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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2132213321342135
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 16:49

  rjkz написав:ЕСЛИ будет ехать В Украину, то это будет не очень благоразумное в его случае решение.
Есть причина для такого действия?

Он ездит периодически. Возраст уже предпенсионный. Да и выезжал по дипломатической линии - представительство Украины в одном из международных органов. Так что на фронт не загребут.
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