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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 жов, 2024 23:49
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The_Rebel
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Додано: Сер 30 жов, 2024 23:55
Shaman написав:
всі реформи Ден Сяопіна - це залучити західні інвестиції. а після західних інвестицій зростання Китаю й почалося. й товарам Китай завалив лише тому, що відповідно ринок розвинених країн був відкритий для китайських компаній
Ну і в нас мова про Індію йшла - це демократична країна, вона також відкрита до інвестицій. І зараз якраз все більше її розглядають для цього на заміну Китаю. І ринок розвинених країн також буде відкритим для Індії. Особливо враховуючи, що в США, Канаді, Сполученому королівстві та інших країнах індуси вже на вищих щаблях влади добре представлені. А вони своє проштовхують дуже сильно завжди
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The_Rebel
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- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 129 раз.
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