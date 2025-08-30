Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

News from Canada



В українській діаспорі Канади - раптове замішання, тривожна метушня; переляк, викликаний таким замішанням.

Найбільш знаменитий український блогер - "Канадський Марк", який вже років 20 мешкає в Канаді, має свій будинок та стабільну роботу - раптом оголосив, що хоче щось змінити все в житті та переїхати жити в Європу.

Ще не відомо: це він так пожартував (ніби-то ні), хоче набрати більше переглядів сенсацією, чи дійсно захотів "На волю, в пампаси!" (с)



Ну, здивував... Ну, подивимося...



му*** який на Клікбейтних назвах робить собі перегляди. Раз дивився 15 ти хвилинний ролік, під назвою щось типа"Канадійці були в шоці від українців". Суть якого, що до українців які орендували житло в канадців, прийшли якось його власники і були здивовані від чистоти, кус підтримували орендаря. Нагадуючи відео на 15 хв звіздежа.Побюсч періодично відоси , то українці тікають з Польщі до Канади, а через два тижня "Чому українці тікають з Канади до Польщі?!" Короче відписався від того му***. Дивлюсь він вже 211 тис підписоти накрутив. Мені тяжко сказати, але я думаю, що він зі своїх говновідосиків, мінімум штуку американських баксів щомісяця має.

Походу за останній час к-сть підписників впала.

ИМХО ануїтет можна брати тільки в одному випадку: доходів недостатньо для покупки конкретної нерухомості за класичною схемою.

Ну хіба що ставку ігнорувати дійсно нерозумно, але високу ставку ніякий ануїтет не приховає. Не варто розкидатися безапеляційними заявами.Ну хіба що ставку ігнорувати дійсно нерозумно, але високу ставку ніякий ануїтет не приховає. Faceless

Нарешті хоч одна твереза думка. А то понавигадували щось про "стабільність" і "зрозумілість". Ануітет виглядає більш привабливішим тому, що дозволяє взяти кредит на більшу суму за однакової суми місячного платежу, яка, згідно з сучасними правилами, розраховується банком на підставі доходів клієнта. Оскільки банку вигідніше розтягнути кредит якнайдовше, то він зацікавлений в занижені максимальної суми і схилянні клієнта до ануітетної схеми.



Думаю, реальна статистика та реальність життя трохи пригальмує упевненість у виділеному жирними шрифтом.



Почну з другого : звідки ви взяли, що люди НЕ звертають/забивають увагу на кредитну ставку?

Кредитна ставка така, як вона є на момент визначення того, купує людина собі нерухомість чи не купує. Отримав стабільну роботу, збільшилася кількість дітей, перейшов на сталу зарплатню - подумав трохи з калькулятором (нижче є реальні цифри) та вирішив жити по-лодськи, а не стояти в черзі в Профспілковому комітеті на отримання житла.

...Так стояли в черзі мої тесть та теща: жили в бараку (!) - кімната 12 кв. м - народилося вже двоє дітей - нарешті отримали - мабуть через 15 чи 20 років - 3к квартиру. Щасливі були до безтями! Правда, життя досі скоро закінчилося, квартиру продала за бесцінь сестра моєї жінки, гроші профукав її чоловік - віддав братові, щоби той "вклався" в "ковбасний цех" (вже ночами їм снилися гори - цілі гори - ковбас, а вони лежать на канапі та пукають від багатства) - який згодом прогорів...

Свояк пішов працювати сторожем, де крав все, що погано лежало, а брат свояка пішов працювати таксистом. Ковбасний цех не існує. Жінка кинула того таксиста. Дас ист антракт (с).



За даними за грудень 2024 року щодо ринку нерухомості США (цитую):

"Згідно з опублікованими даними Бюро перепису населення США, кількість житлових одиниць, що займаються власниками, зросла на 8,4% – з 76,4 мільйона у 2014-2018 роках до 82,9 мільйона у 2019-2023 роках."

Зауважу, що таке збільшення відбулося на фоні доволі суттєвого - за мірками США - збільшення іпотечної ставки : замість 1,5...2% в 2000 році до 7% в 2025 році.

Тобто сама по собі іпотечна ставка нікого ніяк НЕ лякає, і взагалі у великій мірі НЕ Є тим чинником, який впливає на рішення про купівлю нерухомості в іпотеку.



Тепер щодо другого - про " доходів недостатньо ".

Цитую офіційні дані:

"Крім того, вартість житла зросла на 21,7% між 5-річними оцінками ACS за 2014-2018 роки та 5-річними оцінками ACS за 2019-2023 роки, збільшившись з медіани в 249 400 доларів США до 303 400 доларів США (оцінки за 2014-2018 роки скориговані з урахуванням інфляції)."

Тобто із задоволенням купують те житло, яке стало ДОРОЖЧИМ.



А тепер головне (УВАГА!):

"Збільшення кількості власних будинків без іпотеки може частково пояснити, чому медіанна сума доходу , яку власники житла витрачають на житло , зменшилася з 18,3% до 17,5%», – сказала Керолайн Шорт, статистик опитувань у Відділі статистики житла Бюро перепису населення".



Уявіть собі: витрати на іпотеку не перевищують 17,5% від доходів!!!!!!!!

!!!!! Цитую далі: " Не було жодного округу , де медіанні витрати домовласників, як відсоток від доходу, перевищували б 30% "



Скеільки ж це в грошах? Може треба бути Ілоном Маском, щоби купити "кавалірку" в США?

Цитую офіційні дані:

"...фактична медіанна сума щомісячної вартості житла в доларах дещо зросла з 1897 до 1902 доларів». Ай-йай-йай! зросла аж 5 (п"ять) доларів.... Я відразу не придумаю, що в США коштує саме 5 доларів - мабуть пачка в 12 штук курячих яєць.

Ілон Маск аж зблід...



Ви собі уявляєте що таке в США аж 1902 долари на місяць - виплата по іпотеці?

Я майже точно уявляю, бо неодноразово був в США та ось збираюся на Новий рік в Чикаго:

- це 19 раз сходити в супермаркет та скупитися самим необхідним для їжі.

- або 9 раз сходити з жінкою в ресторацію.

- це 90 (дев"яносто) годин роботи за місяць (!) найнижчого за посадою працівника пошти в США.



Ну, 1902 долари в США - хороші гроші - можна злітати на відпочинок на декаду на Гавайи, але не та сума, яка є критичною.



За офіційними даними (цитую):

"Медіанний дохід домогосподарств у США за 5-річний період ACS 2019-2023 років становив 78 538 доларів США." Це за рік. Повторю: 78 538 доларів США.

За місяць маємо: 78538/12=6544,833 долари.

З урахуванням сплачених податків маємо чистими на місяць приблизно:

6544,83х(100-15)%=5 563,10 долара США.



Можливо легше буде уявити: дохід людини в місяць чистими 5 563 гривні.

З них він за іпотеку за стандартний в США двоповерховий будинок площею не менше 150 кв. м платить на місяць (!) аж 1902 (!) гривні.



Я думаю, що якщо плата за іпотеку за житло в Україні складала би 1900 гривень із зарплати в 5 560 гривень (здається це зараз середній розмір пенсії будівельників соціалізму), то вже всі б українці "сиділи в іпотеці".



А взагалі дуже цікава дискусія.



Повідомлень: 11221 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4015 раз. Подякували: 1463 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 сер, 2025 17:21

Я-бы сказал, что один из таких факторов - очень низкий интерес рейт.

На данный момент такого нет.

Сейчас даже покупать в мортгидж чтобы сдавать - не имеет особого смысла.

Разве что круто угадать с локацией так, чтобы объект и в ближайшее время сам подорожал и снизился в недалеком времени интерес рейт и можно было рефинанс сделать.

Средний дом в США ( и думаю что в Канаде тоже) в золоте дешевеет не первое десятилетие. Если на это еще наложить то, что по аннуитету надо особенно в начале банку отдавать в первую очередь его интерес...совсем не интересно.

Плюс амортизация, налоги и прочее - хрень а не актив.

Оно все красиво выглядит при поверхностном взгляде из окна красненькой мащинки на зеленый газон и модульный бассейн, когда надо вникать в детали - хрень полная. Но нельзя-же от всех ожидать способности анализировать цифры.

Многие воспринимают мир конретно-образным способом.

Красная новенькая машинка, зелененький газон и бассейн - жизнь удалась. На самом деле, есть очень немного факторов, при наявности которых стоит покупать жилье.Я-бы сказал, что один из таких факторов - очень низкий интерес рейт.На данный момент такого нет.Сейчас даже покупать в мортгидж чтобы сдавать - не имеет особого смысла.Разве что круто угадать с локацией так, чтобы объект и в ближайшее время сам подорожал и снизился в недалеком времени интерес рейт и можно было рефинанс сделать.Средний дом в США ( и думаю что в Канаде тоже) в золоте дешевеет не первое десятилетие. Если на это еще наложить то, что п...совсем не интересно.Плюс амортизация, налоги и прочее - хрень а не актив.Оно все красиво выглядит при поверхностном взгляде из окна красненькой мащинки на зеленый газон и модульный бассейн, когда надо вникать в детали - хрень полная. Но нельзя-же от всех ожидать способности анализировать цифры.Многие воспринимают мир конретно-образным способом.Красная новенькая машинка, зелененький газон и бассейн - жизнь удалась.

Это справедливо (с некоторыми оговорками) только если считать до полного погашения кредита.

На практике, при ипотеке на десятилетия, стоит просчитывать разные варианты. Если мы рассматриваем, например, продажу объекта до полной выплаты кредита, ситуация меняется, причем по-разному, в зависимости от срока владения. При перекрежитовании тоже есть нюансы.

И эти случаи являются нормой. Полная выплата кредита одним лицом на неизменных условиях - экзотика.

Именно это, насколько я понимаю, пытается донести Николай.

Совершенно верно, все факторы надо учитывать.

В том числе жизненные.

И может так произойти, что прожив в доме лет 5, если он СУЩЕСТВЕННО не подорожает, а сейчас это происходит далеко не во всех локациях, человек при продаже выяснит, что он больше потратил на "владение" этим домом в течении 5 лет, чем если-бы рентовал. Может оказаться что и цена вниз ущла. Может оказаться что продать надо срочно, а никто не покупает.

На данный момент по США дорожает немного восточное побережье в локациях где много работы (в том числе НЙ и окресности, причем в НЙ большей частью рент, квартиры пока разнонаправленно - что-то на месте, что-то чуть вверх, что-то чуть вниз. В ближнем НДж, подрастает, очевидно, ЦА - те, кто имеет высокооплачиваемую стабильную работу в НЙ), во многих штатах сейчас цены на недвигу медленно снижаются. Высокий рейт, высокие цены (при ковиде цены на низком рейте взлетели) и вялотекущее снижение рабочих мест по стране плюс рост расходов при отсутствии роста доходов.

Да, есть локально места с ростом, но это можетт ни о чем не говорить в пользу покупки. Например, во время ковида много людей получило возможность работать ремоут. И...уехали их НЙ в ту-же Флориду. Во Флориде усредненный прайс дома взлетел вдвое. Но...сначала на этот прайс наложилась втрое выросшая страховка, а потом оказалось, что ремоут - это не навсегда. И опять потянулись караваны в НЙ, потому что во Флориде работы мало. И ...цены на недвигу пощди вниз.

В США только аннуитет.

Банк хочет получить максимум как можно скорей.

Чел, прожив 5-10 лет в доме будет удивлен, что практически должен столько-же сколько и в начале платежей.

На данный момент, переплата по мортгиджу по сравнению с арендой, в зависимости от локации, около 10% в среднем по стране. Плюс-минус. Есть очень дорогие локации, где неадекватные цены на покупку, там может быть и в 2 раза. В США только аннуитет.Банк хочет получить максимум как можно скорей.Чел, прожив 5-10 лет в доме будет удивлен, что практически должен столько-же сколько и в начале платежей.На данный момент, переплата по мортгиджу по сравнению с арендой, в зависимости от локации, около 10% в среднем по стране. Плюс-минус. Есть очень дорогие локации, где неадекватные цены на покупку, там может быть и в 2 раза. rjkz

Повідомлень: 17727 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8668 раз. Подякували: 5485 раз. Профіль 10 5 7 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 сер, 2025 18:07

Ну ось: розставлено всі точки над буквою "і", а то "стабільність" нас не хвилює, "зрозумілість" нас не хвилює.... То для нас порожні звуки...



Щодо того, чи дорожчає нерухомість в США, чи не дорожчає.

Цікава сповідь нашої пані Анастасії з Одеси , яка вийшла заміж за литовця - це було 9 років тому - мешкають в США.

Запросила в гості досить відомого в США україномовного блогера - пан Дмитро.



Вона там у відео все відверто показує, який будинок купили з чоловіком, що в ньому переробили, яка ціна, і говорить:

- купили з чоловіком будинок, який сподобався за критерієм "ЛЛЛ";

- ануїтет;

- купівля 2-о поверхового будинка побудови 1991 року - за приблизно 250 000 доларів;

- "мали ресурси" (зацініть слова!) для відновлення трохи занедбаного дідусем - попереднім власником будинка (з 1991 року більше нічого не робилось).

- виконано ремонт "під себе"; зверніть увагу: в американському стилі, досить скромний.

Ідеї - жінки, реалізація - чоловіка.

- зараз орієнтовна ціна будинка 500 000 доларів.

Про відсотки по іпотеці ні слова - то не підлягає дискусії... Дрібничка...

Не дрібничка: куплено в іпотеку за 250 000 - орієнтир ціни зараз 500 000...

Є варіанти збільшення ціни при продажу (бачите, і про це думають саме зараз, хоча продавати не збираються) просто за рахунок ліквідації на одному з поверхів "кафе" для себе та обладнання ще однієї спальні. Сказала так, що наявність такого "приколу" як барна стійка та імпровізоване кафе ціни будинку не додає, а ось якщо переобладнати той простір в ще одну спальню - О! О! О!

Ось вам і аргумент...

Повідомлень: 11221 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4015 раз. Подякували: 1463 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 сер, 2025 23:37 Re: Еміграція, заробітчанство

Где-то через год после приезда мы нашли очень офигенную детскую площадку, ее к тому моменту только построили.

Это не совсем близко от дома, надо было идти минут 15-20, но она была лучше, чем те, на которые мы к тому моменту ходили.

И примерно в то-же время я начал бывать в той локации в домах по работе.

Контингент - аммериканцы и бывшие жители стран эксссср, преимущественно белые.

За эти годы население изменилось.

Стало намного больше черных, испанцев и представителей народов Средней Азии.

На прошлой неделе зашел на ту площадку (там есть бейсбольная часть, я там иногда круги наворачивааю, то есть бегаю), испанская пара зашла с собачкой на площадку, с чего там началось я не видел. То-ли собачка испугала ребенка, то-ли укусила или может кучку наложила или просто причиной стало ее присутствие, но, очевидно папа кого-то из детей, начал агрессивно вести себя и все переросло в драку. Сначал собачка была поднята с ноги, потом завязалась очень нешуточная драка между папой и испанцем. Женщины визжат, дети плачут все испуганы. Щоу продолжалось минут 10-15, я удивляюсь как не вызвали полицию.

На этой неделе на бейсбольную часть заехали подростки на 3-х мотоциклах без номеров (именно мотоциклы, не скутеры и не что-то еще). Подростки лет 15 без шлемов среднеазиатской вшешности. Накрутив там круги, нашумев и напалив резины, двое выехали через ворота, через которые заехали, один...поехал через площадку с маленькими детьми, невзирая на крики мамаш.

Мои дети уже подросли и на площадку редко ходят, но на эту что-то желания их пускать совсем нет.

А ведь кто-то купил в этом районе себе жилье исходя из кажущейся благополучности.

Сейчас еще выберут Мамдани и скорей всего из НЙ можно будет делать ноги.

Насчет трезвости ума, когда люди принимают решения.

В 2018 году, один болван купил в мортгидж в кооперативном доме 3 бдрм.

Для того, чтобы внести даунпеймент собиралось все что возможно по крохам.

Даже машина продалась.

Ценник - без нескольких тысяч 500куе.

Дом кооперативный и банк, оценив все параметры выкатил ставку - 7+%

В 2018 ГОДУ!!!!

Когда был ковид, многие перекредитовались под менее чем 3%, но этому болвану отказали, на основании того, что финансовое положение кооператива не вызывает оптимизма.

И он продолжил платить по старому рейту.

На данный момент его квартира стоит максимум 400 куе...с натяжкой 420.

Если он платил по графику, то он все еще должен больше, чем его квартира стоит. Или примерно столько-же. rjkz

Повідомлень: 17727 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8668 раз. Подякували: 5485 раз. Профіль 10 5 7 ВідповістиЦитата

