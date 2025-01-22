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BIGor написав:Ну хай хто в Україні займаються бізнесом і лишаються. Мені до них чого?
Ну от ви поїхали собі. У країну, де все розподілено без вас. Де усі ніши зайняті місцевими газдами, чи тими хто з ФРН з грошима зайшов. Чи будуть зайняті тими в кого є капітал на це. Де щоб відкрити бізнес треба мати активів на добрий штат юристів, які вас будуть захищати від позовів робітника який на олівці послизнувся.
Тобто ви поїхали бути наймитом. Таким якими і ваші прадіди 1000 років були. А в Україні вперше за 1000 років в цей час відкрилась можливість самому стати газдою і найняти собі наймитів. Причому не за конські гроші і без ризику, що вони тебе по судах затаскають.
Така можливість не буде вічною. Скоро все це зачиниться - зарплати вирівняються з європейськими. Ті хто створив якусь прибуткову структуру буде багатіти, а усі інші жити від зарплати до зарплати - витрачаючи більшу частину на страховки, податки, моргіджи, кредити за освіту і т.п.
І вас не встидає від того що вперше за 1000 років вам одному лише з усіх ваших предків і нащадків випала можливість змінити свій соціальний статус, а ви замість цього вибрали ковбасу?
Набір слів. Shaman, переставайте приймати 100 гр. після зміни.
барабашов написав:rjkz Недопонял - бизнес в ауте у вас как у нас, от того что оборот падает, и народ кроме еды и чего-то на распродажах ничего не покупает, или от зажатого и дорогого кредитования? Вам лично зарплату или что там у вас режут или норм? Или вы в окологосструктурах работаете?
Бизнес - этто не всегда продажа чего-нибудь ненужного. Зачастую, особенно тут, это услуги. Например, перевозки, ремонты, стройки, риелторы и тд. Или какие-то инфраструктурные проекты. Все режется, все в засаде. Собственно, такие условия и создаются намеренно, чтобы люди не тратили дденьги. Если у людей бабло лежит на счетах или на худой конец на сток маркете, то они не в обороте и соответственно снижают инфляцию, но и экономика охладевает. Зарплату не поднимали несколько лет. В этом году символически приподняли, но зато всего до хрена посрезали. Сотрудники увольняются, новых берут на мЕньшие зарплаты. Собственно, не удивлюсь если и меня уйдут и возьмут кого-то на меньшие деньги.
Faceless написав:Ніхто нічого по зарахуванням на карти не рахує, бо ні які структури не мають таких консолідованих даних. Є тільки агреговані цифри звітності з яких взагалі нічого не вирахуєш, бо там все вкупі перемішано, а орієнтуватися на виплати по зарплатним проєктам це та сама туфта що і держстатистика по офіційно оформленим
Це по податках дані навряд чи мають, а ось по картках - легко. Бо усі ці візи і мастеркарди дають звітність по країнам.
Агреговану, і тут без всяких віз і мастерів, банки подають брутто обороти по картрахункам. І ця цифра до дупи, бо не всі зарахування є доходами, купа грошей ганяється між рахунками.
Між рахунками може і ганяється, але є ж фізичні витрати - і це все легко обчислити по геолокаціях проплат.
Така сама дурня оцінювати кількість населення по активних сім картках - у купи людей по 3-4 номери, ціла купа технічних сімок, і це сміття а не дані
Так а номери-то поповнюються з карток. Якщо декілька номерів поповнюється з з однієї картки, то звісно що це 1 людина, якщо ці номери постійно ще й до одних тих самих вишок підключаються.
Ви що гатаєте, що в політбюро ідіоти сидять?(с)))
То все штучний інтелект обчислює за долі секунд і доволі точно.
2587715 написав:Так а номери-то поповнюються з карток. Якщо декілька номерів поповнюється з з однієї картки, то звісно що це 1 людина, якщо ці номери постійно ще й до одних тих самих вишок підключаються.
Не факт. Один человек может пополнять телефоны всей семьи, что достаточно часто происходит.
А если один номер пополняется постоянно с разных карт?
2587715 написав:[quote="5814372:Faceless"]Ніхто нічого по зарахуванням на карти не рахує, бо ні які структури не мають таких консолідованих даних. Є тільки агреговані цифри звітності з яких взагалі нічого не вирахуєш, бо там все вкупі перемішано, а орієнтуватися на виплати по зарплатним проєктам це та сама туфта що і держстатистика по офіційно оформленим
Це по податках дані навряд чи мають, а ось по картках - легко. Бо усі ці візи і мастеркарди дають звітність по країнам.
Агреговану, і тут без всяких віз і мастерів, банки подають брутто обороти по картрахункам. І ця цифра до дупи, бо не всі зарахування є доходами, купа грошей ганяється між рахунками.
Між рахунками може і ганяється, але є ж фізичні витрати - і це все легко обчислити по геолокаціях проплат.
Така сама дурня оцінювати кількість населення по активних сім картках - у купи людей по 3-4 номери, ціла купа технічних сімок, і це сміття а не дані
Так а номери-то поповнюються з карток. Якщо декілька номерів поповнюється з з однієї картки, то звісно що це 1 людина, якщо ці номери постійно ще й до одних тих самих вишок підключаються.
Ви що гатаєте, що в політбюро ідіоти сидять?(с)))
То все штучний інтелект обчислює за долі секунд і доволі точно.[/quote]Фізичні витрати не дорівнюють доходам, це невдалий підхід для оцінки доходів. Заощадження і розрахунки готівкою ви так не врахуєте.
Оператор не може оцінити, з якої картки поповняється номер. Мало того, є купа сервісів поповнення через всілякі термінали без картки. Та й якби були, поповнення номеру з однієї картки не означає, що номер належить одній особі.
І в політбюро ідіотів вистачає. І ШІ тут взагалі ні до чого
Знову ж розгляну мій приклад в якому одні й ті ж гроші будуть пораховані кілька разів: 1. Отримав зарплату на Приват, зняв готівкою 2. В терміналі поповнив Моно, переказав на Райфайзен 3. Купив $, зняв готівку 5. Вніс готівку $ в Сенс і купив ОВДП. 6. Зняв ОВДП готівкою $ після виплати.
p.s. в Європі чомусь такий патерн поведінки не дуже подобається банкам
Дюрі-бачі написав:А потім скромний психіатр купує 3 квартири і 4 BMW, а по статистиці він бідніший за половину Українців...
Куди там бідному психіатру до Вашого сусіда
Найбільшого забудовника Закарпаття підозрюють у несплаті 40 млн грн податків Бізнесмену загрожує до 425 тис. грн штрафу з конфіскацією майна Відомого забудовника на Закарпатті Степана Гозду підозрюють в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Степан Гозда є очільником Закарпатської обласної іудейської громади. https://zaxid.net/na_zakarpatti_vidomog ... v_n1602327
Дюрі-бачі написав:Все питання як рахувати той індекс. У тих методологіях, які я зустрічав, не рахують ні доходи ФОП, ні те, що "колядують" чи "збирають на дрони"... А при такому підрахунку, скажімо, я маю зарплату х0.7 від середньої, а не х4, а кум взагалі мав мінімалку, як і всі ІТ-шники ...
Рахують по зарахуванням на карти. Податки - то вже власна справа кожного платить чи не платить.
Ніхто нічого по зарахуванням на карти не рахує, бо ні які структури не мають таких консолідованих даних. Є тільки агреговані цифри звітності з яких взагалі нічого не вирахуєш, бо там все вкупі перемішано, а орієнтуватися на виплати по зарплатним проєктам це та сама туфта що і держстатистика по офіційно оформленим
є різні методики підрахунку ВВП, маючи кількість населення, можна порахувати GDP per capita а там вже і до PPP недалеко
jump написав:Найбільшого забудовника Закарпаття підозрюють у несплаті 40 млн грн податків Бізнесмену загрожує до 425 тис. грн штрафу з конфіскацією майна Відомого забудовника на Закарпатті Степана Гозду підозрюють в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. який пейсатий красень
Ніби-то він один такий. Абсолютна більшість забудовників вимагала щось на кшталт "Давай 50% на рахунок ТОВ "СупеДуперБуд" і решту готівкою або на рахунок ФОП за якісь там інформаційні послуги", ті хто брали оплату повністю -махлювали з витратами та іншими схемами. І що характерно - в черзі до них стояли і мєнти і податківці і чиновники з СБУ-ками - всі тихенько платили роблячи вигляд що нічого не розуміють. І це не тільки у будівельників - куди не подивись -у всіх по звітам близька до нуля прибутковість але чомусь вілли в Італії та стояки квартир. Достатньо сказати що добра половина зерна в Україні проходить за готівку, мова йде про десятки та сотні млрд. грн. Їздять тисячі фур та вагонів з тим чого в обліку немає, це все якось таможиться в портах, мільарди доларів безналу що зайшли в оплату переливаються в готівку яка йде на оплату зерна, взятки чиновникам та мєнтам і все ніби так і треба,ніхто нічого не бачить. Думаєте, з металом/рудою чи іншими природними копалинами якось по іншому ? А потім ті люди вдягають вишиванки і на камеру дають по 1000 грн на дрони.
ЗЫ. Прошу пардону за обилие технических деталей - но здесь вроде-бы достаточное количество людей "в теме".
Я абсолютно не в теме, но цены в Торонто не гуманные, а указанные зарплаты низковаты. Опять-же, не могу сказать за всю Омерику, но после курсов кюэй, мой товарищ и его классмейты нашли работы на примерно 100К в год. С дальнейшим ростом зарплат. Американских естественно.