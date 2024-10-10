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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 жов, 2024 00:18
Bolt написав:
Дві с копійками і якись там Гольф наворочнний мав.
Вдень він би на годину застряг у заторі навколо Кракова. А вночі неодмінно влетів би у якусь з численних ділянок з ремонтом. Але зроблю вигляд, що повірив.
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