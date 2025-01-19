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akurt написав:Інколи бувають над цікаві випадки: приходить людина і пропонує щось ніби-то коштовне викупити у неї аж за 1 000$. А прийшов експерт подивився і говорить: ціна за це мінімум 50 000$. Тоді менеджери скупки пропонують викупити скажімо за 35 000$. Але власник, який хотів 1 000, вже не погоджується: експерт же сказав, що 50 000, то дайте 50 000!
Це просто маркетинг - заохочують людей вкладатися у весь той непотріб. Не дивиться до обіду американський телевізор))
Так, не врахували американці вашу авторитетну думку. Добре, що хоч ви цим безтолколковим піндосам, які вкидають в Україну по 60 копійок кожний квартал - ой, я помилився по 60 мільярдів любимих українцями долЯрів. У яких їх більше, ніж у піндосів. Вміють наші люди долЯри заробляти...
Та родина ворочає не копійками або зім"ятими гривнями, а сотнями тисяч доларів. Заробляють як на раритетних авто, так і на самурайських мечах. Як на монетах римського періоду, так і на унікальних доларах, які друкувалися в різних штатах в 19-му сторіччі. Як на кросівках відомих спортсменів, так і на дитячих іграшках, і вартість інколи сягає десятків тисяч доларів. Є цікаві моменти: щоби умовити клієнта щось продати за бажаною ціною, говорять: виплата відразу готівкою. І суми називають в 40 000...50 000 доларів. Так що подивіться. Рекомендую. Піднімає рівень знань.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 18 січ, 2025 22:21, всього редагувалось 1 раз.
Я що незрозуміло хіба, що коли дивишся Тік-Ток чи відео по Фейсбук -то вони відслідковують те, над чим око довше зупинилося - і відразу на цю тематику показують додаткові відео. Ось моє око якось зачепилося за нумізматику - і дуже часто з"являється та тема. І не даремно: - з цікавістю подивився, як люди досі зберегли золоті монети 19-го сторіччя - в моєї тітки така одна була - але вона віддала її стоматологу замість золотої коронки. Тітка вже давно померла - а та монетка в якійсь колекції жива. А стоматолог гарно попрацював: була в тітки монетка від мами з Гуляй-Поля - немає в тітки монетки, забрав стоматолог як на вагу лома металевого... - а рідний брат якось підвозив на службовому авто дідуся в бік Кривого Рогу по трасі. По дорозі дідусь той попросив "синочка" завезти його в якесь Богом забуте село неподалік від Кривого Рогу - типу я віддячу. Брат відвіз по жахливій дорозі - ледве не застряг там. Так ось, коли приїхали, то дідусь витягнув з гаманця 5 монет німецьких 19 сторіччя різних кайзерів - та відав братові в якості платні - а грошей у дідуся не було зовсім. Він був простим будівельником соціалізЬмів та кАмунізЬмів. Він так братові і сказав: "Я ті монети зберігав довгі роки - і ніяк вони мені не знадобилися - ось і віддам не жалкуючи..." Коли нумізмати побачили ті 5 монеток - так в них і очі, і вуха, і руки засмикалися. Слина текла аж по шиї... Ходили навколо брата мабуть місяць чи два... Я на колінах стояв - умовляв брата не продавати тим жадібним очам ті монетки - казав, я що і дітям дітей перейдуть. Не послухав, продав ще років 20 тому...
Тривожні новини із США від наших українців: масові скорочення майже всіх працівників - ІТ-ників в багатьох ІТ-них компаніях США напередодні непередбачуваних подій після 20 січня. Тенденція: масові звільнення в США торкнулися ЄВРОПЕЙЦІВ. Найбліьше проблема була із звільненням єропейців - вихідців із Франції - тих більше всього захищало законодавство. Знайшли управу. Багато мешканців Тулузи, Парижа, Бордо та інших, які працювали в он-лайн-режимі, отримуючи гроші за масштабами НЕ Франції, а США звільненні. Саме цікаве в причинах звільнення. В цілому в тому, що робота європейців НЕ ПРИНЕСЛА СУТТЄВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РЕЗУЛЬТАТУ. Погано - на думку американців - працювали європейці. Ось так.
Ну ось саме так, а то панове не знали, як оцінити вартість монети із золота часів Миколи Другого карбування 1898 року...
Тривожні новини із США від наших українців: масові скорочення майже всіх працівників - ІТ-ників в багатьох ІТ-них компаніях США напередодні непередбачуваних подій після 20 січня. Тенденція: масові звільнення в США торкнулися ЄВРОПЕЙЦІВ. Найбліьше проблема була із звільненням єропейців - вихідців із Франції - тих більше всього захищало законодавство. Знайшли управу. Багато мешканців Тулузи, Парижа, Бордо та інших, які працювали в он-лайн-режимі, отримуючи гроші за масштабами НЕ Франції, а США звільненні. Саме цікаве в причинах звільнення. В цілому в тому, що робота європейців НЕ ПРИНЕСЛА СУТТЄВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РЕЗУЛЬТАТУ. Погано - на думку американців - працювали європейці. Ось так.
Скоріш всього проблема глибше - в американському менеджменті, як то було в Інтелі чи Боінгу.