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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2413241424152416
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 23:49

Shaman
Так важливий результат. Можна тепер говорити, що це були "неправильні реформи", але ж реформа навіть у тому, що західний капітал не побоявся вкладати гроші у комуністичну державу. А при Мао - боявся. Тобто хай це буде називатися навіть "реформа довіри інвесторів". Моделюючи на нас - якщо б Зеленський тільки чл-м на піаніно перед західними інвесторами зіграв і це б допомогло залучити десятки мільярдів доларів інвестицій - то я б визнав його видатним реформатором сучасності :D :D :D
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 23:55

  Shaman написав:всі реформи Ден Сяопіна - це залучити західні інвестиції. а після західних інвестицій зростання Китаю й почалося. й товарам Китай завалив лише тому, що відповідно ринок розвинених країн був відкритий для китайських компаній

Ну і в нас мова про Індію йшла - це демократична країна, вона також відкрита до інвестицій. І зараз якраз все більше її розглядають для цього на заміну Китаю. І ринок розвинених країн також буде відкритим для Індії. Особливо враховуючи, що в США, Канаді, Сполученому королівстві та інших країнах індуси вже на вищих щаблях влади добре представлені. А вони своє проштовхують дуже сильно завжди
The_Rebel
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  #<1 ... 2413241424152416
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