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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2463246424652466>
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 14:06

Re: Еміграція, заробітчанство

Вже третій знайомий звалив на окуповані території. В Україні працював в СНС, потім оформив інвалідну пенсію і пішов працювати в охоронну фірму.
А вже кілька тижнів в Токмаку пожежником. Єдине, що знаю - там дали квартиру, а тут жив з батьками і бабусею...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 15:35

  BIGor написав:
  adeges написав:Дивно. У вас великий досвід
1) оренди в США?
2) кредитних карток і взагалі користування банками в США?

Якщо ні, то звідки про "тупорилий процес" або "комісії".


Вживати героїн - це добре чи пагано? Щоб оцінити що вживати героїн некористно - треба обов'язково спробувати? Чи люди які вживають героїн правильно оцінюють його користність?

Мій висновок з перегляду відео вище.


Вибачте, покладатись на одне відео для формування думки про щось нагадує про Каррузо у виконанні Мойши
adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 15:43

  Дюрі-бачі написав:Вже третій знайомий звалив на окуповані території. В Україні працював в СНС, потім оформив інвалідну пенсію і пішов працювати в охоронну фірму.
А вже кілька тижнів в Токмаку пожежником. Єдине, що знаю - там дали квартиру, а тут жив з батьками і бабусею...

Прямо як в пісні:
«Дан приказ ему на запад,
Ей - в другую сторону…»
Легке враження, що бідні та не влаштовані в житті рухаються саме в згаданому Дюрі-бачі напрямку.
Це я так подумав, повертаючись з прогулянки біля водоспаду Дюден на сході Анталії в центр міста: я їду в другому ряду, а в третьому величезне біленьке новеньке BMW на українських номерах серії АА…

P.S. Щойно дзвонили мені торгівці з ринку на Анголенко в Запоріжжі. Там активно обговорюють новину про те, що буцім-то українці завезли в Туреччину 600 мільйонів (!) готівкових фальшивих доларів, то чи правда і чи правда, що їми розтоплюють каміни.
Ну я висловив припущення, що українці - люди кмітливі та мають і більше долЯрів під грушею, але це вже занадто…
Правда, приватні банки в Туреччині дійсно не приймають долари старого зразка (без синьої смужки ). Але державні банки приймають.
Але здається такі долари ще влітку в Україні приймали з обережністю…
Важкі часи…
Востаннє редагувалось akurt в Чет 05 гру, 2024 15:50, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 15:44

  Дюрі-бачі написав:Вже третій знайомий звалив на окуповані території. В Україні працював в СНС, потім оформив інвалідну пенсію і пішов працювати в охоронну фірму.
А вже кілька тижнів в Токмаку пожежником. Єдине, що знаю - там дали квартиру, а тут жив з батьками і бабусею...

в усі часи були люди, які йшли працювати на окупантів - гроші, житло. поваги немає, но то таке.

але мають зрозуміти, що коли окупантів виженуть - то не треба питати "а мене за що?". так, відразу відповідаю, що буває таке, що окупанти надовго - але тоді напевне має сенс їхати з окупованих територій взагалі.

дивні люди, гадаю невдахи по життю - а тут є шанс начебто піднятися, примарний шанс. знаю один випадок - з батьками міг спілкуватися, лише коли вони приїздили в Бєлгород. й на похорон батьків теж не зможе приїхати

й дивно, що у вас таке коло спілкування...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 15:55

  adeges написав:
  BIGor написав:
  adeges написав:Дивно. У вас великий досвід
1) оренди в США?
2) кредитних карток і взагалі користування банками в США?

Якщо ні, то звідки про "тупорилий процес" або "комісії".


Вживати героїн - це добре чи пагано? Щоб оцінити що вживати героїн некористно - треба обов'язково спробувати? Чи люди які вживають героїн правильно оцінюють його користність?

Мій висновок з перегляду відео вище.


Вибачте, покладатись на одне відео для формування думки про щось нагадує про Каррузо у виконанні Мойши

У Вас дуже чітка аргументація :mrgreen:
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 15:55

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:Вже третій знайомий звалив на окуповані території. В Україні працював в СНС, потім оформив інвалідну пенсію і пішов працювати в охоронну фірму.
А вже кілька тижнів в Токмаку пожежником. Єдине, що знаю - там дали квартиру, а тут жив з батьками і бабусею...

в усі часи були люди, які йшли працювати на окупантів - гроші, житло. поваги немає, но то таке.

але мають зрозуміти, що коли окупантів виженуть - то не треба питати "а мене за що?". так, відразу відповідаю, що буває таке, що окупанти надовго - але тоді напевне має сенс їхати з окупованих територій взагалі.

дивні люди, гадаю невдахи по життю - а тут є шанс начебто піднятися, примарний шанс. знаю один випадок - з батьками міг спілкуватися, лише коли вони приїздили в Бєлгород. й на похорон батьків теж не зможе приїхати

й дивно, що у вас таке коло спілкування...

Шаман - а если оккупантов не выженуть, а сука расея там навсегда(на побережье азова), и развала её очередным "ельциным" ждать куйзнаскоко??? И Немцова или Новодворскую они никогда не поставят царьком, та даже какого то "яшина карамурзового", иначе бы ещё Кириенко стал презом в 2000х.
Партнёры её разваливать не хотят, их всё устраивает
Даже рублю не дают рухнуть как реджеповской лире
Востаннє редагувалось барабашов в Чет 05 гру, 2024 15:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 15:55

Пане Shaman’e, маєте рацію.
Розумні люди роблять інакше.
Зараз намагаюся звʼязатися із знайомим турком - він власник СТО в Анталії, дуже порядна людина, його СТО ремонтує всі автівки українців. Сам дуже добре говорить англійською.
Одружений на нашій пані з Івано-Франківська.
Вчора раптом почав надсилати фото з UK.
Ось це цікаво!
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 16:02

  Дюрі-бачі написав:Вже третій знайомий звалив на окуповані території. В Україні працював в СНС, потім оформив інвалідну пенсію і пішов працювати в охоронну фірму.
А вже кілька тижнів в Токмаку пожежником. Єдине, що знаю - там дали квартиру, а тут жив з батьками і бабусею...

З тою інвалідністью що той чувак зробив - відкритий весь світ - ЄС, США, прости господи хоч Канада.... ні люди обирають болота де до сих пір ходять в ями і деревянні хати - масове явище.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 16:13

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:й дивно, що у вас таке коло спілкування...

Яке вже є. Якщо брати десь три сотні знайомих, то з них 70% вже емігрувало: 10% до початку активної фази війни, 20% з початком (переважно жінки) і 40% починаючи із осені 2023 (переважно чоловіки). Ще десь 25% відсотків хоче емігрувати одразу після відкриття кордонів.
  BIGor написав:З тою інвалідністью що той чувак зробив - відкритий весь світ - ЄС, США, прости господи хоч Канада.... ні люди обирають болота де до сих пір ходять в ями і деревянні хати - масове явищ

Інвалідність була ще за пару років до початку активної фази війни. В Чехії та Німеччині побув буквально 2 чи 3 місяці на початку, а далі повернувся і сидів тут, але щось змусило його поїхати зараз. Деталей не знаю, бо не спілкувались місяцями. А дізнався випадково від спільних знайомих.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 16:26

Re: Еміграція, заробітчанство

  Дюрі-бачі написав:Re: Еміграція, заробітчанство
Вже третій знайомий звалив на окуповані території. В Україні працював в СНС, потім оформив інвалідну пенсію і пішов працювати в охоронну фірму.
А вже кілька тижнів в Токмаку пожежником. Єдине, що знаю - там дали квартиру, а тут жив з батьками і бабусею...


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