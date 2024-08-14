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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 20:36

Re: Еміграція, заробітчанство

  Gastarbaiter написав:За 15-20 років rjkz, виплативши іпотечну хату в НЙ та наскирдувавши кількасот куо на пенсійному рахунку, буде крутити вам дулі з гавайських/флоридських пляжів.

Не виплатить та не наскирдує бо йому дітей вчити в поважному віці.
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 20:39

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Старый добрый "Киев Фейслесса", в котором живут 1-2%
Когда речь идет о "минималках" в Канаде, то есть 15-25 долларов в час, то это десятки процентов от населения и на эту зп реально можно жить. Хоть и не так как 1-2% в Украине.

rjkz певно з-за кордону видніше, а ні мені який знов в Київ з Бомбаса приїхав. В Києві ще більше тягнучок з ще дорожчих авто...
По ТРЦ ще не був. Лише ТЦК та Макдональдз.
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 20:43

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Вы хотите сказать, что на купленный в КРЕДИТ в Украине автомобиль, ниже расходы - сомневаюсь.
И цена машины выше и бенз дороже и страховые жаднее, особенно те, в которых заставляет страховаться банк, в котором взят кредит.

В Україні не настільки бідні, щоб купляти машини в кредит.
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