Дюрі-бачі написав: 2587715 написав: в мире айти нет каких-то разделений по странам

Є дуже суттєвий розподіл по країнам замовника. Є дуже суттєвий розподіл по країнам замовника.

Есть, это да. Но тебе не обязательно ехать в Лодердейл и обниматься с клиентом, чтоб выиграть тендер на создание приложения. Достаточно грамотно написать что планируешь делать и как понимаешь задачу. Хотя бывают разные заказы и заказчики

Додано: Пон 20 січ, 2025 17:15 Еміграція, заробітчанство

News from USA



News from USA



Сьогодні своєрідний ювілей: рівно 1 рік тому за Програмою U4U виїхала в США одна щ родин, з якою я товаришую.

Я набрався сміливості та запитав у пана Олега:

- Який підсумок би зробили за рік? Cкажімо 5 - ЗА і 5 - ПРОТИ

- Цікаве питання!

Плюси:

1)Якщо працюєш - то маєш доволі достойну оплату…

2) і тут я задумався …Мені здається, що життя тут складне, так як і всюди. Якби не програма Ю4Ю ,то нам було б дуже складно (бо страховки, рент квартири, ціна на продукти - сильно бʼє по кишені) З однієї сторони це країна можливостей, але щоб ними скористатися , треба мати хист (а деколи і хорошого адвоката😉)



P.S. Наведено оригінал, без редагування. Оригінал українською).

Додано: Пон 20 січ, 2025 17:55 Re: Еміграція, заробітчанство Зато закриття ФОП в Україні знову працює.

Додано: Пон 20 січ, 2025 19:38 Ну що, панове, о 18:00 за європейським часом - в Україні буде 19:00 - почнеться - можливо - нова ера в житті і кожного українця.

Звісно не тільки, і для Європи, і для США.

Як мені щойно повідомили із США:

- цього разу Дональд Трамп більш підготовлений для президента;

- але в перші дні буде підписано до 200 нових Законів (раніше повідомлялося про 100).

Ну, що нам залишається: віримо в чудеса.

А раптом саме Трамп зупинить жахливу війну…

Ну а хто ще? akurt

Додано: Пон 20 січ, 2025 20:03 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: А раптом саме Трамп зупинить жахливу війну… війну неможливо зупинити. Її можна або виграти, або програти

що коїцця,

як там наш віденьський вязень?

кінець екохаляві

