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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2463246424652466
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 18:13

  Дюрі-бачі написав:
  Кочевник написав:МінЄд недопрацьовує.

Наша влада взагалі робить все, щоб українці емігрували. Навіть сертифікати на зруйноване житло, які давали в 2022, вже не дають і ВПО позбавляють навіть тих нещасних 2 тис...

Їх позбавило тих двох тисяч,, щоб. Було чим платити ЗП контактним ДПСУшникам яких зараз набирають для охорони західного кордону. 😏
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 20:59

  Bolt написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Кочевник написав:МінЄд недопрацьовує.

Наша влада взагалі робить все, щоб українці емігрували. Навіть сертифікати на зруйноване житло, які давали в 2022, вже не дають і ВПО позбавляють навіть тих нещасних 2 тис...

Їх позбавило тих двох тисяч,, щоб. Було чим платити ЗП контактним ДПСУшникам яких зараз набирають для охорони західного кордону. 😏

Щоби виплатити вовіну тисячу для всіх кретинів.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 14:05

Хм… чи можна зараз ще виїхати в США за Програмою U4U?

Діалог відбувся вчора.
Тут що цікаво: людина раніше більш ніж класно стояла на ногах в Україні.
Думав, що то навічно.
Потім виїхав в Європу.
І знову думав, що то класно і то навічно.
І раптом «клюнув в попу смажений когут…» (слова із революційної пісні).

Читаємо (без редагування):
Він: Є дуже важливе питання, у вас є знайомі які отримали U4U, особливо недавно?
Я: Одні виїхали в червні, вже працюють за фахом. Інші чекають на лист узгодження: сподіваються через тиждень вилетіти через Стамбул на Сан Францисько…
Він: Довго процес підтведження займав для них?
Я: Як правило 1 місяць.
Він: Я в Україні з однієі зп 9к$ відкладав, а в Європі і 5 не відкладаю… В Україні податками платив 6,5 відсотків, а тут 43-50… по грошах було добре, але… Але в часі програв направду…
я і подумав що я б краще в США платив 40 ніж в Європі…

Ось так буває…
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 00:10

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Він: Я в Україні з однієі зп 9к$ відкладав, а в Європі і 5 не відкладаю… В Україні податками платив 6,5 відсотків, а тут 43-50… по грошах було добре, але… Але в часі програв направду…

Ну тут дуже вузьколобе у товариша мислення, за 6,5% податків в Україні він би отримав на старості літ в кращому випадку пенсію в 70 доларів США (навіть Флайман на ці гроші не протягне). На пенсію з податків в ЄС в 43-50% він на старості буде не вилазити з курортів Туреччини - це вже від країни ЄС залежить, але якщо дохід біля 10 кусків - пенсія буде ну дуже велика!
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 07:10

Вузьколобе-не вузьколобе, а вчора він провів перемовини з питання оформлення документів на виїзд в США за Програмою U4U.
Чим закінчилося - я ще не питав.

Мені здалося, що спільноті буде цікаво дізнатися про оподаткування в Польщі доходів нашої людини.
Щось в нього ейфорія пройшла.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 08:34

Re: Еміграція, заробітчанство

На вихідних кум приїхав з Німеччини в гості до батьків. Проговорили весь день: із позитивного - отримав контракт ще на рік, із негативного - в Німеччині посидіти в інтернеті без VPN дуже дорого, бо отримуєш Abmahnung і рахунок на 900Є.
  akurt написав:з однієі зп 9к$ відкладав

От де Ви знакомитесь з такими олігархами? В моєму оточенні якось 5k$ - це скляна стеля, яку не може пробити жоден із знайомих що в Україні, що в еміграції...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 09:18

Хто на що вчився…
А взагалі все закономірно: золотий медаліст після школи. Гарний університет та гарна спеціальність. Вибір спеціальності - моя заслуга, бо ледве умовив та ледве переконав.
Магістратура в тому ж університеті (хотілося блювати від застарілих методів навчання та викладачів, які відстали від життя та прогресу, але витримав та закінчив).
Роботу знаходив сам. 28 років. В розмові як правило «колючий», важко в чомусь переконати.
Мати працює касиркою на вокзалі, батько займається бджолами.
Ну бувають і такі хлопці… розумні…
Востаннє редагувалось akurt в Пон 09 гру, 2024 09:26, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 09:24

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Мені здалося, що спільноті буде цікаво дізнатися про оподаткування в Польщі доходів нашої людини.
Щось в нього ейфорія пройшла.

Якщо UoP то 40-55%, B2B значно менше, але там і гарантій нема таких як на UoP. До 26 років - дуже значні послаблення по податкам.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 09:27

Він мені сказав, що податки складають 43..50%.
akurt
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