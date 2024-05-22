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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 тра, 2024 16:49
rjkz написав:
ЕСЛИ будет ехать В Украину, то это будет не очень благоразумное в его случае решение.
Есть причина для такого действия?
Он ездит периодически. Возраст уже предпенсионный. Да и выезжал по дипломатической линии - представительство Украины в одном из международных органов. Так что на фронт не загребут.
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