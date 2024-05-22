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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 тра, 2024 21:17
ІТ компанії часто набирали філологинь для спілкування з клієнтами...
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 22 тра, 2024 21:18
Shaman написав: Faceless написав:
Bolt написав:[quote="5728607:Дюрі-бачі"]
Цілком з цим згоден. В Україні звісно не найкраща освіта, але і далеко не найгірша із конкретних кейсів: колега закінчив школу в Ужгороді, бакалаврат - в Києві, магістратуру - в Франції, там же захистив PhD.
Ще одна студентка закінчила Бакавлаврат в Ужгороді, магістратуру подівійну з Італією, забрали в аспірантуру до США...
Донька, через рік нім філологію в ЛНУ закінчуючи, хоче на магістратуру до Австрії, бо в ЛНУ магістратура дно.
Та з філологією однаково безперспективно буде хоч де
це якийсь пафос від технаря
я хоч теж ближче до технарей, але розумію - що німецька філологія - це викладач німецької в тій же Німеччині - дуже непогана професія. та й викладачам німецької у нас гадаю зараз є чим зайнятися.
ба більше, років 10-15 тому багато спеціалістів, яких я знав, що займалися чи оформленням документів на експорт, LC та таке інше (мається на увазі експорт судами) - всі мали освіту англійська філологія. бо перше на цих посадах - це володіння англійською мовою.
тому не слухайте - німецька філологія в німецькомовній країні - непоганий старт. треба буде, ще щось додатково опанує
[/quote]Найближчим часом умовний жопаті (або інші LLM моделі AI) замінять левову частку роботи цих спеціалістів. І чим буде займатися не топ 20% найкращих з них потім / не ясно
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Faceless
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Додано: Сер 22 тра, 2024 21:23
Bolt написав:
Яка геніальна дитина, сильно підозрюю, щоб заробляти 6 кілозлотих в Польщі треба на цілу ставочку працювати. Тож яким, чином йому вдається суміщати навчання з роботою?Виходячи з того, що навчання в політесі (на технічних спеціальнистях) не є таким простим. В мене, свого часу, було в день по 4 пари. Тобто з 8.30 до 16.10.Еоли там, ще працювати, крім доривчастих підробітків я ХЗ.
Панe Bolt, не маю часу все читати і відповідати, бо в ці дні мандрую Францією, але приємно, що ви мій фактичний допис прочитали та почали аналізувати.
Ото ж думайте.
Але усі факти реальні. Всі цифри точні.
А думати вам. Не помиляйтеся.
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akurt
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Додано: Сер 22 тра, 2024 22:27
akurt написав: Bolt написав:
Яка геніальна дитина, сильно підозрюю, щоб заробляти 6 кілозлотих в Польщі треба на цілу ставочку працювати. Тож яким, чином йому вдається суміщати навчання з роботою?Виходячи з того, що навчання в політесі (на технічних спеціальнистях) не є таким простим. В мене, свого часу, було в день по 4 пари. Тобто з 8.30 до 16.10.Еоли там, ще працювати, крім доривчастих підробітків я ХЗ.
Панe Bolt, не маю часу все читати і відповідати, бо в ці дні мандрую Францією, але приємно, що ви мій фактичний допис прочитали та почали аналізувати.
Ото ж думайте.
Але усі факти реальні. Всі цифри точні.
А думати вам. Не помиляйтеся.
Щоб думати потрібні гроші. Проблема в тому, що їх може не вистачити на другу спробу якщо перша буде хибна...
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Bolt
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