись я відправляв СВІФТ-перекази з України через ПриватБанк - 13 доларів + 0,5% від суми переказу.Наприклад, за переказ 5 000 доларів платилося: 13 доларів +0,5%х5000=28 доларів.Ще були обмеження по сумах переказів - здається не більше 5 000 доларів. Ще треба було надавати документи - кому, для чого, від кого.Найнижча комісія була - здається - в "Правекс-банку". Фіксована і досить низька.На практиці:- SWIFT-переказ із США на БУДЬ-ЯКУ (!!!) суму - 45 доларів. наприклад, за переказ 50 000 доларів клієнт заплатить 45 доларів або 0,09%. Це дорого?- SWIFT-переказ із Польщі мій приятель під час відпочинку в Закопане відправляв синові в США - 10 злотих було (дані за 2017 рік).- SWIFT-переказ із (ZIRAAT bank) Туреччини - ліміт 25 000 доларів на добу - комісія 14 (!) доларів.Я би не сказав, що це дорого: реально копійки.Як правило: менше доби - і гроші на рахунку отримувача.Як на мене, то СВІФТ-перекази ефективні - найефективніші - при суттєвих сумах переказу - наприклад 5000+$. "Підводні камені" можуть бути: банк-отримувач може брати додатковий відсоток за зарахування грошей, які заходять у безготівковій формі. Тут треба знайомитися з тарифами конкретного банку. Така комісія може бути фіксованою, наприклад, 15 доларів. А може бути в якості відсотка - тут треба бути уважним - 0,15% є нормальним, а 0,5% - грабіжницьким. Тоді на рахунки в таких банках не варто робити перекази. Простіше та дешевше відкрити рахунок в іншому банку. akurt

Повідомлень: 9637 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3577 раз. Подякували: 1262 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 кві, 2024 18:34 rjkz написав: ZELLE, Wire ZELLE, Wire

Ви не сплутали WISE з "Wire"?



ZELLE працює не у всіх країнах.

Крім того:

If you want to send money through the Zelle app, you can only send a transaction to other Zelle users , and you're limited to 500 USD per week. However, you can receive up to 5,000 USD. Ви не сплутали WISE з "Wire"?ZELLE працює не у всіх країнах.Крім того:If you want to send money through the Zelle app,, and you're limited toHowever, you can receive up to 5,000 USD. akurt

Повідомлень: 9637 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3577 раз. Подякували: 1262 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2098209921002101 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: flyman і 5 гостейМодератори: Faceless