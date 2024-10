Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2347234823492350 Додано: Вів 01 жов, 2024 12:28 BIGor написав: akurt написав: Правильне запитання.

На практиці:

- я не підраховував, але в розмові сказали, що іпотека за цей будинок може складати 8 000…10 000$. Правильне запитання.На практиці:- я не підраховував, але в розмові сказали, що

Як так виходить що іпотечний платіж більший в 3 рази за місячну оренду (3 300$)? Американські лендлорди - меценати? Як так виходить що іпотечний платіж більший в 3 рази за місячну оренду (3 300$)? Американські лендлорди - меценати?

Я наводив в серпні приклад, який особисто сам "мацав руками". Він пояснює те, що нижче написав пан BIGor.

В серпні я разом з українцями із цікавості їздив на перегляди здачі в оренду будинка в Силіконовій долині.

Точно було відомо (це з"ясували наші українці, відкривши якийсь там "силіконовий сайт"), що будинок було куплено ТИЖДЕНЬ тому за 1 400 000 доларів.

Здавався в оренду за 3 100 доларів, що було трохи нижче ринку. Я сам своїми очами бачив, що на призначену годину (13-30) вже зібралося десяток бажаючих. Різщного віку. Переважно родини віком 35-40 років.

Ну ось я теж стояв і думав: який сенс з такої оборудки: купити за 1 400 000 доларів щоби здавати за 3100 -тобто прибутковість складає

1 400 000 - 100%

12х3100 - х%; х=12х3100х100/1400000=2,66%. Наш лендлорд би однозначно сказав, що це абсурд.

Але, дивлячись на кремезного дядька, який приїхав на самому дорогому з ряду автівок Тесла автомобілі розумієш, що сенс в чомусь іншому. Наші люди казали приблизно так:

"Якщо у цього чоловіка арабської зовнішності багато грошей, то він купує в кредит десяток таких будинків - здає на рік з метою перепородати через рік можливо вдвічі дорожче."



Там же 100% працює знамените на цьому форумі "ЛЛЛ".

На вулицю та будинок можна подивитися за адресою:

537 Юг-Саннивейл-авеню

Саннивейл, Калифорния



А так да: виглядає меценатом.



P.S. Ті люди, які взяли в оренду згаданий будинок, сказали, що власниця - китаянка та вже рік не з"являлася в США. Теж цікаво...

Я наводив в серпні приклад, який особисто сам "мацав руками". Він пояснює те, що нижче написав пан BIGor.

В серпні я разом з українцями із цікавості їздив на перегляди здачі в оренду будинка в Силіконовій долині.

Точно було відомо (це з"ясували наші українці, відкривши якийсь там "силіконовий сайт"), що будинок було куплено ТИЖДЕНЬ тому за 1 400 000 доларів.

Здавався в оренду за 3 100 доларів, що було трохи нижче ринку. Я сам своїми очима бачив, що на призначену годину (13-30) вже зібралося десяток бажаючих. Різщного віку. Переважно родини віком 35-40 років.

Ну ось я теж стояв і думав: який сенс з такої оборудки: купити за 1 400 000 доларів щоби здавати за 3100 -тобто прибутковість складає

1 400 000 - 100%

12х3100 - х%; х=12х3100х100/1400000=2,66%. Наш лендлорд би однозначно сказав, що це абсурд.

Але, дивлячись на кремезного дядька, який приїхав на самому дорогому з ряду автівок Тесла автомобілі розумієш, що сенс в чомусь іншому. Наші люди казали приблизно так:

"Якщо у цього чоловіка арабської зовнішності багато грошей, то він купує в кредит десяток таких будинків - здає на рік з метою перепородати через рік можливо вдвічі дорожче."

Там же 100% працює знамените на цьому форумі "ЛЛЛ".

На вулицю та будинок можна подивитися за адресою:

537 Юг-Саннивейл-авеню

Саннивейл, Калифорния

А так да: виглядає меценатом.

P.S. Ті люди, які взяли в оренду згаданий будинок, сказали, що власниця - китаянка та вже рік не з"являлася в США. Теж цікаво...

Здала за ринковою ціною: найчастіше нерухомість в оренді там здається за ціною від 3 100 до 4000 доларів США.

akurt

Додано: Вів 01 жов, 2024 12:32 BIGor написав: Виходить, для прибутку лендлорда можливо цей будинок був куплений в 3 рази дешевше, або реально кількість орендарів замала для цього ринку. Можливо просто план законсервувати гроші в деревяній нерухомості, в надії що просто ціна будинку виросте.

До речі, тут особливо видно проблему деревянних будинків

https://eu.usatoday.com/picture-gallery ... 368707007/



До речі, тут особливо видно проблему деревянних будинків

https://eu.usatoday.com/picture-gallery ... 368707007/ Виходить, для прибутку лендлорда можливо цей будинок був куплений в 3 рази дешевше, або реально кількість орендарів замала для цього ринку. Можливо просто план законсервувати гроші в деревяній нерухомості, в надії що просто ціна будинку виросте.До речі, тут особливо видно проблему деревянних будинків

Додано: Вів 01 жов, 2024 14:53 Gastarbaiter написав:

Рівень орендної плати визначається заробітками у конкретному регіоні. Так само, як і рівень цін. Але, наприклад, при підвищенні відсоткової ставки з 2,5% до 5%, зарплати орендарів не зростають у 2 рази. І інвестиція "під оренду" починає генерувати від'ємний кеш-флоу. Ви ж чомусь зараз теж у оренді сидіте, замість того, щоб бігти брати під 8% кредит. Запитайте у свого лендлорда, чи залишається йому на червону ікорку щось з вашого платежу.

Gastarbaiter



До речі, тут особливо видно проблему деревянних будинків

https://eu.usatoday.com/picture-gallery ... 368707007/ Виходить, для прибутку лендлорда можливо цей будинок був куплений в 3 рази дешевше, або реально кількість орендарів замала для цього ринку. Можливо просто план законсервувати гроші в деревяній нерухомості, в надії що просто ціна будинку виросте.До речі, тут особливо видно проблему деревянних будинків

Рівень орендної плати визначається заробітками у конкретному регіоні. Так само, як і рівень цін. Але, наприклад, при підвищенні відсоткової ставки з 2,5% до 5%, зарплати орендарів не зростають у 2 рази. І інвестиція "під оренду" починає генерувати від'ємний кеш-флоу. Ви ж чомусь зараз теж у оренді сидіте, замість того, щоб бігти брати під 8% кредит. Запитайте у свого лендлорда, чи залишається йому на червону ікорку щось з вашого платежу. Рівень орендної плати визначається заробітками у конкретному регіоні. Так само, як і рівень цін. Але, наприклад, при підвищенні відсоткової ставки з 2,5% до 5%, зарплати орендарів не зростають у 2 рази. І інвестиція "під оренду" починає генерувати від'ємний кеш-флоу. Ви ж чомусь зараз теж у оренді сидіте, замість того, щоб бігти брати під 8% кредит. Запитайте у свого лендлорда, чи залишається йому на червону ікорку щось з вашого платежу.

Ну так, Ви праві, зараз вигідніше сидіти в оренді, це щодо Польщі, депоставки біля 4-4,5%, кредити 8-9%, інфляція - 4-5%. По суті, депозити відбивають тільки інфляцію, але чогось кредити ну дуже дорогі.



BIGor

Додано: Вів 01 жов, 2024 22:04 BIGor написав: akurt написав: Правильне запитання.

На практиці:

- я не підраховував, але в розмові сказали, що іпотека за цей будинок може складати 8 000…10 000$. Правильне запитання.На практиці:- я не підраховував, але в розмові сказали, що

Як так виходить що іпотечний платіж більший в 3 рази за місячну оренду (3 300$)? Американські лендлорди - меценати? Як так виходить що іпотечний платіж більший в 3 рази за місячну оренду (3 300$)? Американські лендлорди - меценати?

Зараз у більшості цивілізованого світу така ситуація. Не кажучи навіть про відсотки за іпотекою, але купити квартиру і здавати її, чи покласти ті гроші на депозит - буде приблизно однакова сума доходу. Окупність -- років 20-30, якщо не робити ремонт і податки не сплачувати (а якщо все це робити, то, думаю, взагалі ніколи). Звісно, що ті, хто купляють і здають -- сподіваються не стільки на дохід з аренди, скільки на зріст цін. Якось воно повинно вирівнюватись, на мою думку, але от дуже цікаво, як саме. Бо підвищення орендної плати більшість населення не потягне, а здешевшення нерухомості -- це ж проти всіх капіталістичних правил.



Додано: Вів 01 жов, 2024 22:15 Re: Еміграція, заробітчанство M-Audio написав: Хоча, якщо подумати, що означає "не потягне" в попередньому реченні? Людям все одно доведеться десь жити. Хтось переїде до місця з більш доступними цінами, але це підвищить ціни і там. Хтось переїде до менш комфортного або меншого за габаритами житла, але це підвищить ціни на таке житло. Цікаво.

Так от емігранти скидуются і живуть як в комуналці. Що завадить корінним мешканцям так робити? Особливо враховуючи, що дітей скоро не буде...

Дюрі-бачі

Додано: Вів 01 жов, 2024 23:53

Так от емігранти скидуются і живуть як в комуналці. Що завадить корінним мешканцям так робити? Особливо враховуючи, що дітей скоро не буде...

Повідомлень: 3813 З нами з: 29.07.22 Подякував: 691 раз. Подякували: 500 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 жов, 2024 23:53 Дюрі-бачі написав: M-Audio написав: Хоча, якщо подумати, що означає "не потягне" в попередньому реченні? Людям все одно доведеться десь жити. Хтось переїде до місця з більш доступними цінами, але це підвищить ціни і там. Хтось переїде до менш комфортного або меншого за габаритами житла, але це підвищить ціни на таке житло. Цікаво. Хоча, якщо подумати, що означає "не потягне" в попередньому реченні? Людям все одно доведеться десь жити. Хтось переїде до місця з більш доступними цінами, але це підвищить ціни і там. Хтось переїде до менш комфортного або меншого за габаритами житла, але це підвищить ціни на таке житло. Цікаво.

Так от емігранти скидуются і живуть як в комуналці. Що завадить корінним мешканцям так робити? Особливо враховуючи, що дітей скоро не буде... Так от емігранти скидуются і живуть як в комуналці. Що завадить корінним мешканцям так робити? Особливо враховуючи, що дітей скоро не буде...



В недорогой Оклахоме Денис с семьей хотели снять домик. На год. Не сдают. Предлагал аванс сразу за полгода. Не сдают. Но купить - без проблем.

В итоге вернулись в дорогой Нью-Джерси, аренда - всегда пожалуста...

В недорогой Оклахоме Денис с семьей хотели снять домик. На год. Не сдают. Предлагал аванс сразу за полгода. Не сдают. Но купить - без проблем.

В итоге вернулись в дорогой Нью-Джерси, аренда - всегда пожалуста...

Финансово неграмотные? Ну-ну...

LEXX

Додано: Сер 02 жов, 2024 00:26 M-Audio написав: Хоча, якщо подумати, що означає "не потягне" в попередньому реченні? Людям все одно доведеться десь жити. Хтось переїде до місця з більш доступними цінами, але це підвищить ціни і там. Хтось переїде до менш комфортного або меншого за габаритами житла, але це підвищить ціни на таке житло. Цікаво.

Залежить від балансу та структури ринку у конкретної місцевості, звичайно. Але якщо взяти врівноважену систему і змінити ціну на житло середнього класу, тоді власники житла більш високого класу будуть тримати ціни (бо інакше втратять своїх орендарів) і конкурувати з середнім класом. Аналогічно і з економом. І система буде намагатися повернутися у рівновагу. Для зростання оренди потрібен або дефіцит житла (наприклад, раптовий приїзд тисяч біженців у місто), або відповідне зростання доходів.

Gastarbaiter

Додано: Сер 02 жов, 2024 03:42

Залежить від балансу та структури ринку у конкретної місцевості, звичайно. Але якщо взяти врівноважену систему і змінити ціну на житло середнього класу, тоді власники житла більш високого класу будуть тримати ціни (бо інакше втратять своїх орендарів) і конкурувати з середнім класом. Аналогічно і з економом. І система буде намагатися повернутися у рівновагу. Для зростання оренди потрібен або дефіцит житла (наприклад, раптовий приїзд тисяч біженців у місто), або відповідне зростання доходів.

На практиці:

- я не підраховував, але в розмові сказали, що іпотека за цей будинок може складати 8 000…10 000$. Правильне запитання.На практиці:- я не підраховував, але в розмові сказали, що

Як так виходить що іпотечний платіж більший в 3 рази за місячну оренду (3 300$)? Американські лендлорди - меценати? Як так виходить що іпотечний платіж більший в 3 рази за місячну оренду (3 300$)? Американські лендлорди - меценати?

Зараз у більшості цивілізованого світу така ситуація. Не кажучи навіть про відсотки за іпотекою, але купити квартиру і здавати її, чи покласти ті гроші на депозит - буде приблизно однакова сума доходу. Окупність -- років 20-30, якщо не робити ремонт і податки не сплачувати (а якщо все це робити, то, думаю, взагалі ніколи). Звісно, що ті, хто купляють і здають -- сподіваються не стільки на дохід з аренди, скільки на зріст цін. Якось воно повинно вирівнюватись, на мою думку, але от дуже цікаво, як саме. Бо підвищення орендної плати більшість населення не потягне, а здешевшення нерухомості -- це ж проти всіх капіталістичних правил.



Хоча, якщо подумати, що означає "не потягне" в попередньому реченні? Людям все одно доведеться десь жити. Хтось переїде до місця з більш доступними цінами, але це підвищить ціни і там. Хтось переїде до менш комфортного або меншого за габаритами житла, але це підвищить ціни на таке житло. Цікаво. Зараз у більшості цивілізованого світу така ситуація. Не кажучи навіть про відсотки за іпотекою, але купити квартиру і здавати її, чи покласти ті гроші на депозит - буде приблизно однакова сума доходу. Окупність -- років 20-30, якщо не робити ремонт і податки не сплачувати (а якщо все це робити, то, думаю, взагалі ніколи). Звісно, що ті, хто купляють і здають -- сподіваються не стільки на дохід з аренди, скільки на зріст цін. Якось воно повинно вирівнюватись, на мою думку, але от дуже цікаво, як саме. Бо підвищення орендної плати більшість населення не потягне, а здешевшення нерухомості -- це ж проти всіх капіталістичних правил.Хоча, якщо подумати, що означає "не потягне" в попередньому реченні? Людям все одно доведеться десь жити. Хтось переїде до місця з більш доступними цінами, але це підвищить ціни і там. Хтось переїде до менш комфортного або меншого за габаритами житла, але це підвищить ціни на таке житло. Цікаво.

Не знаю кто на что там в СА и NJ надеется по подорожанию каркасников,физически расчитанных лет на 50 максимум, ибо ЖБ там и не пахнет(или хотя бы каркасом из нержавейки), и не знаю точный метраж акуртовых домов по 1,4-3млн уе, но цена в 10куе/метр на периферии и не виллы с благоустройством территории на высшем уровне будет только при существенном девале доллара, относительно золота там или основных продуктов питания и топлива.

Либо в штатах эти 10куе будут платить неквалифицированному мексиканцу-подметальщику за работу с "овер" графика, 1.5-2 минималки в среднем допустим, а сантехник с лицензией менее чем за 500 к вам течь крана устранить и не приедет.

Не знаю кто на что там в СА и NJ надеется по подорожанию каркасников,физически расчитанных лет на 50 максимум, ибо ЖБ там и не пахнет(или хотя бы каркасом из нержавейки), и не знаю точный метраж акуртовых домов по 1,4-3млн уе, но цена в 10куе/метр на периферии и не виллы с благоустройством территории на высшем уровне будет только при существенном девале доллара, относительно золота там или основных продуктов питания и топлива.

Либо в штатах эти 10куе будут платить неквалифицированному мексиканцу-подметальщику за работу с "овер" графика, 1.5-2 минималки в среднем допустим, а сантехник с лицензией менее чем за 500 к вам течь крана устранить и не приедет.

Построить самый роскошный каркасник с их бомжремонтами стоит думаю сейчас не более 2куе/метр плюс-минус, а цены участков...Цена Манхеттена и делового центра Сан-Франциско это одно, а пригород - это другое. Там миллион наверно гектар или поле длч гольфа только потянет, страна большая, земли много.

барабашов

Фільм відкриється вдалими зйомками поїздки на улюбленій автівці автора сценарію та всіх мешканців його міста - Bugatti Chiron Super Sport 2021 - по рідній Чечеловці - там будуть показані роздуми про «каркасники» або про «50 років».

Про гольф-поля буде розказувано в епізоді фільма "На Клінчику": там зрозуміють краще. В фільмі це буде показано з вікна Bentley Bentayga 2019, яке знає все місто...

В супровід фільма буде додано жалібну пісню про «девал доллара». Пісню нехай виконує ансамбль «Рванці та дранці - гоп до купи!», співаки якого прибули на запис в студію на McLaren 570S 2016, Maserati Levante 2020 та Porsche Panamera 4S E Hybrid 2021, куплених за ті самі долари і які паркуються в жахливій грязюці біля хостела «Космос» в жахливих хрущовках поблизу проспекту Науки:

https://maps.app.goo.gl/W8vW492RbBDK6xX ... eview.copy

Все куплено за чужинський «девал», і які їм хтось давав…



Фільм про чергову спробу навчити людей на іншому боці Земноі кулі будувати, жити та їсти як на Чичеріна - НЕ може бути невдалим або не касовим: не послухають же вони автора сценарію.

Раніше, правда, не слухали. Не слухали. І не погоджувалися жити в «ЖБ». Власне - завдячуючи цьому - тепер НЕ вони стоять перед собою з протягнутою рукою і сльозами на очах з проханням видати трохи грошей…

Все просто.



В фільм варто додати стандарти житлового простору звичайних людей в США, там такі цифри (це я дарую фрагмент в сценарій бо було питання майже до мене):

- двокімнатна квартира (1 bedroom) - 70 кв.м.

- трикімнатна (2 bedroom) - 100 кв.м.

– житловий будинок - 200 кв. м. Нестандартним маленьким вважається будинок площею в 150 кв.м.

- стандарт: відсутність жахливих парканів, побудованих із «ЖБ» «еврозаборов», металевих бильць старих кроватей, шлакоблоків з відвалів продукції заводу в центрі міста, побудованого в 1887 році, та силікатної цегли з заводу поблизу (варто перехреститися, що читач там їздив, а - не дай Боже - ходив) «платформи 192 км»…

- стандарт: 2 гаража в будинку або гараж на 2 авто.

- стандартною є відстань від згаданого мною будинка до гольф-поля в 15 км https://maps.app.goo.gl/g1T5MmhR45KTE7q ... eview.copy

- стандартом є тривалість життя в 76,33 роки (дані на 2021 рік).



Окремо в фільмі буде розповідь про мексиканців. Правда, автор сценарію ніколи в житті не бачив людей із середньою тривалістю життя в 70+ років... Ну тому і не може уявити як вміють працювати вони. І які ніколи в житті не отримували за день роботи на будівництві чогось цікавого в стилі «ЖБ» від 800 до 1200 гривень (20...30 доларів) за день.



Реально цікаве могло би бути кіно. Netflix точно би викупив. Бо було би цікавіше за найновіший “Uglies” з його цікавими людьми та цікавими бажаннями…

Та, не має сумнівів: Netflix точно би викупив – бо червоною стрічкою через весь фільм буде проходити висловлена вчора на цьому форумі автором сценарію думка, що врятувати його місто може виключно Шмуэль Каминецкий, Исроэль Арье-Лейб Гуревич, Барам Юдит та Стамблер Меир…

Додано: Сер 02 жов, 2024 09:27

барабашов'y - "респект" і "уважуха" - цікаво написав, бо з попереднього допису може бути сценарій для цікавого фільма «A fool is rich in thought».

Фільм відкриється вдалими зйомками поїздки на улюбленій автівці автора сценарію та всіх мешканців його міста - Bugatti Chiron Super Sport 2021 - по рідній Чечеловці - там будуть показані роздуми про «каркасники» або про «50 років».

Про гольф-поля буде розказувано в епізоді фільма "На Клінчику": там зрозуміють краще. В фільмі це буде показано з вікна Bentley Bentayga 2019, яке знає все місто...

В супровід фільма буде додано жалібну пісню про «девал доллара». Пісню нехай виконує ансамбль «Рванці та дранці - гоп до купи!», співаки якого прибули на запис в студію на McLaren 570S 2016, Maserati Levante 2020 та Porsche Panamera 4S E Hybrid 2021, куплених за ті самі долари і які паркуються в жахливій грязюці біля хостела «Космос» в жахливих хрущовках поблизу проспекту Науки:

https://maps.app.goo.gl/W8vW492RbBDK6xX ... eview.copy

Все куплено за чужинський «девал», і які їм хтось давав…

Фільм про чергову спробу навчити людей на іншому боці Земноі кулі будувати, жити та їсти як на Чичеріна - НЕ може бути невдалим або не касовим: не послухають же вони автора сценарію.

Раніше, правда, не слухали. Не слухали. І не пог

Повідомлень: 10126 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3721 раз. Подякували: 1312 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2024 11:44 Re: Еміграція, заробітчанство Семёныч, непонятно, причём тут хостел на Гагарина(это ваш ПФ штоли?) и Бугатти на Чичерина?

