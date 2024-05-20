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#<1 ... 2126212721282129 Додано: Пон 20 тра, 2024 12:35 Bolt написав: https://youtu.be/xHxDF7-pfpc?si=L8hg-kPNMOwQvs8w

Вчора ту ссиль на скасування штрафів кидав, мабуть ніхто навіть не дивився. https://youtu.be/xHxDF7-pfpc?si=L8hg-kPNMOwQvs8wВчора ту ссиль на скасування штрафів кидав, мабуть ніхто навіть не дивився.

Вам за поширення такого можуть і дискредитацію армії влупить. Будьте обережні. Вам за поширення такого можуть і дискредитацію армії влупить. Будьте обережні. BIGor

Повідомлень: 8922 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1342 раз. Подякували: 1733 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 тра, 2024 13:26 BIGor написав: Bolt написав: https://youtu.be/xHxDF7-pfpc?si=L8hg-kPNMOwQvs8w

Вчора ту ссиль на скасування штрафів кидав, мабуть ніхто навіть не дивився. https://youtu.be/xHxDF7-pfpc?si=L8hg-kPNMOwQvs8wВчора ту ссиль на скасування штрафів кидав, мабуть ніхто навіть не дивився.

Вам за поширення такого можуть і дискредитацію армії влупить. Будьте обережні. Вам за поширення такого можуть і дискредитацію армії влупить. Будьте обережні.

Це не я, це він... Це не я, це він... Bolt Повідомлень: 2915 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 211 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 тра, 2024 14:10 Дюрі-бачі написав: M-Audio написав: Мають право начислити одноразово, та й то можна спробувати скасувати. Та й навіть 25 тіс. грн. штрафу великої проблеми не зробить. Мають право начислити одноразово, та й то можна спробувати скасувати. Та й навіть 25 тіс. грн. штрафу великої проблеми не зробить.

Поживемо - побачимо. Моя точка зору, що будуть слати вимогу раз в кілька місяців і за кожну неявку - штраф... А після 2-3 неявок - заведуть кримінальну справу, за яку передбачено штраф до 80 тис... Тобто на ухилянтів після повернення буде чекати кримінальна справа і борг в районі 150 тис. грн. Поживемо - побачимо. Моя точка зору, що будуть слати вимогу раз в кілька місяців і за кожну неявку - штраф... А після 2-3 неявок - заведуть кримінальну справу, за яку передбачено штраф до 80 тис... Тобто на ухилянтів після повернення буде чекати кримінальна справа і борг в районі 150 тис. грн.

Це добре чи погано?

Може, варто експропріювати майно ухилянтів на користь тих, хто воює?

Швидко і безболісно - раз ухилянти його кинули, нерухомість їм не потрібна.

gonchik74 написав: Мотивація просто бімба - йди й помри в посадці, а ми потім на збережену завдяки загибелі десятків/сотень тисяч українців територію завеземо мігрантів. Мотивація просто бімба - йди й помри в посадці, а ми потім на збережену завдяки загибелі десятків/сотень тисяч українців територію завеземо мігрантів.

75% виборців проголосували за клоунів, акторів, шоферів, кухарок і весільних фотографів на найвищих посадах.

Тепер пора платити по рахункам. Це добре чи погано?Може, варто експропріювати майно ухилянтів на користь тих, хто воює?Швидко і безболісно - раз ухилянти його кинули, нерухомість їм не потрібна.75% виборців проголосували за клоунів, акторів, шоферів, кухарок і весільних фотографів на найвищих посадах.Тепер пора платити по рахункам. Frant

Повідомлень: 23860 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1676 раз. Подякували: 2543 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2126212721282129 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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