M-Audio написав:
Питання на мільон. Бо жодного разу ще не бачив, щоб хтось аргументовано роз'яснив, що буде з тими, хто оновить дані і вкаже перебування за кордоном або на окупованій території (до речі - воно взагалі дає можливість окуповані території внести?) Якщо повістки будуть електронні -- немає різниці за кордоном, чи в Україні. Поки що бачу варіант - повістку надіслали в кабінет військовозобов'язанного, тож вперед з Ванкуверу до чернівецього ТЦК, а інакше штраф, справа, и т.ін. Не бачив навіть, щоб хтось з відповідальних посадовців хоча б пообіцяв, що для закордонних українців повісток не буде. Може не уважно дивився, не дуже відслідковую цю тему. Хоча обіцянкам вірити, то, звісно, себе не поважати.
Там коли включаєш тогл - що живеш закордоном - з'являється надпис, що повістка може бути вручена через ел.кабінет.
Впринципі вся ця катавасія нагадує СССР з його методами і принципами "Була б людина, а діло на неї знайдеться". Ну і результат буде оченивидни - ще ніхто в світі не вигравав війну штрафами власних громадян.