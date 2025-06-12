Чого ж мені не сподобається?
Я це відео подивися відразу після виходу - бо я того "Канадський Марк" дивлюся, слухаю та поважаю: РОЗУМНА ЛЮДИНА, що в наш час не так часто зустрічається.
Львіський легінь! Наш! Вже 20 років, як він в Канаді!
Ну нехай і люди дивляться.
Час масового переселення українців пройшов в перший період (десь з початку 2022 по початок 2024) - пройшов - хто не витримав або не вміє працювати, або не вміє ДУМАТИ головОМ, а не ногОМ, відсіявся та повернувся.
Так і має бути: "Природній відбір".
На сьогодні маю приятелів та родичів, які живуть та працюють в Канаді.
Маю приятеля - він в загалі із села Отинія, що неподалік від Івано-Франківська, який повернувся з Канади, проживши там 3 місяця: НЕ ПІДІЙШЛА КАНАДА.
Там дуже цікава історія:
- людині всього 30 років, але на момент відʼїзду - а це весна 2023 року - мав вже трьох дітей.
- до цього закінчив один з київських вишів. З гарної родини: мати зараз завуч школи, батько - вчитель.
- хотів обійняти в Канаді занадто велике - оселився в КУРОРТНОМУ місці - Келовна.
Чудове місце - я його провідав - рухаючись Калгарі на орендованому авто - там НЕ близько - в червні 2023 року - там озера, пагорби, гольф-поля та інші смаколики...
Що сталося далі?
А тільки ПОЗИТИВ:
- 3 місяця життя в Канаді в курортному місці - після життя в дуже дорогому ЖК в курортній Анталії - виявилося ДОРОГИМ: його зарплатні в 3000 доларів (американських) на місяць (працює віддалено) - НЕ ВИСТАЧАЛО.
- виїхав з Канади в Європу. Тут була така проблема: при виїзді з Анталії я допоміг йому продати його авто KIA Sportage (авто перегнав в Україну мій приятель - він "виїзний" з України (має інвалідінсть реальну), там передано батькові, а батько через рекомендованих осіб продав). Так ось: в Європі він опинився без авто, але з трьома дітьми. Консультація зі мною - ПОГАНИХ ПОРАД НЕ НАДАЮ - та метод вирішення проблеми знайдено: ті самі особи, як допомогли продати авто - купили авто - вивезли з України, в авто сіла родина та каталися по Європі 3 місяця (щоби завезти авто без розмитнення в Туреччину, треба було отримати статус "нерезидент" - тобто бути відсутнім 185 днів).
- жили в різних країнах, потихеньку наближаючись до Туреччини.
- як тільки я за допомогою приятеля - турка - працівника митниці - дізнався, що згідно з даними митниці той хлопець був відсутній рівно 185 днів - моя "відмашка" - та він заїхав БЕЗ ЖОДНИХ ПРОБЛЕМ в Туреччину. На авто з українськими номерами без розмитнення.
- оселився знову в Анталії. Там і мешкає вже 1,5 року після тих подій.
- тут була невелика "несподіванка" - народилася 4-та (ЧЕТВЕРТА) дитина.
- позитив не завершився: в ці дні в Туреччині переполох: всі авто, які було завезено без розмитнення ДО 24.02.2022 року, треба вивезти до 30.06.2025 року. А той легінь коли завіз авто?
А в другій половині 2023 року - він "НА КОНІ!"
Пробем немає! Авто української реєстарціі без розмитнення може безкінечно довго перебувати в братерській - без перебільшення - Туреччині!
Yes!
Yes!
Yes!
P.S. Шокуючі випадки бувають всюди і кожен день. Я вчора ввечері повернувся з подорожі на французьке узбережжя Середземного моря - а наша українка, яка працює в школі вихователем, розказує, як в іншій школі 14-ти річний французик несподівано зарізав ножем таку саму (!) за посадою жінку - вихователя в школі. Просто так і ні за що...
Часи ж важкі... Нервові...