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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2128212921302131
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 18:40

  M-Audio написав:
  Дюрі-бачі написав:Bolt тцк вже закордоном впарює повістки?

Питання на мільон. Бо жодного разу ще не бачив, щоб хтось аргументовано роз'яснив, що буде з тими, хто оновить дані і вкаже перебування за кордоном або на окупованій території (до речі - воно взагалі дає можливість окуповані території внести?) Якщо повістки будуть електронні -- немає різниці за кордоном, чи в Україні. Поки що бачу варіант - повістку надіслали в кабінет військовозобов'язанного, тож вперед з Ванкуверу до чернівецього ТЦК, а інакше штраф, справа, и т.ін. Не бачив навіть, щоб хтось з відповідальних посадовців хоча б пообіцяв, що для закордонних українців повісток не буде. Може не уважно дивився, не дуже відслідковую цю тему. Хоча обіцянкам вірити, то, звісно, себе не поважати.

Там коли включаєш тогл - що живеш закордоном - з'являється надпис, що повістка може бути вручена через ел.кабінет.

Впринципі вся ця катавасія нагадує СССР з його методами і принципами "Була б людина, а діло на неї знайдеться". Ну і результат буде оченивидни - ще ніхто в світі не вигравав війну штрафами власних громадян.
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 18:59

  Дюрі-бачі написав:kyk я вже бачу що роблять: подають на громадянство чи ВНЖ іншоїкраїни, продають майно в Україні, закривають рахунки, вивозять батьків.

Зрозуміло. 400 євро штрафу, всі зливають воду.
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