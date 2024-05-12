Совсем не трудно поверить, "у нас" тоже было на заре, хотя быстро вытеснилось электронными средствами. У меня даже и аппарат такой был. Но двухэтапное списание с карты именно с тех времён и тянется.
В каждом магазине была специальная машинка, которая снимала оттиск с кредитной карты, и этому оттиску верили и принимали.
Всё описанное либо имеет вполне техническую причину, например было введено после какого-либо инцидента, либо играет на повышение доходов банка, либо связано с какой-то особенностью бухучета, под который проще обязать клиентов, чем переделать "как правильно". В принципе, ничего страшного, если только это не используется во вред.Например, из серии непонятного для наших людей: