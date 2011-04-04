|
Байки про банки і не тільки....
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 28 сер, 2025 11:30
sergey_sryvkin написав: moveton написав:
укргаз (Економ)
А що у них з p2p ?.. без комісій?
ніт.
Щоб мед та ще й ложкою...
flysoulfly
- Повідомлень: 5975
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1896 раз.
- Подякували: 330 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 31 сер, 2025 09:28
Чи є у нас депозити у польських злоттх?
Investor_K
- Повідомлень: 10642
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
Профіль
Додано: Нед 31 сер, 2025 09:51
greenozon
- Повідомлень: 16747
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 583 раз.
- Подякували: 1758 раз.
Профіль
1
3
1
7
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
