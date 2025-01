Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2538253925402541 Додано: Суб 18 січ, 2025 19:25 2587715 написав: akurt написав: Інколи бувають над цікаві випадки: приходить людина і пропонує щось ніби-то коштовне викупити у неї аж за 1 000$. А прийшов експерт подивився і говорить: ціна за це мінімум 50 000$.

Тоді менеджери скупки пропонують викупити скажімо за 35 000$. Але власник, який хотів 1 000, вже не погоджується: експерт же сказав, що 50 000, то дайте 50 000! Інколи бувають над цікаві випадки: приходить людина і пропонує щось ніби-то коштовне викупити у неї аж за 1 000$. А прийшов експерт подивився і говорить: ціна за це мінімум 50 000$.Тоді менеджери скупки пропонують викупити скажімо за 35 000$. Але власник, який хотів 1 000, вже не погоджується: експерт же сказав, що 50 000, то дайте 50 000! Це просто маркетинг - заохочують людей вкладатися у весь той непотріб. Не дивиться до обіду американський телевізор)) Це просто маркетинг - заохочують людей вкладатися у весь той непотріб. Не дивиться до обіду американський телевізор))

Так, не врахували американці вашу авторитетну думку.

Добре, що хоч ви цим безтолколковим піндосам, які вкидають в Україну по 60 копійок кожний квартал - ой, я помилився по 60 мільярдів любимих українцями долЯрів. У яких їх більше, ніж у піндосів.

Вміють наші люди долЯри заробляти...



Та родина ворочає не копійками або зім"ятими гривнями, а сотнями тисяч доларів.

Заробляють як на раритетних авто, так і на самурайських мечах.

Як на монетах римського періоду, так і на унікальних доларах, які друкувалися в різних штатах в 19-му сторіччі.

Як на кросівках відомих спортсменів, так і на дитячих іграшках, і вартість інколи сягає десятків тисяч доларів.

Є цікаві моменти: щоби умовити клієнта щось продати за бажаною ціною, говорять: виплата відразу готівкою. І суми називають в 40 000...50 000 доларів.

Так що подивіться. Рекомендую. Піднімає рівень знань. Так, не врахували американці вашу авторитетну думку.Добре, що хоч ви цим безтолколковим піндосам, які вкидають в Україну по 60 копійок кожний квартал - ой, я помилився по 60 мільярдів любимих українцями долЯрів. У яких їх більше, ніж у піндосів.Та родина ворочає не копійками або зім"ятими гривнями, а сотнями тисяч доларів.Заробляють як на раритетних авто, так і на самурайських мечах.Як на монетах римського періоду, так і на унікальних доларах, які друкувалися в різних штатах в 19-му сторіччі.Як на кросівках відомих спортсменів, так і на дитячих іграшках, і вартість інколи сягає десятків тисяч доларів.Є цікаві моменти: щоби умовити клієнта щось продати за бажаною ціною, говорять: виплата відразу готівкою. І суми називають в 40 000...50 000 доларів.Так що подивіться. Рекомендую. Піднімає рівень знань. Востаннє редагувалось akurt в Суб 18 січ, 2025 22:21, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10471 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3881 раз. Подякували: 1364 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 січ, 2025 19:45 Vadim_ написав: А ві и в старине панимаете? А ві и в старине

Я що незрозуміло хіба, що коли дивишся Тік-Ток чи відео по Фейсбук -то вони відслідковують те, над чим око довше зупинилося - і відразу на цю тематику показують додаткові відео.

Ось моє око якось зачепилося за нумізматику - і дуже часто з"являється та тема.

І не даремно:

- з цікавістю подивився, як люди досі зберегли золоті монети 19-го сторіччя - в моєї тітки така одна була - але вона віддала її стоматологу замість золотої коронки. Тітка вже давно померла - а та монетка в якійсь колекції жива. А стоматолог гарно попрацював: була в тітки монетка від мами з Гуляй-Поля - немає в тітки монетки, забрав стоматолог як на вагу лома металевого...

- а рідний брат якось підвозив на службовому авто дідуся в бік Кривого Рогу по трасі. По дорозі дідусь той попросив "синочка" завезти його в якесь Богом забуте село неподалік від Кривого Рогу - типу я віддячу. Брат відвіз по жахливій дорозі - ледве не застряг там. Так ось, коли приїхали, то дідусь витягнув з гаманця 5 монет німецьких 19 сторіччя різних кайзерів - та відав братові в якості платні - а грошей у дідуся не було зовсім.

Він був простим будівельником соціалізЬмів та кАмунізЬмів. Він так братові і сказав: "Я ті монети зберігав довгі роки - і ніяк вони мені не знадобилися - ось і віддам не жалкуючи..."

Коли нумізмати побачили ті 5 монеток - так в них і очі, і вуха, і руки засмикалися. Слина текла аж по шиї... Ходили навколо брата мабуть місяць чи два...

Я на колінах стояв - умовляв брата не продавати тим жадібним очам ті монетки - казав, я що і дітям дітей перейдуть. Не послухав, продав ще років 20 тому...



Ось так і "панимаете"... Я що незрозуміло хіба, що коли дивишся Тік-Ток чи відео по Фейсбук -то вони відслідковують те, над чим око довше зупинилося - і відразу на цю тематику показують додаткові відео.Ось моє око якось зачепилося за нумізматику - і дуже часто з"являється та тема.І не даремно:- з цікавістю подивився, якмонети 19-го сторіччя - в моєї тітки така одна була - але вона віддала її стоматологу замість золотої коронки. Тітка вже давно померла - а та монетка в якійсь колекції жива. А стоматолог гарно попрацював: була в тітки монетка від мами з Гуляй-Поля - немає в тітки монетки,- а рідний брат якось підвозив на службовому авто дідуся в бік Кривого Рогу по трасі. По дорозі дідусь той попросив "синочка" завезти його в якесь Богом забуте село неподалік від Кривого Рогу - типу я віддячу. Брат відвіз по жахливій дорозі - ледве не застряг там. Так ось, коли приїхали, то дідусь витягнув з гаманцярізних кайзерів - та відав братові в якості платні -Він був простим будівельником соціалізмів та кАмунізмів. Він так братові і сказав: "Я ті монети зберігав довгі роки - і ніяк вони мені не знадобилися - ось і віддам не жалкуючи..."Коли нумізмати побачили ті 5 монеток - так в них і очі, і вуха, і руки засмикалися. Слина текла аж по шиї... Ходили навколо брата мабуть місяць чи два...Я на колінах стояв - умовляв брата не продавати тим жадібним очам ті монетки - казав, я що і дітям дітей перейдуть. Не послухав, продав ще років 20 тому...Ось так і ""... akurt

Повідомлень: 10471 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3881 раз. Подякували: 1364 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 січ, 2025 23:21 Еміграція, заробітчанство



News from USA



Тривожні новини із США від наших українців: масові скорочення майже всіх працівників - ІТ-ників в багатьох ІТ-них компаніях США напередодні непередбачуваних подій після 20 січня.

Тенденція: масові звільнення в США торкнулися ЄВРОПЕЙЦІВ.

Найбліьше проблема була із звільненням єропейців - вихідців із Франції - тих більше всього захищало законодавство.

Знайшли управу.

Багато мешканців Тулузи, Парижа, Бордо та інших, які працювали в он-лайн-режимі, отримуючи гроші за масштабами НЕ Франції, а США звільненні.

Саме цікаве в причинах звільнення.

В цілому в тому, що робота європейців НЕ ПРИНЕСЛА СУТТЄВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РЕЗУЛЬТАТУ.

Погано - на думку американців - працювали європейці. Ось так.



Ну ось саме так, а то панове не знали, як оцінити вартість монети із золота часів Миколи Другого карбування 1898 року... akurt

Повідомлень: 10471 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3881 раз. Подякували: 1364 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 січ, 2025 16:28 akurt вибачаюсь за недільний офтоп, так монети (срібні/золоті) можуть чогось вартувати, але є дуже багато ньюансів, я трошки розбираюсь в цьому, бо сам збираю, коротше кажучи - вони абсолютно неліквідні - більшість монет я вишукував по 3-6 місяців. Ринок дуже тонкий, друге - майже нереально перевезти через кордони. Укро-митники не дрімлють

https://volnorez.com.ua/na-odeshhini-mi ... iyu-monet/

https://suspilne.media/chernivtsi/53612 ... i-u-muzej/

https://suspilne.media/kyiv/343426-kiiv ... i-imperii/



Якщо глянути статті - вони це все називають культурними цінностями (так пенні 1961 року теж ) вибачаюсь за недільний офтоп, так монети (срібні/золоті) можуть чогось вартувати, але є дуже багато ньюансів, я трошки розбираюсь в цьому, бо сам збираю, коротше кажучи - вони абсолютно неліквідні - більшість монет я вишукував по 3-6 місяців. Ринок дуже тонкий, друге - майже нереально перевезти через кордони. Укро-митники не дрімлютьЯкщо глянути статті - вони це все називають культурними цінностями (так пенні 1961 року теж BIGor

Повідомлень: 9750 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1400 раз. Подякували: 1815 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 січ, 2025 16:41 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: News from USA



Тривожні новини із США від наших українців: масові скорочення майже всіх працівників - ІТ-ників в багатьох ІТ-них компаніях США напередодні непередбачуваних подій після 20 січня.

Тенденція: масові звільнення в США торкнулися ЄВРОПЕЙЦІВ.

Найбліьше проблема була із звільненням єропейців - вихідців із Франції - тих більше всього захищало законодавство.

Знайшли управу.

Багато мешканців Тулузи, Парижа, Бордо та інших, які працювали в он-лайн-режимі, отримуючи гроші за масштабами НЕ Франції, а США звільненні.

Саме цікаве в причинах звільнення.

В цілому в тому, що робота європейців НЕ ПРИНЕСЛА СУТТЄВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РЕЗУЛЬТАТУ.

Погано - на думку американців - працювали європейці. Ось так. News from USAТривожні новини із США від наших українців: масові скорочення майже всіх працівників - ІТ-ників в багатьох ІТ-них компаніях США напередодні непередбачуваних подій після 20 січня.Тенденція: масові звільнення в США торкнулися ЄВРОПЕЙЦІВ.Найбліьше проблема була із звільненням єропейців - вихідців із Франції - тих більше всього захищало законодавство.Знайшли управу.Багато мешканців Тулузи, Парижа, Бордо та інших, які працювали в он-лайн-режимі, отримуючи гроші за масштабами НЕ Франції, а США звільненні.Саме цікаве в причинах звільнення.В цілому в тому, що робота європейців НЕ ПРИНЕСЛА СУТТЄВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РЕЗУЛЬТАТУ.Погано - на думку американців - працювали європейці. Ось так.

Скоріш всього проблема глибше - в американському менеджменті, як то було в Інтелі чи Боінгу. Скоріш всього проблема глибше - в американському менеджменті, як то було в Інтелі чи Боінгу. BIGor

Повідомлень: 9750 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1400 раз. Подякували: 1815 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2538253925402541 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: akurt і 3 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор