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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2544254525462547
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 17:13

  Дюрі-бачі написав:
  2587715 написав:в мире айти нет каких-то разделений по странам

Є дуже суттєвий розподіл по країнам замовника.

Есть, это да. Но тебе не обязательно ехать в Лодердейл и обниматься с клиентом, чтоб выиграть тендер на создание приложения. Достаточно грамотно написать что планируешь делать и как понимаешь задачу. Хотя бывают разные заказы и заказчики
2587715
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 17:15

Еміграція, заробітчанство

News from USA

Сьогодні своєрідний ювілей: рівно 1 рік тому за Програмою U4U виїхала в США одна щ родин, з якою я товаришую.
Я набрався сміливості та запитав у пана Олега:
- Який підсумок би зробили за рік? Cкажімо 5 - ЗА і 5 - ПРОТИ
- Цікаве питання!
Плюси:
1)Якщо працюєш - то маєш доволі достойну оплату…
2) і тут я задумався …Мені здається, що життя тут складне, так як і всюди. Якби не програма Ю4Ю ,то нам було б дуже складно (бо страховки, рент квартири, ціна на продукти - сильно бʼє по кишені) З однієї сторони це країна можливостей, але щоб ними скористатися , треба мати хист (а деколи і хорошого адвоката😉)

P.S. Наведено оригінал, без редагування. Оригінал українською).
Востаннє редагувалось akurt в Пон 20 січ, 2025 19:46, всього редагувалось 4 разів.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 17:55

Re: Еміграція, заробітчанство

Зато закриття ФОП в Україні знову працює.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 19:38

Ну що, панове, о 18:00 за європейським часом - в Україні буде 19:00 - почнеться - можливо - нова ера в житті і кожного українця.
Звісно не тільки, і для Європи, і для США.
Як мені щойно повідомили із США:
- цього разу Дональд Трамп більш підготовлений для президента;
- але в перші дні буде підписано до 200 нових Законів (раніше повідомлялося про 100).
Ну, що нам залишається: віримо в чудеса.
А раптом саме Трамп зупинить жахливу війну…
Ну а хто ще?
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 20:03

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:А раптом саме Трамп зупинить жахливу війну…
війну неможливо зупинити. Її можна або виграти, або програти
2587715
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 20:06

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

News from USA

Сьогодні своєрідний ювілей: рівно 1 рік тому за Програмою U4U виїхала в США одна щ родин, з якою я товаришую.
Я набрався сміливості та запитав у пана Олега:
- Який підсумок би зробили за рік? Cкажімо 5 - ЗА і 5 - ПРОТИ
- Цікаве питання!
Плюси:
1)Якщо працюєш - то маєш доволі достойну оплату…
2) і тут я задумався …Мені здається, що життя тут складне, так як і всюди. Якби не програма Ю4Ю ,то нам було б дуже складно (бо страховки, рент квартири, ціна на продукти - сильно бʼє по кишені) З однієї сторони це країна можливостей, але щоб ними скористатися , треба мати хист (а деколи і хорошого адвоката😉)

P.S. Наведено оригінал, без редагування. Оригінал українською).

що коїцця,
як там наш віденьський вязень?
кінець екохаляві
flyman
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