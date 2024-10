Додано: Сер 09 жов, 2024 12:36

Давно це було: років десять мабуть вже пройшло.

Побудувала людина будинок в селі неподалік обласного центра, вселилася, прожила місяць та вирішила продати. Здається дали 100 000$.

З тих пір живе в США.

Ось доні на днях виповнилося 15 років - отримала запрошення @на присягу@ - стане громадянкою USA.

Час даремно не витрачає на всіляку дурню типу ліцеїв та репетиторів, яких так люблять учасники форуму: перейшла у випускні класи школи ( в США - High school) та зробила дві корисні речі:

- влаштувалася на роботу в якийсь там волонтерський Центр - платять небагато - всього 1500$ на місяць, але для дівчини приємно (Примітка: точну назву Центра не вказую: приватна інформація).

- там, де працює, оформилася на курси додаткової підготовки по шкільних предметах, після закінчення школи треба ж буде десь йти в університет… Порахувала дівчина, що якщо буде отримувати щомісяця 1500$, то за рік вона може зібрати 18 000$, що теоретично може вистачити на повну оплату ціни навчання на протязі 4-х років в Florida Institute of Technology (rank 156 in Engeneering Programs).

Але щось мені підказує, що батьки будуть рекомендувати вступ до Palm Beach Atlantic University (40 780$ на рік) або до University of Miami (62 616$ на рік)…

Через рік подивимось…