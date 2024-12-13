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#<1 ... 2474247524762477 Додано: П'ят 13 гру, 2024 12:18 Ви впевнені в достовірності цього?

Або уточніть, яку соціальну групу маєте на увазі.

Приятелька жінки сама виховувала двох дітей, сама працює багато років виховательницею в дитячому садочку - зарплатня десь 2500€ та отримувала на дітей якісь виплати.

Ніхто її не позбавляв.

Називала цифри в районі 500€ на дитину.



Декілька місяців тому в турецькій пресі було оприлюднено німецьку арифметику щодо цих виплат.

Напишу цифри «по памʼяті» щоби не ритися в архіві:

- виплата грошова родині з трьох осіб близько 1500€ на місяць.

- реальна сума допомоги, якщо врахувати безкоштовний дитячий садочок (школу), транспорт, виплати на комуналку разом складають цифру в 3000€ на місяць.

Висновок статті: тільки дурень піде працювати. Востаннє редагувалось akurt в П'ят 13 гру, 2024 12:23, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10373 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3837 раз. Подякували: 1344 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 гру, 2024 12:19 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Ви впевнені в достовірності цього? Ви впевнені в достовірності цього?

Можливо по іншій програмі. По програмі для українців (Asylbewerberleistungsgesetz) кумі відмовили давати допомогу їй і 3 дітям, бо чесно вказала, що кум працює. Можливо по іншій програмі. По програмі для українців (Asylbewerberleistungsgesetz) кумі відмовили давати допомогу їй і 3 дітям, бо чесно вказала, що кум працює. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4316 З нами з: 29.07.22 Подякував: 747 раз. Подякували: 536 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 гру, 2024 12:25 Re: Еміграція, заробітчанство Да, так и есть. Снимают все пособия в 0. В этом же и фигня, тот чувак что я писал выше тоже такой что блин, крыша уже едет дома сидеть, но и идти на работу нельзя так как не вытянет сам всю семью (жена походу не сильно настроена работать, ее и так все устраивает).

И да, там есть другие программы помощи, но чтобы на них податься, надо пойти на работу, лишиться текущей помощи, поработать 2-3 месяца, и только потом идти подаваться на новую. Еще и миллион бумажек собирать так как я так понял что бюрократия в Германии 80лвл )

Тоесть получается что у тебя будет зазор в 3-4 месяца когда ты будешь выживать на свою зп, что очень проблематично имея 1 минималку на 4х. slonomag Повідомлень: 574 З нами з: 23.11.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 141 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 гру, 2024 12:30 Там починають працювати інші чинники життя:

якщо людина працює, то їй відкривають кредитну лінію.

Така кредитна лінія дозволяє купити авто або житло.

Інакше получиться так, як із знайомими вийшло: привезли в Дюссельдорф бабусю 90-то річну, ледве затягнули її у відведене безкоштовне житло. Тягнути було важко, бо ще тягли дві валізи з готівковими євро. Валіз було аж дві, бо чоловік і в ці дні працює на (видалено).

Піт з лоба витерли , соціальну допомогу отримали та пішли купувати собі BMW X6, на якому звикли їздити в Україні.

А дзуськи: «А звідки це у вас гроші? Вам не можна те купувати»

Сіли вони над тими валізами з різнокольоровим папірцями та гірко плакали.

Виручили наші з діаспори: купили авто на себе. В кредит.

А їздять наші «ніщеброди». Соціалку отримують, а якже. А якже… akurt

Повідомлень: 10373 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3837 раз. Подякували: 1344 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 гру, 2024 12:40 akurt В кума теж досі проблеми із німецькими банками: хоча пройшов перевірку в податковій, має папірець, що "кілька сотень тисяч євро є білими, задекларованими і він виключений зі списка ризикованих клієнтів". Але вже в двух банках йому заборонили тримати більше 10 тис. євро на рахунку, а третій, четверти, п'ятий не хочуть відкривати, бо вже забагато рахунків...

Ще й Револют і Вайз заблокували рахунки...

В результаті більшість грошей лягли на рахунки в Швейцарські банки, яким все ок. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4316 З нами з: 29.07.22 Подякував: 747 раз. Подякували: 536 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 гру, 2024 12:46 akurt написав: То йому привідилося. Fata morgana.

Насправді кількість одержувачів соціальної допомоги в Німеччині за останні роки суттєво скоротилася. І взагалі є несуттєвою для країни з населенням в 85 000 000 мешканців.

Ось офіційні дані:



Джерело: https://de.statista.com/statistik/daten ... ozialgeld/



Гадаю, що в Україні одержувачів соціальної допомоги значно більше. В Анталії мешкає родина, яка чисто теоретично працює на давно закритій Чорнобильській АЕС. В них там якийсь типу «вахтовий метод роботи». Самі сміялися, що держава платить по 80 000 гривень на місяць. То йому привідилося. Fata morgana.Насправді кількість одержувачів соціальної допомоги в Німеччині за останні роки суттєво скоротилася. І взагалі є несуттєвою для країни з населенням в 85 000 000 мешканців.Ось офіційні дані:Джерело:Гадаю, що в Україні одержувачів соціальної допомоги значно більше. В Анталії мешкає родина, яка чисто теоретично працює на давно закритій Чорнобильській АЕС. В них там якийсь типу «вахтовий метод роботи». Самі сміялися, що держава платить по 80 000 гривень на місяць.

А мені на біржі, жалюгідні 5 кг не хотіли платити, випхали через пів року у зв"язку з військовим станом. Але і так добре протримався, бо зараз взагалі не більше 2 міс тримають, не говорячи про всяк приколи з ТцК. А мені на біржі, жалюгідні 5 кг не хотіли платити, випхали через пів року у зв"язку з військовим станом. Але і так добре протримався, бо зараз взагалі не більше 2 міс тримають, не говорячи про всяк приколи з ТцК. Bolt Повідомлень: 3244 З нами з: 09.11.17 Подякував: 20 раз. Подякували: 242 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2474247524762477 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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