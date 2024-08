Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2229223022312232> Додано: Нед 04 сер, 2024 10:15 akurt написав: Вас можна зрозуміти та співчувати: звʼязатися з поганою командою людей, які опустилися на саме дно життя, і витратити даремно цінний час свого життя в 2020 та 2021 роках… заливаючи в ті мирні часи Фінансовий форум України десятками дурнуватих повідомлень на добу….

Тримайтеся. Співчуваю. Вас можна зрозуміти та співчувати: звʼязатися з поганою командою людей, які опустилися на саме дно життя, ів 2020 та 2021 роках…в ті мирні часи Фінансовий форум Українина добу….Тримайтеся. Співчуваю.

akurt зробив дуже самокритичний камінг-аут. але у 2022, 2023 та й в 2024 теж.



ось що робить життя далеко від Батьківщини. маємо надію, що ситуація виправиться зробив дуже самокритичний камінг-аут. але у 2022, 2023 та й в 2024 теж.ось що робить життя далеко від Батьківщини. маємо надію, що ситуація виправиться Shaman

Додано: Нед 04 сер, 2024 10:49 пане Shaman щось хоч раз крім флуду в темі Еміграція, заробітчанство буде?

Додано: Нед 04 сер, 2024 11:29 BIGor написав: пане Shaman щось хоч раз крім флуду в темі Еміграція, заробітчанство буде?

ще один мій опонент збудився, який полюбляє накидувати на Україну. навіть вже забув як akurt трохи раніше намагався прослизнути між крапельками того, що Туреччина реально підтримує палестинців й ворогує з Ізраілем.

ще один мій опонент збудився, який полюбляє накидувати на Україну. навіть вже забув як akurt трохи раніше намагався прослизнути між крапельками того, що Туреччина реально підтримує палестинців й ворогує з Ізраілем.



ні, ми звісно краще почекає твоїх оповідей про поганих поляків та індусів на твоїй роботі. я тобі про це казав ще як тільки ти переїхав до Польщі. от тільки забув.як ти виїхав - чи то по догляду, чи то шлях. навряд чи Тиса ще один мій опонент збудився, який полюбляє накидувати на Україну. навіть вже забув яктрохи раніше намагався прослизнути між крапельками того, що Туреччина реально підтримує палестинців й ворогує з Ізраілем.ні, ми звісно краще почекає твоїх оповідей про поганих поляків та індусів на твоїй роботі. я тобі про це казав ще як тільки ти переїхав до Польщі. от тільки забув.як ти виїхав - чи то по догляду, чи то шлях. навряд чи Тиса Shaman

Додано: Нед 04 сер, 2024 12:11 BIGor написав: Shaman от у тебе кончений український менталітет ("Хрін з ним, що своя хата згоріла, головне у сусіда корова здохла."), сидіти в багнюці і заздрити більш успішним/працьовитим. Ну от яке твоє собаче діло як я виїхав?

"заздрити більш успішним/працьовитим" - це про тебе. бо ти ні перше, ні друге.



ти ж про корисну інфо - декому цікаво, як можна "емігрувати" у військовий час, головне питання наразі "заздрити більш успішним/працьовитим" - це про тебе.бо ти ні перше, ні друге.ти ж про корисну інфо - декому цікаво, як можна "емігрувати" у військовий час, головне питання наразі Shaman

Додано: Нед 04 сер, 2024 13:49 BIGor написав: пане Shaman щось хоч раз крім флуду в темі Еміграція, заробітчанство буде?

Знавець "Економіки по-простому" чув дзвін та не знав де він.

Знавець "Економіки по-простому" чув дзвін та не знав де він.

Видалено допис одного трохи незрівноваженого - я написав репліку та ліг вдень відпочити.

Але ж "Рибалка рибалку бачить здалека" - то нечиста сила підняла з канапи цього сміттяра.

Це добре - сміттярі теж корисні іноді.

Цей особливо агресивний саме по неділях... Рекордом було 19 (дев"ятнадцять) агресивно-сміттєвих дописів на гілці, до якої ніколи не мав та не матиме ніякого відношення, це було 21 квітня.

ДЕВ"ЯТНАДЦЯТЬ СМІТТЄВИХ МІШКІВ ЗІБРАВ

та вивалив все оте своє сміття на Фінансовий форум України. Знавець "Економіки по-простому" чув дзвін та не знав де він.Видалено допис одного трохи незрівноваженого - я написав репліку та ліг вдень відпочити.Але ж "Рибалка рибалку бачить здалека" - то нечиста сила підняла з канапи цього сміттяра.Це добре - сміттярі теж корисні іноді.Цей особливо агресивний саме по неділях... Рекордом було 19 (дев"ятнадцять) агресивно-сміттєвих дописів на гілці, до якої ніколи не мав та не матиме ніякого відношення, це було 21 квітня.ДЕВ"ЯТНАДЦЯТЬ СМІТТЄВИХ МІШКІВ ЗІБРАВта вивалив все оте своє сміття на Фінансовий форум України. akurt

Додано: Нед 04 сер, 2024 14:01 akurt

ти коли намагаєшся когось образити, то підсвідомо описуєш людину, якою є сам. дідусь Фрейд у захваті.

ти коли намагаєшся когось образити, то підсвідомо описуєш людину, якою є сам. дідусь Фрейд у захваті.



там твій прихильник питав, як ти ставишся до того, що президент Туреччини активно підтримує терористичне угрупування ХАМАС, й постійно критикує Ізраіль. особисто твоє ставлення, а не тих, хто зустрічається з Ердоганом. чи в тебе просто немає особистої думки з жодного питання, лише чужі з інтернету? ти коли намагаєшся когось образити, то підсвідомо описуєш людину, якою є сам. дідусь Фрейд у захваті.там твій прихильник питав, як ти ставишся до того, що президент Туреччини активно підтримує терористичне угрупування ХАМАС, й постійно критикує Ізраіль. особисто твоє ставлення, а не тих, хто зустрічається з Ердоганом. чи в тебе просто немає особистої думки з жодного питання, лише чужі з інтернету? Shaman

Додано: Нед 04 сер, 2024 14:05 Еміграція. заробітчанство

News from Belgium



News from Belgium



Як швидко плине час - інколи люди цього не розуміють та витрачають його на несуттєві дрібнички.

А даремно...

Саме в ці дні виповнюється 20 (ДВАДЦЯТЬ!) років з того дня, коли почалися неймовірні події в еміграції та в заробітчанстві, які я особисто вважаю є достойним, щоби писати роман з назвою:



"Еміграція: заробітчанство: повчальна позитивна історія диск-жокея Дніпра, який став співвласником англійської компанії".

Ця неймовірна історя на тему гілки. Цій неймовірній історії в ці дні виповнилося 20 (Двадцять, Карле!) років.

Це історія наполегливої важкої праці та неймовірного успіху.



(Буде після філіжанки кави, яку я щойно заварив але ще не випив) Востаннє редагувалось akurt в Нед 04 сер, 2024 14:19, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9881 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3655 раз. Подякували: 1290 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 сер, 2024 14:08 Shaman написав: akurt

ти коли намагаєшся когось образити, то підсвідомо описуєш людину, якою є сам. дідусь Фрейд у захваті.

ти коли намагаєшся когось образити, то підсвідомо описуєш людину, якою є сам. дідусь Фрейд у захваті.

Не ображайте самі себе. Ви НЕ розібралися та НЕ зрозуміли той текст, який процитували.

Тобто пішли "Не в той степ".

Наповнюйте гілку "Економіка простими словами" новинами та цінними - обіцяними всім і на всю Україну - порадами. Чекаємо. Я чесно обіцяю читати.

Чудова ж гілка - і ідею ви ж самі подали:

ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ Не ображайте самі себе. Ви НЕ розібралися та НЕ зрозуміли той текст, який процитували.Тобто пішли "Не в той степ".Наповнюйте гілку "Економіка простими словами" новинами та цінними -- порадами. Чекаємо. Я чесно обіцяю читати.Чудова ж гілка - і ідею ви ж самі подали: akurt

Додано: Нед 04 сер, 2024 16:01 Еміграція. заробітчанство

News from Belgium

Частина 2.



News from Belgium



Частина 2.

Я розумію і знаю: не всім легко жити в наші буремні часи.

Втішати може тільки те, що важко було завжди.

Просто раніше майже не було інтернету, а якщо і був, то люди НЕ ділилися своїми як успіхами, так і проблемами.

Йшов рік 2004... В ТТУ обласного центра працював майстром звичайний хлопець із класичної робітничої родини (батько все життя пропрацював в ТТУ). Він був реально класними нормальним студентом і - наприклад - на сьогодні колись у минулому - декан його факультету залюбки спілкується з ним.



В компанії спільних друзів я його питав про цікаве: як вчора ще студент раптом працює майстром та керує ремонтними бригадами трамваїв - це ж треба розбиратися в тих трамваях, електричних двигунах, контакторах, зубчастих колесах та ще й головне - вміти спілкуватися з підлеглими...

З "робочим" класом, який часто буває розумнішим за керівників...



Далі було неймовірне: він раптом звільнився з роботи та виїхав в Київ. Сьгодні - 20 років як пройшло - розкрив секрет: він приходив до керівника ТТУ та питав які перспективи в нього колись отримати 1-к квартиру, бо в ті часи заробити на неї з тією зарплатнею в 2 000 гривень за чесну працю за фахом після університету НЕ бачив перспектив.

А жити хотілося зараз і сьогодні...

Отримав відповідь, шо перспекстив немає ніяких...



Не думайте: він не влаштувався в Києві торгувати недобудовами або міжкімнатними дверми, не влаштувався на фірму, де продають квадратні метри металочерепиці або міжкімнатні двері.

Це ж банально...



Він влаштувався на курси жокеїв. Фахівців з роботи з конячками. Заплатив за курси зароблені самим 2000 євро.

Це була перша в житті власна інвестиція із зароблених грошей.

Ось реально так: інженер-елеткромеханік за кваліфікацією та колишній майстер трамвайно-тролейбусного депо почав вчитися керувати конями.

Нікому про те не сказав. Як мені сказав пізніше: було соромно сказати комусь...



Курси продовжувалися 6 місяців - 2000 євро брали не даремно - по закінченню курсів було ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ.

Він попав на іподром в Ірландію. Офіційно. За договором з роботодавцем.

Робота була така: тобі дають дикуна справжнього - коника дикого реально - треба з нього зробити коника слухняного і покірного, навченого - якого на іподром - на аукціон - виведе потім тендітна дівчинка-жокей (!) - покаже товар лицем - і товар той повинні купити фахівці за великі гроші.



Можна сказати робота вчителем коників...

Це вам не торгувати саморізами по гіпсокартону або каналізаційними трубами. Тут думати треба.

І терпіти. Терпіти важку небезпечну виснажливу до безятми, до того, що падаєш з ніг від втоми - роботу.

Перший рік приходилося спати прямо в конющні на соломі. Сил вийти з конюшні кудись не було.

Скупі чоловічі сльози без жалю та скупості падали з очей пів ночі на солому...

"Куди я попав!!"!!! Що далі буде! В мене немає вже сил!"



(далі буде - а далі саме цікаве, бо мова про сьогодення в Еміграції. І про заробітчанство.) akurt

Додано: Нед 04 сер, 2024 16:13 Еміграція. заробітчанство

News from Belgium

Частина 3.



News from Belgium



Частина 3.



Is cosúil go bhfuil na capaill cineálta agus aoibh gháire ort. I ndáiríre níl sé seo fíor. Bíonn siad cineálta agus aoibh gháire nuair a bhíonn siad tamed. Mar sin féin, ba chóir do dhuine éigin a mhúineadh dóibh gan duine a mharú le buille óna chosa deiridh. Ba chóir do dhuine éigin iad a mhúineadh chun dul isteach sa hippodrome in éineacht le duine. Ná siúil isteach díreach. Caithfidh an t-ainmhí orduithe an jockey a leanúint go galánta. Agus is féidir leis an jockey a bheith ina cailín tanaí, mar shampla, cosúil le banphrionsa na Breataine ar a dtugtar Anna uair amháin - deirfiúr na Banríona Eilís II ... Agus is féidir le ceannaitheoir capall oilte a bheith ina phrionsa ...



Сподіваюся, ви текст зрозуміли.

Це на тему гілки: найважче для українського емігранта - то знати мову країни перебування.

Текст вище написано ірландською.

Ось таку мову чув наш український інженер-електромеханік по прибуттю в Ірландію.

Все зрозуміли?

Ну то до роботи!



(далі буде) akurt

