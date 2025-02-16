Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2631263226332634> Додано: Нед 16 лют, 2025 18:57 Re: Еміграція, заробітчанство Это самая актуальная тема для ветки?

Ок, присоединюсь со своими 5 центами.

Для взрослого человека без детей эта тема не принципиальна в США - существуют люди ЛГБТ сообщества. МОгут на своем доме вывесить радужный флаг или на машине.

Могут ходить в футболке с соответствующей надписью.

Могут не скрываясь жить с партнером и заводить детей.

Они обычно никого не трогают.

Для кого-то могут быть не приятны сцены страстных поцелуев 2х бородатых дядек в магазине в очереди. Мне тут как-то писали что с чего это я в таком тоне о них. Тут себя почему-то традиционные пары так не ведут.

Реально, я не могу вспомнить молодого человека и девущку, которые-бы целовались (не чмок при встрече) прилюдно (кстати, в этом плане в Украине все более раскрепощенно себя чувствуют и я не считаю это предосудительным, наоборот, любовь - прекрасное чувство и не стоит это чувство скрывать).

Тут не запрещены поцелуи в публичных местах, но почему-то я такого не видел. Совершенно. Кроме описанного случая.

А вот для традиционных семей с детьми школьного возраста есть некоторая доля беспокойства в том, что в школах проводятся мероприятия на эту тему в диапазоне от "есть люди ЛГБТ сообщества, они такие-же люди как остальные и имеют те-же права" до "ЛГБТ - это очень круто и лучше чем традиционные отношения. Мальчик, подумай хорошенько, может ты чувствуешь себя девочкой? Может тебе родители запрещают одевать женскую одежду? Может они ущемляют твои права? Так мы защитим твое право быть тем, кем ты себя чувствуещь, а родителей можно лишить родительских прав. Может ты хочешь поменять пол? Наш (...)самый демократический штат поможет тебе в этом. Ничего что ты несовершеннолетний и твои родители против (и ты не задумывался об этом пока мы не начали тебе отравлять мозг этой х.ней). Мы сделаем все чтобы разрушить твою семью и привлечь тебя в ЛГБТ сообщество".

Ну и конечно тут "свобода слова", но она своеобразная.

Я знаю 2 случая (один пересказан женой, услышавшей от мамы непосредственного участника событий, второй - от женщины, чья начальница - мама участника событий). Оба случая с детьми в хай скул.

1. НЙ. Школа в которую мы думали подаваться в числе прочих. В списке мы ее оставили, но последней. Парень на уроке по математике, когда учитель начал пропаганду ЛГБТ, сказал "Сейчас урок математики, а не пропаганды ЛГБТ, давайте вернемся к предмету".

В результате все перекрутили так, что он выступал против ЛГБТ и едва не отчислили из школы. Семье назначили серию апойтментов со школьным психологом (Дюри бачи описал подобную ситуацию в Германии). Парня едва не отчислили из школы и в последствии он стал объектом придирок со стороны директора. Фактически родители пытались перевести его в частную школу, но как я понял, семья не имеет финансовой возможности. Тут такая система, что когда ребенок идет в хай скул, то может подаваться в разные, в разных локациях. Но если он уже пошел в хайскул, то перейти может только по зоне или в частную.

2. Очень небедная семья. Для того, чтобы ребенок пошел в хорошую хайскул, продала дом на Манхеттен бич (очень дорогой район, дома (в состоянии под снос) от миллиона и до десятков миллионов. И купила дом в Берген каунти НДж (Этот городок до поры до времени мы рассматривали как место возможного жительства, в первую очередь из-за школ). И ребенок пошел в местную хайскул. Как-то на уроке (не знаю каком и почему, но почему-то постоянно эта тема поднимается) почему-то опять зашла речь о ЛГБТ и он буквально сказал следующее ("Я не считаю, что п....расы - это правильно") в результате, скандал, речь шла об исключении из школы (я так понимаю, что не смогли этого сделать из-за того, что хайсскул там одна (то есть, в зональную его перевести не могли, так как это она и была), а ребенок имеет право на школьное образование). Но после этого со стороны учителей очень холодное отношение, а самое неприятное для подростка - бойкот со стороны одноклассников и друзей. То есть, они приехал туда в подростковом возрасте из Южного Бруклина, где преобладает белое население из стран б.совка и идеи ЛГБТ не очень популярны и в школах ограничиваются "ЛГБТ - тоже люди, галочку поставили по пропаганде" в локацию с, как тут говорят, либеральными взглядами, где дети выросли с элементари скул (именно там начинаются дни ЛГБТ сообщества).

И именно эта тема и никакая другая заставляет выходцев из стран бСССр и таких религиозных как Польша, голосовать за республиканцев. И это одна из важнейших причин для переезда в республиканские штаты.

Возможно, сейчас этот пост будут критиковать или люди, чьим детям такое не грозит или кто относится к ЛГБТ сообшеству.

Я персонально абсолютно нормально отношусь к существованию людей этого сообшества, но не приемлю навязывания себе и своим детям этого.

В Киеве у нас была знакомая нетрадиционная семья и родственник моего друга, вхожие в наш дом, мы сидели за одним столом. Так что этого вида ксенофобии у нас нет. Просто мы - не ЛГБТ и не хотим ими быть, как нас не агитируй. rjkz

Повідомлень: 16968 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8479 раз. Подякували: 5339 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2025 19:18 rjkz написав: Но после этого со стороны учителей очень холодное отношение, а самое неприятное для подростка - бойкот со стороны одноклассников и друзей. Но после этого со стороны учителей очень холодное отношение, а самое неприятное для подростка - бойкот со стороны одноклассников и друзей. ваш контент не 1й раз шокирует (где вы этому учились?). по факту толертантность к лгбт переросла в хейт тех кто этих лгбт не понимает. И чем одно лучше другого? Явление не новое. В своё время психологи начали бороться за права детей, доборолись до того что ребенок может вызвать специальную полицию и пожаловаться на родителей. Физ.наказания в пример не берём, жалобы могут быть на запреты (чаще всего) или нарушения "личного пространства". По факту мало кто этим правом пользуется, тем не менее случаи шантажа детьми родителей были (инфа из прессы конечно) ваш контент не 1й раз шокирует (где вы этому учились?). по факту толертантность к лгбт переросла в хейт тех кто этих лгбт не понимает. И чем одно лучше другого? Явление не новое. В своё время психологи начали бороться за права детей, доборолись до того что ребенок может вызвать специальную полицию и пожаловаться на родителей. Физ.наказания в пример не берём, жалобы могут быть на запреты (чаще всего) или нарушения "личного пространства". По факту мало кто этим правом пользуется, тем не менее случаи шантажа детьми родителей были (инфа из прессы конечно) Wirująświatła

Повідомлень: 28153 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2428 раз. Подякували: 3411 раз. Профіль 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2025 20:19 Wirująświatła написав: rjkz написав: Но после этого со стороны учителей очень холодное отношение, а самое неприятное для подростка - бойкот со стороны одноклассников и друзей. Но после этого со стороны учителей очень холодное отношение, а самое неприятное для подростка - бойкот со стороны одноклассников и друзей. ваш контент не 1й раз шокирует (где вы этому учились?). по факту толертантность к лгбт переросла в хейт тех кто этих лгбт не понимает. И чем одно лучше другого? Явление не новое. В своё время психологи начали бороться за права детей, доборолись до того что ребенок может вызвать специальную полицию и пожаловаться на родителей. Физ.наказания в пример не берём, жалобы могут быть на запреты (чаще всего) или нарушения "личного пространства". По факту мало кто этим правом пользуется, тем не менее случаи шантажа детьми родителей были (инфа из прессы конечно) ваш контент не 1й раз шокирует (где вы этому учились?). по факту толертантность к лгбт переросла в хейт тех кто этих лгбт не понимает. И чем одно лучше другого? Явление не новое. В своё время психологи начали бороться за права детей, доборолись до того что ребенок может вызвать специальную полицию и пожаловаться на родителей. Физ.наказания в пример не берём, жалобы могут быть на запреты (чаще всего) или нарушения "личного пространства". По факту мало кто этим правом пользуется, тем не менее случаи шантажа детьми родителей были (инфа из прессы конечно)



К сожалению, тут такое тоже есть.

Если ребенок приходит в школу с синяком (даже не с синякаМИ), например, на руке, то его в очень ласковой форме выспрашивают "Ой, а что у тебя с ручкой? Это не родители сделали?"

И тут лучше был-бы комментарий Витальена, но и от себя могу сказать, что ребенок, и чем младше, тем он менее готов сказать "нет" взрослому человеку, к тому-же учителю, которого его приучали слушаться/подчиняться.

В результате, может быть разрушена семья и поломаны судьбы.

Даже в самой дружной и блогополучной семье, с любящими друг друга родителями и детьми, особенно, когда детей несколько, могут быть ситуации, когда просто расшалившегося ребенка, который, например, создает угрозу для другого ребенка, надо взять за руку и вывести в другую комнату. Учитывая, что кожа детей очень тонкая и нежная, а он может руку пытаться вырвать так как, естественно, ему не нравится, что ему это не разрешают, то могут остаться следы.

Ребенок забудет об этом через 5 минут, но в школе это может получить нежелательное продолжение.

В результате, родители бояться оказывать даже минимальное физическое воздействие на детей (я против физического наказания категорически и не применяю его, в нашей семье вообще нет физического насилия, но это не просто дается и тут большой вопрос - стоят ли такие нервы родителей, скажем, шлепка пониже спины ребенка (вроде как минимально разрешенное воздействие, но мы это не практикуем). Да, отвлекся, так вот, в результате, дети выходят из под родительского контроля. И вернуть их психологическими методами не всем под силу. Потом дети становятся социально неблогополучными и подпадают под влияние погубных моделей поведения. А все можно остановить в раннем возрасте. И у нормальных родителей будут вырастать нормальные дети.

В большинстве своем, дети выходцев из стран бссср и Китая - лучше учатся в школах, поступают в вузы и потом имеют хорошие работы. Традиции некоторого давления (я не говорю о физическом) на детей, чтобы привить им ответственное отношение к учебе и работе традиционны в этих социальных группах.

В большинстве именно американских семей дети, да, любимы, не буду отрицать, но им позволительно практически все. И, такое ощущение, что им предстоит пройти естественный отбор - или ребенок САМ станет успешным успехом или будет спать под мостом в коробке или в тюрьме или еще где. Да, возможно, такой естественный отбор полезен для общества. Но для нормального родителя небезразлична судьба именно ЕГО ребенка, а не абстрактного среднестатистического. К сожалению, тут такое тоже есть.Если ребенок приходит в школу с синяком (даже не с синякаМИ), например, на руке, то его в очень ласковой форме выспрашивают "Ой, а что у тебя с ручкой? Это не родители сделали?"И тут лучше был-бы комментарий Витальена, но и от себя могу сказать, что ребенок, и чем младше, тем он менее готов сказать "нет" взрослому человеку, к тому-же учителю, которого его приучали слушаться/подчиняться.В результате, может быть разрушена семья и поломаны судьбы.Даже в самой дружной и блогополучной семье, с любящими друг друга родителями и детьми, особенно, когда детей несколько, могут быть ситуации, когда просто расшалившегося ребенка, который, например, создает угрозу для другого ребенка, надо взять за руку и вывести в другую комнату. Учитывая, что кожа детей очень тонкая и нежная, а он может руку пытаться вырвать так как, естественно, ему не нравится, что ему это не разрешают, то могут остаться следы.Ребенок забудет об этом через 5 минут, но в школе это может получить нежелательное продолжение.В результате, родители бояться оказывать даже минимальное физическое воздействие на детей (я против физического наказания категорически и не применяю его, в нашей семье вообще нет физического насилия, но это не просто дается и тут большой вопрос - стоят ли такие нервы родителей, скажем, шлепка пониже спины ребенка (вроде как минимально разрешенное воздействие, но мы это не практикуем). Да, отвлекся, так вот, в результате, дети выходят из под родительского контроля. И вернуть их психологическими методами не всем под силу. Потом дети становятся социально неблогополучными и подпадают под влияние погубных моделей поведения. А все можно остановить в раннем возрасте. И у нормальных родителей будут вырастать нормальные дети.В большинстве своем, дети выходцев из стран бссср и Китая - лучше учатся в школах, поступают в вузы и потом имеют хорошие работы. Традиции некоторого давления (я не говорю о физическом) на детей, чтобы привить им ответственное отношение к учебе и работе традиционны в этих социальных группах.В большинстве именно американских семей дети, да, любимы, не буду отрицать, но им позволительно практически все. И, такое ощущение, что им предстоит пройти естественный отбор - или ребенок САМ станет успешным успехом или будет спать под мостом в коробке или в тюрьме или еще где. Да, возможно, такой естественный отбор полезен для общества. Но для нормального родителя небезразлична судьба именно ЕГО ребенка, а не абстрактного среднестатистического. rjkz

Повідомлень: 16968 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8479 раз. Подякували: 5339 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2025 20:32 rjkz написав: Традиции некоторого давления (я не говорю о физическом) на детей, чтобы привить им ответственное отношение к учебе и работе традиционны в этих социальных группах. Традиции некоторого давления (я не говорю о физическом) на детей, чтобы привить им ответственное отношение к учебе и работе традиционны в этих социальных группах. это не давление а рамки. они могут быть очень мягкими если их не пытаться пробивать, но вмиг станут жёсткими для желающих пробить. Например курение. Не секрет что многие подростки курят. Дурное влияние общества и окружения. rjkz написав: В большинстве именно американских семей дети, да, любимы, не буду отрицать, но им позволительно практически все. И, такое ощущение, что им предстоит пройти естественный отбор - или ребенок САМ станет успешным успехом или будет спать под мостом в коробке или в тюрьме или еще где. В большинстве именно американских семей дети, да, любимы, не буду отрицать, но им позволительно практически все. И, такое ощущение, что им предстоит пройти естественный отбор - или ребенок САМ станет успешным успехом или будет спать под мостом в коробке или в тюрьме или еще где. в советской школе были обмены учениками, с нашего класса один уехал в США и от них к нам прислали балбеса 13л. Мы офигели от его развязанности. Он без проблем шутил на пошлые темы, мог на уроке что то крикнуть, рассмеяться или просто встать и выйти. Сначала все хотели с ним дружить, но через месяц учителям пришлось уговаривать, чтобы кто то с ним шел со школы (ради его безопасности). Дружить он категорически не умел и было ощущение что общался сам с собой. То есть никем и ничем не интересовался. Там все такие?? rjkz написав: И тут лучше был-бы комментарий Витальена, И тут лучше был-бы комментарий Витальена, я и есть тот старый добрый Виталлиан) это не давление а рамки. они могут быть очень мягкими если их не пытаться пробивать, но вмиг станут жёсткими для желающих пробить. Например курение. Не секрет что многие подростки курят. Дурное влияние общества и окружения.в советской школе были обмены учениками, с нашего класса один уехал в США и от них к нам прислали балбеса 13л. Мы офигели от его развязанности. Он без проблем шутил на пошлые темы, мог на уроке что то крикнуть, рассмеяться или просто встать и выйти. Сначала все хотели с ним дружить, но через месяц учителям пришлось уговаривать, чтобы кто то с ним шел со школы (ради его безопасности). Дружить он категорически не умел и было ощущение что общался сам с собой. То есть никем и ничем не интересовался. Там все такие??я и есть тот старый добрый Виталлиан) Wirująświatła

Повідомлень: 28153 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2428 раз. Подякували: 3411 раз. Профіль 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2025 20:57 Wirująświatła написав: rjkz написав: Традиции некоторого давления (я не говорю о физическом) на детей, чтобы привить им ответственное отношение к учебе и работе традиционны в этих социальных группах. Традиции некоторого давления (я не говорю о физическом) на детей, чтобы привить им ответственное отношение к учебе и работе традиционны в этих социальных группах. это не давление а рамки. они могут быть очень мягкими если их не пытаться пробивать, но вмиг станут жёсткими для желающих пробить. Например курение. Не секрет что многие подростки курят. Дурное влияние общества и окружения. rjkz написав: В большинстве именно американских семей дети, да, любимы, не буду отрицать, но им позволительно практически все. И, такое ощущение, что им предстоит пройти естественный отбор - или ребенок САМ станет успешным успехом или будет спать под мостом в коробке или в тюрьме или еще где. В большинстве именно американских семей дети, да, любимы, не буду отрицать, но им позволительно практически все. И, такое ощущение, что им предстоит пройти естественный отбор - или ребенок САМ станет успешным успехом или будет спать под мостом в коробке или в тюрьме или еще где. в советской школе были обмены учениками, с нашего класса один уехал в США и от них к нам прислали балбеса 13л. Мы офигели от его развязанности. Он без проблем шутил на пошлые темы, мог на уроке что то крикнуть, рассмеяться или просто встать и выйти. Сначала все хотели с ним дружить, но через месяц учителям пришлось уговаривать, чтобы кто то с ним шел со школы (ради его безопасности). Дружить он категорически не умел и было ощущение что общался сам с собой. То есть никем и ничем не интересовался. Там все такие?? rjkz написав: И тут лучше был-бы комментарий Витальена, И тут лучше был-бы комментарий Витальена, я и есть тот старый добрый Виталлиан) это не давление а рамки. они могут быть очень мягкими если их не пытаться пробивать, но вмиг станут жёсткими для желающих пробить. Например курение. Не секрет что многие подростки курят. Дурное влияние общества и окружения.в советской школе были обмены учениками, с нашего класса один уехал в США и от них к нам прислали балбеса 13л. Мы офигели от его развязанности. Он без проблем шутил на пошлые темы, мог на уроке что то крикнуть, рассмеяться или просто встать и выйти. Сначала все хотели с ним дружить, но через месяц учителям пришлось уговаривать, чтобы кто то с ним шел со школы (ради его безопасности). Дружить он категорически не умел и было ощущение что общался сам с собой. То есть никем и ничем не интересовался. Там все такие??я и есть тот старый добрый Виталлиан)



Рад снова встретить ))

Да, тут дети растут в концепции вседозволенности.

Еще раз, уже говорил, мне не раз тут говорили, самое главное слово "Ай" (I), то есть Я.

Дети вырастают с этой "доктриной", становятся родителями с этим.

Трудно найти общий язык в семье эгоистов, когда никто не поступается своими желаниями и интересами. О какой ответственности родителей перед детьми может идти речь, если они всегда привыкли думать только о себе? Как может существовать в гармонии семейная пара, если не готов что-то делать или чем-то жертвовать ради (по идее) любимого человека?

Я не могу переносить это на каждую семью, но говорю о том явлении, которое вижу и оно создает ощущение массовости.

Так-же как не могу говорить, что все украинские (к примеру) семьи полны любви, гармонии и заботы о своих детях и супругах.

Так-же слышал, что в японских и еврейских семьях принято до определенного возраста разрешать детям все и после ставятся довольно жесткие рамки.

Везде есть свои устои и традиции.

Опять-же, есть народы, где допустимы и даже приветствуются ранние браки (тут была история про ребят из Закарпатья). Вспомнился стендап Леры Мондзюк "Лера, ты собираешься идти на выпускной одна? Без мужа?" Я не много был в Закарпатье, но у моего отца был друг в Прикарпатье. Сын его дочери (примерно моей ровестницы) заканчивал университет в Бельгии примерно в то время, когда я в первый раз стал отцом (да, у меня не ранние дети, но и не очень поздние).

В Индии есть свои, для нас шокирующие, традиции ранних браков.

И что? Всех индусов, кто въехал на территорию ЕС, кто вышел замуж/женился в возрасте 8-9 лет в тюрьму? И почему сажают мужчин? Почему если оба несовершеннолетние, то по умолчанию, девушка - жертва? У меня в классе когда-то была ситуация, когда несколько девочек (6-й класс) совершили сексуальные действия (не в курсе в какой форме) с одноклассником. Не уверен, что он был против. Но кто жертва в данной ситуации? Рад снова встретить))Да, тут дети растут в концепции вседозволенности.Еще раз, уже говорил, мне не раз тут говорили, самое главное слово "Ай" (I), то есть Я.Дети вырастают с этой "доктриной", становятся родителями с этим.Трудно найти общий язык в семье эгоистов, когда никто не поступается своими желаниями и интересами. О какой ответственности родителей перед детьми может идти речь, если они всегда привыкли думать только о себе? Как может существовать в гармонии семейная пара, если не готов что-то делать или чем-то жертвовать ради (по идее) любимого человека?Я не могу переносить это на каждую семью, но говорю о том явлении, которое вижу и оно создает ощущение массовости.Так-же как не могу говорить, что все украинские (к примеру) семьи полны любви, гармонии и заботы о своих детях и супругах.Так-же слышал, что в японских и еврейских семьях принято до определенного возраста разрешать детям все и после ставятся довольно жесткие рамки.Везде есть свои устои и традиции.Опять-же, есть народы, где допустимы и даже приветствуются ранние браки (тут была история про ребят из Закарпатья). Вспомнился стендап Леры Мондзюк "Лера, ты собираешься идти на выпускной одна? Без мужа?" Я не много был в Закарпатье, но у моего отца был друг в Прикарпатье. Сын его дочери (примерно моей ровестницы) заканчивал университет в Бельгии примерно в то время, когда я в первый раз стал отцом (да, у меня не ранние дети, но и не очень поздние).В Индии есть свои, для нас шокирующие, традиции ранних браков.И что? Всех индусов, кто въехал на территорию ЕС, кто вышел замуж/женился в возрасте 8-9 лет в тюрьму? И почему сажают мужчин? Почему если оба несовершеннолетние, то по умолчанию, девушка - жертва? У меня в классе когда-то была ситуация, когда несколько девочек (6-й класс) совершили сексуальные действия (не в курсе в какой форме) с одноклассником. Не уверен, что он был против. Но кто жертва в данной ситуации? rjkz

Повідомлень: 16968 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8479 раз. Подякували: 5339 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2025 21:09 rjkz написав: Рад снова встретить Рад снова встретить взаимно

rjkz написав: Всех индусов, кто въехал на территорию ЕС, кто вышел замуж/женился в возрасте 8-9 лет в тюрьму? И почему сажают мужчин? Почему если оба несовершеннолетние, то по умолчанию, девушка - жертва? У меня в классе когда-то была ситуация, когда несколько девочек (6-й класс) совершили сексуальные действия (не в курсе в какой форме) с одноклассником. Не уверен, что он был против. Но кто жертва в данной ситуации? Всех индусов, кто въехал на территорию ЕС, кто вышел замуж/женился в возрасте 8-9 лет в тюрьму? И почему сажают мужчин? Почему если оба несовершеннолетние, то по умолчанию, девушка - жертва? У меня в классе когда-то была ситуация, когда несколько девочек (6-й класс) совершили сексуальные действия (не в курсе в какой форме) с одноклассником. Не уверен, что он был против. Но кто жертва в данной ситуации? вы мыслите как проф.психолог. Разница между мужчинами и женщинами - огромная. Тут целые споры были... про гендерные роли. Я говорил что они установлены природой, мне отвечали что цивилизация их "пересмотрела в сторону либеральности".



https://libr.msu.by/bitstream/123456789 ... /4266m.pdf



с 26й страницы



и тогда диллема. либо гендерное равенство и женщина тоже может совершить акт насилия над подростком/мужчиной (например через обман или другую невербальную агрессию). Или признаем, что в силу разных гендерных ролей/позиций равенство невозможно. Выход придётся найти... Висеть в воздухе этот вопрос не может.



по детям есть любопытная монография написанная некто Шацким в начале 20 века! (макаренко у него передрал все основные идеи - воспитание трудом и воспитание коллективом). чем она интересная? сколько всего ценного мы потеряли, (условно) забрав у детей ту свободу (или если точнее незарегулированность).



У детей начала 20века был минимум правил обязательных к выполнению. Не то чтобы ребенку позволялось всё, скорее почти всё. Концепции воспитания как таковой не было. Там даже есть отрывок про детей которые бросили школу, но в подмастерья их еще не брали. Они шли на улицу и начинали жить по её законам. Каким можно себе представить. И никто их родителей не таскал по полициям, не угрожал отнять детей/лишить родительских прав. Общество принимало уличную шпану за норму.



http://dugward.ru/library/chatskiy/chat ... .html#tret



Потом гайки начали затягивать и в итоге так их перетянули, что современный ребенок по сутт зарегулирован с ног до головы. это низзя, то низзя. rjkz написав: Да, тут дети растут в концепции вседозволенности. Да, тут дети растут в концепции вседозволенности. неужели подросток 13 лет может водитьидружбу с мужсинами - женщинами 20-30 л и никто не будет возражать? например на почве общих интересов, музыка, туризм, йога. Шото сильно сомневаюсь.



да появилось много новых соблазнов, любая инфа стала доступной, но тепличность не делает вид сильнее. и с этим тоже надо будет шото решать. либо отпускать гайки либо хз взаимновы мыслите как проф.психолог. Разница между мужчинами и женщинами - огромная. Тут целые споры были... про гендерные роли. Я говорил что они установлены природой, мне отвечали что цивилизация их "пересмотрела в сторону либеральности".с 26й страницыи тогда диллема. либо гендерное равенство и женщина тоже может совершить акт насилия над подростком/мужчиной (например через обман или другую невербальную агрессию). Или признаем, что в силу разных гендерных ролей/позиций равенство невозможно. Выход придётся найти... Висеть в воздухе этот вопрос не может.по детям есть любопытная монография написанная некто Шацким в начале 20 века! (макаренко у него передрал все основные идеи - воспитание трудом и воспитание коллективом). чем она интересная? сколько всего ценного мы потеряли, (условно) забрав у детей ту свободу (или если точнее незарегулированность).У детей начала 20века был минимум правил обязательных к выполнению. Не то чтобы ребенку позволялось всё, скорее почти всё. Концепции воспитания как таковой не было. Там даже есть отрывок про детей которые бросили школу, но в подмастерья их еще не брали. Они шли на улицу и начинали жить по её законам. Каким можно себе представить. И никто их родителей не таскал по полициям, не угрожал отнять детей/лишить родительских прав. Общество принимало уличную шпану за норму.Потом гайки начали затягивать и в итоге так их перетянули, что современный ребенок по сутт зарегулирован с ног до головы. это низзя, то низзя.неужели подросток 13 лет может водитьидружбу с мужсинами - женщинами 20-30 л и никто не будет возражать? например на почве общих интересов, музыка, туризм, йога. Шото сильно сомневаюсь.да появилось много новых соблазнов, любая инфа стала доступной, но тепличность не делает вид сильнее. и с этим тоже надо будет шото решать. либо отпускать гайки либо хз Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 16 лют, 2025 21:31, всього редагувалось 3 разів. Wirująświatła

Повідомлень: 28153 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2428 раз. Подякували: 3411 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2025 21:22 Цитата з допису rjkz: «Везде есть свои устои и традиции.» Все вірно!

Ця тема для цієї гілки на мою думку актуальна в смислі обʼєктивного висвітлення фактів - в тому числі життя за кордоном.



Викривлення фактів полягає тільки в тому, що ніби-то у них там тільки збоченці, а у нас (в Україні) тільки правовірні православні.

Насправді - на мою думку - і там, і там люди та їх погляди - однакові що на одному боці Земноі кулі, що на іншому.

Все питання у свободі висвітлення тієї чи іншої проблеми чи явища.

Два приклади:

Приклад 1. Десь 10 років ніяк не спілкувалися з університетським товаришем, хоча до того були досить тісні звʼязки: разом - і ще третій товариш - регулярно ходили в плавальний басейн.

Відновив контакти. Нормальна людина. Працює зараз на дуже відповідальній посаді в Укрзалізниці.

Так ось: признався, що він з жінкою - нудисти, відвідують нудистські пляжі ледь не по всьому світові, навіть були десь там на Карибах.

Ну ось так: вдень відповідає за життя тисяч пасажирів українських потягів - часто під дією Шахедів, а вночі з жінкою планують подорож на черговий нудистський пляж.

Мають двох синів, нормальна адекватна українська родина.



Приклад 2. Історія була років 20 тому. Мав я компаньйона в досить прибутковому бізнесі. Багато часу проводили з компаньоном і в офісі, і в квартирах наших, і з жінками нашими, і планували подальшу роботу, і перераховували разом гроші майже мішками, знали одне про одного все на світі.

Не все на світі. Компаньйон мій признався якось, що коли служив в армії, то мав дуже нетрадиційні відносини із підлеглими солдатами. Як «актив». Я повірити не міг. Навіть перепитав декілька разів на тему «Не може бути!»

Але подробиці переконали мене, що це могло мати місце.



Таким чином, панове, коли розказуємо про засилля геїв і не геїв ДЕСЬ, то знайте, що те саме, або не те саме, а схоже, або аналогічне, або близьке є ПОРУЧ. Просто те, що поруч, не помічаємо.

Просто є суспільства чесні і відкриті, а є те, що назвається словом «Фарисеї».

Що означає слово фарисей?

Із словника:

«Лицемірна людина; ханжа».



Так що будемо дивитися на всі ці речі простіше.

Не ці питання повинні турбувати українців в ці дні.

Ой, не ті… akurt

Повідомлень: 10559 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3924 раз. Подякували: 1378 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2025 21:30 Wirująświatła написав: rjkz написав: Рад снова встретить Рад снова встретить взаимно

rjkz написав: Всех индусов, кто въехал на территорию ЕС, кто вышел замуж/женился в возрасте 8-9 лет в тюрьму? И почему сажают мужчин? Почему если оба несовершеннолетние, то по умолчанию, девушка - жертва? У меня в классе когда-то была ситуация, когда несколько девочек (6-й класс) совершили сексуальные действия (не в курсе в какой форме) с одноклассником. Не уверен, что он был против. Но кто жертва в данной ситуации? Всех индусов, кто въехал на территорию ЕС, кто вышел замуж/женился в возрасте 8-9 лет в тюрьму? И почему сажают мужчин? Почему если оба несовершеннолетние, то по умолчанию, девушка - жертва? У меня в классе когда-то была ситуация, когда несколько девочек (6-й класс) совершили сексуальные действия (не в курсе в какой форме) с одноклассником. Не уверен, что он был против. Но кто жертва в данной ситуации? я вам поражаюсь (терпеть не могу комплиментов), но вы мыслите как проф.психолог. Разница между мужчинами и женщинами - огромная. Тут целые споры были... про гендерные роли. Я говорил что они установлены природой, мне отвечали что цивилизация их "пересмотрела в сторону либеральности".



https://libr.msu.by/bitstream/123456789 ... /4266m.pdf



с 26й страницы



и тогда диллема. либо гендерное равенство и женщина тоже может совершить акт насилия над подростком/мужчиной (например через обман или другую невербальную агрессию). Или признаем, что в силу разных гендерных ролей/позиций равенство невозможно. Выход придётся найти...



по детям есть любопытная книженция написанная в начале 20 века! чем она интересная? сколько всего ценного мы потеряли, (условно) забрав у детей свободу



http://dugward.ru/library/chatskiy/chat ... .html#tret



современный ребенок зарегулирован с ног до головы. это низзя, то низзя. да появилось много новых соблазнов, любая инфа стала доступной, но тепличность не делает вид сильнее. и с этим тоже надо будет шото решать. взаимноя вам поражаюсь (терпеть не могу комплиментов), но вы мыслите как проф.психолог. Разница между мужчинами и женщинами - огромная. Тут целые споры были... про гендерные роли. Я говорил что они установлены природой, мне отвечали что цивилизация их "пересмотрела в сторону либеральности".с 26й страницыи тогда диллема. либо гендерное равенство и женщина тоже может совершить акт насилия над подростком/мужчиной (например через обман или другую невербальную агрессию). Или признаем, что в силу разных гендерных ролей/позиций равенство невозможно. Выход придётся найти...по детям есть любопытная книженция написанная в начале 20 века! чем она интересная? сколько всего ценного мы потеряли, (условно) забрав у детей свободусовременный ребенок зарегулирован с ног до головы. это низзя, то низзя. да появилось много новых соблазнов, любая инфа стала доступной, но тепличность не делает вид сильнее. и с этим тоже надо будет шото решать.



Я согласен, что "тепличность не делает вид сильнее", но МЕНЯ в первую очередь волнуют МОИ дети.

Не теории старика Дарвина.

Если уж раз заговорил о стендапе, то вспоминается другой стендапер, который вспоминая свое детство ( и тут я с ним полностью согласен, так как и мое дожитие до взрослого возраста носило вероятностный характер), говорил о играх на стройке, прыжках со второго этажа в минвату, игры с карбидом и патронами в костер. И это и другое было в моем детстве.

И его слова"Да, может мои дети испортят глаза, играясь на планшете, но по крайней мере их у них будет два. А это больше, чем у некоторых моих друзей детства".

В какой-то мере он прав.

Соседский мальчик утонул. Может этого не произошло-бы если-бы его родители не боялись отпускать на пляж самого.

Мой одноклассник, после окончания школы уже, сгорел пьяный с сигаретой в постели.

Другой одноклассник стал рекетиром и его убили.

Еще один сверстник умер от передоза.

Два брата чуть помладше меня стали наркоманами и так отхерачили своего отца, что он навечно стал пациентом Павловки.

Еще один парень с нашего района (чуть старше меня) под дозой изнасиловал свою мать.

Это примеры "детей улицы". Все они курили с класса 3-5, алкоголь, а поотом и наркота.

Есть и другой пример - совсем домашний ребенок,круглый отличник, спортсмен, музыкант, с отличием закончил политех, когда стал жить самостоятельно, не смог найти себя в жизни, как-то женился, все время проводил за просмотром футбола под пиво.

Очевидно, как это обычно бывает, правильная модель где-то посредине. Я согласен, что "тепличность не делает вид сильнее", но МЕНЯ в первую очередь волнуют МОИ дети.Не теории старика Дарвина.Если уж раз заговорил о стендапе, то вспоминается другой стендапер, который вспоминая свое детство ( и тут я с ним полностью согласен, так как и мое дожитие до взрослого возраста носило вероятностный характер), говорил о играх на стройке, прыжках со второго этажа в минвату, игры с карбидом и патронами в костер. И это и другое было в моем детстве.И его слова"Да, может мои дети испортят глаза, играясь на планшете, но по крайней мере их у них будет два. А это больше, чем у некоторых моих друзей детства".В какой-то мере он прав.Соседский мальчик утонул. Может этого не произошло-бы если-бы его родители не боялись отпускать на пляж самого.Мой одноклассник, после окончания школы уже, сгорел пьяный с сигаретой в постели.Другой одноклассник стал рекетиром и его убили.Еще один сверстник умер от передоза.Два брата чуть помладше меня стали наркоманами и так отхерачили своего отца, что он навечно стал пациентом Павловки.Еще один парень с нашего района (чуть старше меня) под дозой изнасиловал свою мать.Это примеры "детей улицы". Все они курили с класса 3-5, алкоголь, а поотом и наркота.Есть и другой пример - совсем домашний ребенок,круглый отличник, спортсмен, музыкант, с отличием закончил политех, когда стал жить самостоятельно, не смог найти себя в жизни, как-то женился, все время проводил за просмотром футбола под пиво.Очевидно, как это обычно бывает, правильная модель где-то посредине. rjkz

Повідомлень: 16968 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8479 раз. Подякували: 5339 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2025 21:45 rjkz написав: Соседский мальчик утонул. Может этого не произошло-бы если-бы его родители не боялись отпускать на пляж самого. Соседский мальчик утонул. Может этого не произошло-бы если-бы его родители не боялись отпускать на пляж самого. мой друг детства утонул. мы были на дискотеке он начал нас уговаривать пойти на речку, ему все отказали, а он пошел один и утонул

rjkz написав: Мой одноклассник, после окончания школы уже, сгорел пьяный с сигаретой в постели. Мой одноклассник, после окончания школы уже, сгорел пьяный с сигаретой в постели. несколько моих одноклассников погибли в возрасте до 20 лет (после окончания школы) подробностей не знаю, мы не общались. Моего друга по вузу зарезали в его родном посёлке тоже не было и 20ти. rjkz написав: Это примеры "детей улицы". Все они курили с класса 3-5, алкоголь, а поотом и наркота. Это примеры "детей улицы". Все они курили с класса 3-5, алкоголь, а поотом и наркота. я тут много писал о себе. родители дали мне свободу в 13 лет (это было связано с переездом с рф в Украину на пмж). Переезд это всегда куча проблем, им было не до меня. Я занимал у родственников деньги покупал разный товар и с детским коллективом ПОД ЧУЖОЙ ФАМИЛИЕЙ ездил в польшу, торговал на базаре. В основном туда ездили ровесники побухать, позажигать с девушками. Потом ездил в москву за продуктами на дни рождения новый год и др Праздники. Как видите улица меня не испортила, а соблазнов было огогого. Девушки себя вели иначе, чем сейчас. Но был внутренний стоп и далеко наш взаимный интерес не заходил. Курить я начал только в вузе. Бросил в 2011. Наркоту не пробовал никогда. Пью очень мало и в основном хорошие коньяки по 20-30 грамм. Для вкуса



Контроль это иллюзия. Что могли сделать родители, чтобы одного моего друга не зарезали, а другой не утонул? При всём бесконечном горе (это были хорошие друзья) потери неизбежны. мой друг детства утонул. мы были на дискотеке он начал нас уговаривать пойти на речку, ему все отказали, а он пошел один и утонулнесколько моих одноклассников погибли в возрасте до 20 лет (после окончания школы) подробностей не знаю, мы не общались. Моего друга по вузу зарезали в его родном посёлке тоже не было и 20ти.я тут много писал о себе. родители дали мне свободу в 13 лет (это было связано с переездом с рф в Украину на пмж). Переезд это всегда куча проблем, им было не до меня. Я занимал у родственников деньги покупал разный товар и с детским коллективом ПОД ЧУЖОЙ ФАМИЛИЕЙ ездил в польшу, торговал на базаре. В основном туда ездили ровесники побухать, позажигать с девушками. Потом ездил в москву за продуктами на дни рождения новый год и др Праздники. Как видите улица меня не испортила, а соблазнов было огогого. Девушки себя вели иначе, чем сейчас. Но был внутренний стоп и далеко наш взаимный интерес не заходил. Курить я начал только в вузе. Бросил в 2011. Наркоту не пробовал никогда. Пью очень мало и в основном хорошие коньяки по 20-30 грамм. Для вкусаКонтроль это иллюзия. Что могли сделать родители, чтобы одного моего друга не зарезали, а другой не утонул? При всём бесконечном горе (это были хорошие друзья) потери неизбежны. Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 16 лют, 2025 21:58, всього редагувалось 2 разів. Wirująświatła

Повідомлень: 28153 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2428 раз. Подякували: 3411 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2025 21:45 Цікавий допис.

Щось подібне було і в можму житті.

Якось читав, що з точки зору біології на 100 дівчаток народжується 104 хлопчика.

Це статистика.

Але до 20 років життя цифри змінюються.

На 100 дівчаток залишається 97 хлопчиків.

Се ля ві.

Біологія… Соціологія. Умови життя… akurt

Повідомлень: 10559 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3924 раз. Подякували: 1378 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2631263226332634> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: asti Wirująświatła і 6 гостейМодератори: Faceless