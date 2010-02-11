Додано: П'ят 25 кві, 2025 23:49

Freza написав: Ну это уже крайности такие, будет более мягенькое наверно

Плата процентов за владение трежерис

Контроль валютных курсов со стороны сша

Ну и прочие требования, если захочешь что бы пошлины сняли и пользоваться благами



Соглашение Мар а лаго, типа того



https://mises.in.ua/article/pisarski-po ... ch-trumpa/ Ну это уже крайности такие, будет более мягенькое наверноПлата процентов за владение трежерисКонтроль валютных курсов со стороны сшаНу и прочие требования, если захочешь что бы пошлины сняли и пользоваться благамиСоглашение Мар а лаго, типа того

Плата за проценты от трежерис? Ну так это дополнительный налог. Та же пошлина. Тогда нужно доходность повышать, иначе кто будет покупать амер.госдолг в это смутное время. Весьма сомнительная затея.Контроль курсов? Американцы могут контролировать курс своего доллара, но никак не евро или юаня. Это уже было во время кризиса 2011г., когда инвесторы избавляясь от зеленого начали искать тихие гавани и бросились покупать швейцарский франк. Но такой сильный франк швейцарцам был не нужен и ихний ЦБ привязал его к евро, обесценив за ночь почта на 9%.Сейчас Трамп мечтает опять снизить курс доллара, даже наехал на председателя ФРС Пауэлла, что-бы тот понизил ставку, грозя увольнением. И итоге рынки улетели вниз. Испугавшись, он дал задних ход, типа пошутил. Рынки опять рванули вверх. А там сотни миллиардов. Кто знал этот прикуп, тот очень хорошо заработал. Вот такая там сейчас игра. Даже если он и оставит пошлины то кто пострадает? Рядовые американцы. А это гарантированная инфляция, что для золота будет гуд. Ставку нужно будет повышать.И опять те же грабли и круговорот лишних денег в природе, потому что ни ЕЦБ, ни НБ Китая, ни банки Англии с Японией не допустят сильного укрепления своих валют. Хороших решений сейчас на поверхности нет и не предвидится. Особенно с американскими дилетантами.