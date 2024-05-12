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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2110211121122113
Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 19:49

  akurt написав:в это трудно поверить - когда не было интернета: путем снимания оттиска с выпуклых букв на карточке.
Совсем не трудно поверить, "у нас" тоже было на заре, хотя быстро вытеснилось электронными средствами. У меня даже и аппарат такой был. Но двухэтапное списание с карты именно с тех времён и тянется.

В каждом магазине была специальная машинка, которая снимала оттиск с кредитной карты, и этому оттиску верили и принимали.
Например, из серии непонятного для наших людей:
Всё описанное либо имеет вполне техническую причину, например было введено после какого-либо инцидента, либо играет на повышение доходов банка, либо связано с какой-то особенностью бухучета, под который проще обязать клиентов, чем переделать "как правильно". В принципе, ничего страшного, если только это не используется во вред.
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 19:59

В перечне нет слова «традиция».
Даже в кино можно иногда видеть, как человек берет и просто так выписывает чек.
Мне тоже выдали в Bank of America чековую книжку, никогда не пользовался, даже плохо помню, где лежит.
Но выдали как пакет документов: Договор, распечатка тарифов банка, конверт с кредитной картой.
akurt
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