Якщо Ви в пошуку найефективніших на сьогодні інвестиційних інструментів та стратегій — запрошуємо почути думки експертів на Invest Talk Summit 2024.
До 21 квітня діє спеціальна ціна на квитки — 1500 грн.
Купити квитки можна
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 16 кві, 2024 12:52
Invest Talk Summit 2024
Шановні форумчани!
Якщо Ви в пошуку найефективніших на сьогодні інвестиційних інструментів та стратегій — запрошуємо почути думки експертів на Invest Talk Summit 2024.
До 21 квітня діє спеціальна ціна на квитки — 1500 грн.
Купити квитки можна
Додано: Пон 22 кві, 2024 14:10
Обмежена пропозиція від Finance.ua!
Шановні форумчани!
Invest Talk Summit - це виняткова платформа для професійних інвесторів проявити себе, для спікерів - надати знання, які базуються на багаторічному досвіді, а новачкам - задати запитання і знайти дієві види інвестування в Україні і світі з огляду на 2024 рік.
Ми раді надати ексклюзивну пропозицію нашим форумчанам. Скористайтесь промокодом «ITSFINANCE» й отримайте ЗНИЖКУ -10% на квитки.
Забронюйте собі, колегам та друзям місця на Invest Talk Summit сьогодні!
Щоб дізнатися більше та зареєструватися, відвідайте сайт саміту та застосуйте промокод «ITSFINANCE», щоб отримати знижку.
Додано: Пон 29 кві, 2024 16:04
Вітання, форумчани!
Нагадуємо, що триває продаж квитків на Invest Talk Summit 2024. Уже відомий список цьогорічних спікерів. Серед них Ерік Найман, Артем Щербина, Андрій Масло, Іван Компан та інші.
Також Ви зможете долучитися до дискусій на актуальні теми, знайдете відповіді на всі свої запитання та корисні знайомства.
або
за телефоном: (066) 408 88 66.️
Введіть промокод ITSFINANCE під час купівлі онлайн та отримайте 10% знижки.
Додано: П'ят 10 тра, 2024 12:10
Результати розіграшу квитків на Конференцію
Додано: Вів 14 тра, 2024 16:05
Шановні форумчани!
🌟 Запрошуємо вас та вашу команду на Invest Talk Summit!
Цей саміт — не просто подія, а унікальна можливість отримати конкретну та актуальну інформацію про інвестиції в Україні та світі.
Розкривайте потенціал вашого портфеля разом із провідними експертами зі сфер інвестування 🎯 в нерухомість, цінні папери, фонди колективного інвестування, землю, криптовалюту, предмети розкоші та інші новітні напрями.
Діяти самому буває складно і страшно, тому організатори саміту, Finance.ua та «Мінфін», пропонують ЗНИЖКИ від -10 до -20% на два та більше квитків. Приходьте зі своєю командою🤝
Купуйте квитки вже зараз, адже саміт відбудеться вже цієї СУБОТИ.
👉 Реєстрація за
Додано: Чет 23 тра, 2024 16:26
✌️Друзі, минулої суботи відбувся Invest Talk Summit.
З багатьма з вас ми мали нагоду поспілкуватися особисто. Якщо ж ви цікавились заходом, але прийти не вдалося — перегляньте виступи спікерів у записі. Вони містять цілу низку конкретних порад, особистого досвіду й висновків, а також прогнози щодо того, куди інвестувати в 2024-му та які стратегії справді працюють. Придбати запис і презентації спікерів.
Придбати запис і презентації спікерів можна
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