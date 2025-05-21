Додано: Сер 21 тра, 2025 19:11

Панове! Цікава дискусія з приводу того, як можна (та як хочеться) та де хочеться когось одурити - в даному у випадку - державу Україна - але ця дискусія безплідна.



По-перше, на днях було ЧЕРГОВЕ роз’яснення Державної прикордонної служби щодо того, чи може приїхати на похорон батька, який загинув на фронті, син загиблого, який має як громадянство України, так і громадянство Ізраїлю. Приїхати з Ізраїлю. Може приїхати - але на території України він буде виконувати виключно закони України . Тобто... ну, ви зрозуміли...



По-друге, майже половину 2022 року та весь 2023 рік я за дорученням української діаспори проводив час як волонтер в Митній службі Туреччини, допомагаючи нашим українцям вирішувати питання реєстрації та постановки на облік автівок української реєстрації. Питань було багато - в тому числі можливі шалені штрафи за помилки у виконанні Митного кодексу Туреччини.

Старалися уберегти, роз’яснювали, як треба зробити вірно.



Серед відвідувачів Митної служби були і наші жінки, які одночасно були громадянками України та громадянками Туреччини.

Ну дуже їм хотілося завезти для своїх турецьких чоловіків автівки з України (в Туреччині авто продається за ціною, вдвічі (!) вищою).

Ну, придумували всілякі схеми, типу: "Я виїду з Туреччини - куплю авто української реєстрації - завезу в Туреччину БЕЗ РОЗМИТНЕННЯ (Примітка: це дозволялося і дозволяється українцям - Туреччина де можна підтримує українців) та буду кататися сама і чоловіку буду давати те, що він хоче"...



А НЕ МОЖНА! Я їм роз’яснював зміст відповідних пунктів Митного кодексу Туреччини: такі дії будуть розглядатися як шахрайство. З відповідним карним переслідуванням.



На території Туреччини громадянин Туреччини виконує виключно закони Турецької республіки.



Ну а взагалі наслухався таких варіантів "схем", що дивувався винахідливості наших людей.

Ну так не хотілося всім виконувати закони іншої держави, що "Мама, не горюй".